Тухель признан тренером года в Германии. Флик – второй

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года в Германии по версии членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS).
Тухель набрал 129 голосов. Второе место занял Ханс-Дитер Флик (118, «Бавария»), третий — Эдин Терзич (75, «Боруссия» Д).
Напомним, что в прошлом сезоне Тухель привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов. Под руководством Томаса «синие» показали впечатляющую статистику.
А в предстоящем сезоне уже скидок не будет и РА оправданий не примет.
Челси будет среди главных претендентов на корону АПЛ. Любой другой результат будет считаться провалом.
Посмотрим как он справится с таким давлением.
А в предстоящем сезоне уже скидок не будет и РА оправданий не примет.
Челси будет среди главных претендентов на корону АПЛ. Любой другой результат будет считаться провалом.
Посмотрим как он справится с таким давлением.
Команда "завоевала" четвёртое место по итогам сезона, о котором никто и не мечтал уже, при Ф.Лэмпард... Ну а "изюминка на торте" - это победа в Лиге чемпионов, всего лишь вторая победа за всю футбольную историю "Челси", и поэтому ещё более ценная, долгожданная и желанная... Победа над чемпионом АПЛ - МС- в Лиге чемпионов...!!!
Отличный результат Т.Тухеля, который игрой, победами, трофеем передал привет руководству ПСЖ...!
Команда "завоевала" четвёртое место по итогам сезона, о котором никто и не мечтал уже, при Ф.Лэмпард... Ну а "изюминка на торте" - это победа в Лиге чемпионов, всего лишь вторая победа за всю футбольную историю "Челси", и поэтому ещё более ценная, долгожданная и желанная... Победа над чемпионом АПЛ - МС- в Лиге чемпионов...!!!
Отличный результат Т.Тухеля, который игрой, победами, трофеем передал привет руководству ПСЖ...!