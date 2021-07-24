Стадионы в Италии будут заполняться на 50 % в новом сезоне

Сообщается, что правительство Италии одобрило заполнение трибун на стадионах на 50 % от общей вместимости.
Однако посмотреть на матчи Серии А смогут далеко не все желающие. Пускать на стадионы будут только тех, кто обладает так называемым электронным сертификатом «Green Pass». Этот сертификат выдается людям, которые прошли двойную вакцинацию, либо переболели коронавирусом в предыдущие несколько месяцев, либо болельщикам, которые имеют свежие тесты на отсутствие заболевания.
Напомним, что в России не все так радужно, например, на один из матчей 1-го тура РПЛ вообще не пустят зрителей.