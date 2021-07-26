Дюков — о лимите: «Возможно, в ближайшем времени будут изменения»

Президент РФС Александр Дюков вновь заявил, что он выступает против лимита на легионеров.

Моя позиция по лимиту не изменилась. Я являюсь противником, он приносит больше вреда, чем пользы. Но лимит утверждает министерство спорта. И в настоящий момент с правительством РФ идет дискуссия на этот счет. Возможно, в ближайшем времени будут изменения.