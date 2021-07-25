Тухель признан тренером года в Германии. Флик – второй

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вчера, 14:49

Главный тренер «Челси» признан лучшим тренером 2021 года в Германии по версии членов Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS).

Тухель набрал 129 голосов. Второе место занял (118, «Бавария»), третий — Эдин Терзич (75, «Боруссия» Д).

Напомним, что в прошлом сезоне Тухель привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов. Под руководством Томаса «синие» показали впечатляющую статистику.