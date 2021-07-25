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Тухель признан тренером года в Германии. Флик – второй

вчера, 14:49

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года в Германии по версии членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS).

Тухель набрал 129 голосов. Второе место занял Ханс-Дитер Флик (118, «Бавария»), третий — Эдин Терзич (75, «Боруссия» Д).

Напомним, что в прошлом сезоне Тухель привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов. Под руководством Томаса «синие» показали впечатляющую статистику.

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Predator94
Predator94
вчера в 23:36
Я бы после чм 22 назначил тренером сборной России Тухеля. Абрамович посодействовал бы
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 18:15
Томас заслужил! При нём даже ПСЖ показывал, хотя бы какие-то признаки характера. А с Челси он провёл вообще отличную работу!! Посмотрим на новый сезон, будет сложнее, ведь давление значительно вырастет и задачи будут изначально более высокими.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:14
Заслуженно...тут и добавить нечего. Тем интереснее второй сезон под его началом!
azkan
azkan
вчера в 15:47, ред.
По мне не только среди немцев, но и в мире лучший тренер среди клубов в 2020-2021.
А в предстоящем сезоне уже скидок не будет и РА оправданий не примет.
Челси будет среди главных претендентов на корону АПЛ. Любой другой результат будет считаться провалом.
Посмотрим как он справится с таким давлением.
112910415
112910415
вчера в 15:34
неожиданно волшебником оказался !
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:12
Признаться, был невысокого мнения об этом специалисте во времена его работы в Боруссии и ПСЖ. Но человек результатами доказал, что не зря считается одним из лучших в мире. Успехов Томасу и побед на всех фронтах.

Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:11, ред.
Результат с "Челси" в АПЛ, который добился Т.Тухель, вызывает восторг и удивление, команда преобразилась, заиграла в другой футбол, который существенно отличался от футбола, в который играли игроки "Челси" при Ф.Лэмпард...
Команда "завоевала" четвёртое место по итогам сезона, о котором никто и не мечтал уже, при Ф.Лэмпард... Ну а "изюминка на торте" - это победа в Лиге чемпионов, всего лишь вторая победа за всю футбольную историю "Челси", и поэтому ещё более ценная, долгожданная и желанная... Победа над чемпионом АПЛ - МС- в Лиге чемпионов...!!!
Отличный результат Т.Тухеля, который игрой, победами, трофеем передал привет руководству ПСЖ...!
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 15:08
Флика можно было вообще в тройку не включать. Сильнейший клуб Германии по составу бесславно вылетел из кубка, проиграв не пойми кому, да и в ЛЧ без ковидных условий оказались лишними.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:52
заслужил конечно)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:51
Вполне заслуженное признание!
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