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Дюков — о лимите: «Возможно, в ближайшем времени будут изменения»

26 июля 2021, 15:32

Президент РФС Александр Дюков вновь заявил, что он выступает против лимита на легионеров.

Моя позиция по лимиту не изменилась. Я являюсь противником, он приносит больше вреда, чем пользы. Но лимит утверждает министерство спорта. И в настоящий момент с правительством РФ идет дискуссия на этот счет. Возможно, в ближайшем времени будут изменения.

Ранее стали известны нюансы реформы Российской Премьер-Лиги и Футбольной Национальной Лиги.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:42, ред.
Это проблемы лично Федуна, который не может стабильно выигрывать титулы с одной изначально сильнейших команд в лиге. Может это просто недалёкий человек?

Вырастив талантливого воспитанника, можно заработать 20-30 мио евро на его продаже. А если это дело поставить на поток, то можно почти каждый год спокойно зарабатывать на этом. Если Федун этого не понимает, то это проблемы Федуна.

Лимит надо полностью отменить.
cska1948
cska1948 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
вчера в 11:14
А легионерам тоже государство должно платить зарплату?
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:14, ред.
Ну и причём здесь Федун? Где логика? Федун, на мой взгляд, и не обязан платить тренерам ДЮСШ по всей стране, а платить должно государство (возможно и в лице Газпрома или министерства спорта, не знаю) как платит зарплату учителям, врачам и прочим... А Федун - частник, владелец Спартака, вот пускай и отвечает за Спартак и за своих воспитанников...
cska1948
cska1948 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 08:35
Вот и в футболе будет тоже самое...
cska1948
cska1948 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
вчера в 08:34
"...то нужно хотя бы платить достойную зарплату тренерам детско-юношеских спортивных школ..."
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А вы наверное НЕ читали, что сказал Федун, а это как раз тот человек, который не болтает, а именно ПЛАТИТ? Так он сказал, что с отменой лимита он не будет тратить ПЯТЬСОТ миллионов ежегодно на детско-юношеский футбол, а на эти деньги купит готового легионера. Так кто будет платить ДОСТОЙНУЮ зарплату детским тренерам при отмене лимита? Может Вы?
протон1
протон1
26 июля в 23:00
меня одного раздражает этот дюков или нет?
Ислам0926
Ислам0926
26 июля в 20:24
Лимит убрать и тогда тот же Дзюба будет рвать жилы за 1млн в год а не халявить за 3 3 млн
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
26 июля в 20:03
Это, дружище, банальная демагогия, а суть заключается в том, что у нас нет истинно профессиональных клубов, т.е. таких, которые в полном объёме зарабатывают на своё существование. В качестве стимула я бы разрешил такому клубу самому определять свой состав. Остальные должны выполнять требования тех, кто им платит.
pomor45
pomor45 ответ Gahi (раскрыть)
26 июля в 19:55
Разве в АПЛ и остальных топах есть клубы, питающиеся из федерального, регионального или местных бюджетов? Если нет, то какие могут быть требования к лимиту в любом виде? Профессиональный клуб, живущий исключительно за счёт своих доходов, волен сам определять состав своей команды. Тем не менее, даже там есть ограничения, введённые на государственном уровне. Что же судачить о наших по сути любительских клубах, обречённых на небытие без государственной копейки, но величающих себя профессиональными, только потому, что их персонал больше нигде не работает. В СССР их хотя бы маскировали под работников иных сфер деятельности и не называли профессиональными. Нет у наших клубов никакого права распоряжаться самим с собой. Кто платит, тот и распоряжается.
Землянин
Землянин ответ cska1948 (раскрыть)
26 июля в 19:32, ред.
В других клубах, кроме ЦСКА, Химок и Зенита, играют много наших. А топ игроки уровня, Шведа, Мозгова и даже Кириленко на отборы не едут, а это уже совсем другой уровень команды с ними и без. Когда ещё был Блат, то он умел всех собирать и мотивировать, ставить и добиваться высоких целей. Но после него мрак и шатание 😒
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
26 июля в 19:31
К сожалению ты, как и многие другие, не учитываешь одну очевидную истину. В перечисленных тобою странах государство не финансирует профессиональный футбол. Лимита не должно быть только если футбол стал бизнесом по рыночным законам. С какой стати госбюджет, а, значит, я, ты, врачи, учителя должны платить миллионы Малкому, Ракицкому, Ловрену, Мурило, Рыбусу Крыховяку и еще десяткам госарбайтеров? Делайте клубы частными , платите налоги и ради бога путь хоть вообще одни леги играют. А развлекуха за счет бюджета не пойдет.
Землянин
Землянин ответ cska1948 (раскрыть)
26 июля в 19:27
В мини футболе уже считай второй состав сборной Бразилии 🎃 выглядит убого.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ cska1948 (раскрыть)
26 июля в 19:23
Так никто ведь не говорит что нужно лишь отменить лимит, понятное дело что одной отменой лимита проблему деградации рос.футбола не исправить... А чтобы в клубах не играли сплошь легионеры, чего вы опасаетесь, то нужно хотя бы платить достойную зарплату тренерам детско-юношеских спортивных школ, чтобы у них была какая-то мотивация выращивать молодых российских футболистов. Ну и плюс обрезание бюджетного финансирования футбольным клубам и ведение потолка зарплат = вот формула успеха.
Gahi
Gahi
26 июля в 19:13, ред.
Если брать в процентном отношении иностранных игроков в топ-5 чемпионатов это выглядит следующим образом: в Англии 68,1; в Италии 55,6; в Германии 49; в Франции 47,3 и в Испании 42. Так что если брать Англию в которой больше всех иностранных футболистов, то они должны соответствовать критериям и требованиям чтобы получить разрешение на работу в том случае если футболист за последние два годы сыграл не менее 75-ти процентов матчей за свою национальную сборную, которая должна быть не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА за этот же период. В противном случае клуб может подать специально заявление, что этот игрок является "особо талантливым". То же самое нужно сделать и в РПЛ убрать все ограничения, но чтобы футболист соответствовал критериям как в АПЛ, и тогда точно найдётся место и своим воспитанникам и приглашённым иностранным которые будут не второсортными а качественными футболистами которые положительно повлияют на сам ход чемпионата и игроков команд. Удачи
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ cska1948 (раскрыть)
26 июля в 19:09
Ну, когда собираюсь смотреть "Челси", то говорю: "Посмотрим, как бывшие народные деньги играют."
makkie
makkie
26 июля в 19:01
Дюков против лимита - лимит сохраняется.
Дюков против совмещения Карпиным в Ростове и сборной - Карпин совмещает.

Зачем нужен такой бесполезный президент РФС?
Чем он вообще занимается? Интервью от него не дождаться, никаких здравых идей в РФС нет, а наш футбол продолжает стагнировать...

Может пора выходцу из Газпрома Дюкову освободить свой пост?
Санчо Панса
Санчо Панса
26 июля в 18:58
Возможно, но это еще не точно) Но вероятность этого существует:)
cska1948
cska1948 ответ Землянин (раскрыть)
26 июля в 18:57
Спорить не буду, но я уверен что футбол постигнет таже участь, что и баскетбол. Меня, всю жизнь болеющего за ЦСКА, отнюдь не радуют победы баскетбольного ЦСКА, в котором играют легионеры. Да и футбольный ЦСКА состоящий из легионеров мне не нужен! Я хочу болеть за российских игроков, а за иностранцев можно поболеть в ЛЮБОМ иностранном чемпионате. Неужели вам будет приятно, что ЛЧ выиграет российский клуб в котором НИ ОДНОГО российского игрока нет?
Землянин
Землянин ответ cska1948 (раскрыть)
26 июля в 18:40, ред.
Посмотри сколько платит Фифа за травму игроку на Чемпионате мира. В футболе совсем другие суммы за выступления в сборной. А в баскетболе топ игроки вообще не приезжают в сборную, готовятся к сезону в клубе и в нхл также, даже на олимпиаду перестали отпускать
cska1948
cska1948 ответ Землянин (раскрыть)
26 июля в 18:38
А что, в футбольной сборной платят БОЛЬШЕ чем в клубах и наши футболисты готовы умирать в играх за сборную? Вот не знал! Каша в профессиональном спорте везде примерно одного вкуса! Возьмите тот же хоккей и чем тамошняя "каша" отличается от баскетбольной? Если бы Овечкин в НХЛ играл так, как он играет в сборной, то его давным давно погнали бы оттуда!
Землянин
Землянин ответ cska1948 (раскрыть)
26 июля в 18:21, ред.
Некорректное сравнение, звёздные игроки не горят желанием умирать за сборную в отборах, дабы не получить травму, ведь в клубах у них куда больший оклад, да и клубы также не горят отправлять своих игроков, есть большое противостояние и разногласия федераций. В баскетболе своя каша
cska1948
cska1948
26 июля в 18:14
Посмотрите на баскетбол, где уже много-мого лет в наших клубах играют американцы. Так благодаря им мы уже на ВТОРУЮ ПОДРЯД Олимпиаду отобраться не можем! Такая участь ждёт и наш футбол с отменой лимита...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 июля в 18:05
Выходит, не Дюков кругом виноват. Есть ещё и над ним бестолковые людишки...
протон1
протон1
26 июля в 17:49
вечные изменения ни к чему не приводящие
beefs
beefs
26 июля в 17:29
опять круговорот в природе...
RBA
RBA
26 июля в 17:22
Лимит нужно отменять, а так же вводить потолок зарплат.
bashnat013
bashnat013
26 июля в 17:16, ред.
Противники лимита скажите на кого интересней смотреть на Захаряна Тюкавина,Макарова,Самошниеова,или на легионеров Ловрена,Проемса,Гогуа итд и даже если в каких то матчах у наших не получается мы хотя бы переживаем,но или как-то реагируем,а над легионерами ржем пример Ловрен Макаров
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 июля в 17:10
Полная отмена лимита несёт +и-. Кто был сильный, станет ещё сильней. А, кто в середине и ниже получат вершки от тех, кто выше. И пойдет круговорот *овна ниже тех, кто в так называемых топ в природе. Хотя, эта "благодать" и сейчас идёт.
ermak6848
ermak6848
26 июля в 17:09
пусть свои - доморощеные играют
1bear
1bear
26 июля в 17:08
нужно отменять лимит,но вряд ли это случится в ближайшее время
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