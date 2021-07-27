«Барселона» поставила ультиматум Дембеле

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27 июля 2021, 10:08

Mundo Deportivo сообщает, что непростые отношения складываются между нападающим «Барселоны» и руководством клуба.

Утверждается, что боссы «Барсы» поставили ультиматум игроку: либо он продлевает контракт с клубом, либо до конца договора будет сидеть на лавочке.

Ранее сообщалось, какие условия «Барселона» предлагает Дембеле по новому контракту.