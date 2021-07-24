Стадионы в Италии будут заполняться на 50 % в новом сезоне

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24 июля 2021, 14:42

Сообщается, что правительство Италии одобрило заполнение трибун на стадионах на 50 % от общей вместимости.

Однако посмотреть на матчи Серии А смогут далеко не все желающие. Пускать на стадионы будут только тех, кто обладает так называемым электронным сертификатом «Green Pass». Этот сертификат выдается людям, которые прошли двойную вакцинацию, либо переболели коронавирусом в предыдущие несколько месяцев, либо болельщикам, которые имеют свежие тесты на отсутствие заболевания.