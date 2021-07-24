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Стадионы в Италии будут заполняться на 50 % в новом сезоне

24 июля 2021, 14:42

Сообщается, что правительство Италии одобрило заполнение трибун на стадионах на 50 % от общей вместимости.

Однако посмотреть на матчи Серии А смогут далеко не все желающие. Пускать на стадионы будут только тех, кто обладает так называемым электронным сертификатом «Green Pass». Этот сертификат выдается людям, которые прошли двойную вакцинацию, либо переболели коронавирусом в предыдущие несколько месяцев, либо болельщикам, которые имеют свежие тесты на отсутствие заболевания.

Напомним, что в России не все так радужно, например, на один из матчей 1-го тура РПЛ вообще не пустят зрителей.

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Перевод с football-italia.net
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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 июля в 18:05
50% - это неплохо на фоне российских ограничений.
juvenale
juvenale ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 июля в 16:53
это если моль позволит
juvenale
juvenale
24 июля в 16:53
во дурачье...почему 50,а не 70-90...какая разница
Elliada
Elliada
24 июля в 16:16
Значит 50% не наберется
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 июля в 15:30
У нас скоро тоже так будет!
beefs
beefs
24 июля в 14:46
вот как бывает, а у нас...
Брулин
Брулин
24 июля в 14:46
Конечно со зрителями играть приятние.. а то как коворится не охота товарняки катать без них
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