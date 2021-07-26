Дюков — о лимите: «Возможно, в ближайшем времени будут изменения»

Президент РФС Александр Дюков вновь заявил, что он выступает против лимита на легионеров.
Моя позиция по лимиту не изменилась. Я являюсь противником, он приносит больше вреда, чем пользы. Но лимит утверждает министерство спорта. И в настоящий момент с правительством РФ идет дискуссия на этот счет. Возможно, в ближайшем времени будут изменения.
Ранее стали известны нюансы реформы Российской Премьер-Лиги и Футбольной Национальной Лиги.
Не так давно, с жаром и пылом нам впаривали про необходимость наклейки с буквой "Ш" на стекле... Не прошло и полгода, как те же самые деятели с той же научной основой убедили всех в ненужности этой затеи...
Так и Дюков, - чувствуя социальный запрос на искоренения лимита, скорее всего пойдёт на это под влиянием "научных исследований" и требований времени... Ввели лимит, убрали лимит... Делов-то...
Тем самым, очередной раз, найдёт подтверждение то, что многие движения в жизни и в футболе в частности, никто и никогда не просчитывает по настоящему... А просто подгоняют под заказ сверху... Нам же подают это как реформы, векторы развития и т.п. бредятину...
Не так давно, с жаром и пылом нам впаривали про необходимость наклейки с буквой "Ш" на стекле... Не прошло и полгода, как те же самые деятели с той же научной основой убедили всех в ненужности этой затеи...
Так и Дюков, - чувствуя социальный запрос на искоренения лимита, скорее всего пойдёт на это под влиянием "научных исследований" и требований времени... Ввели лимит, убрали лимит... Делов-то...
Тем самым, очередной раз, найдёт подтверждение то, что многие движения в жизни и в футболе в частности, никто и никогда не просчитывает по настоящему... А просто подгоняют под заказ сверху... Нам же подают это как реформы, векторы развития и т.п. бредятину...