ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» поставила ультиматум Дембеле

27 июля 2021, 10:08

Mundo Deportivo сообщает, что непростые отношения складываются между нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле и руководством клуба.

Утверждается, что боссы «Барсы» поставили ультиматум игроку: либо он продлевает контракт с клубом, либо до конца договора будет сидеть на лавочке.

Ранее сообщалось, какие условия «Барселона» предлагает Дембеле по новому контракту.

Все новости
Слухи«Милан» намерен продлить с Кьером контракт до 2023 года
Сегодня, 00:48 Комментарии1
Слухи«Ман Сити» предложит новые контракты Эдерсону, Фодену, Стоунзу и Диашу
Вчера, 22:22 Комментарии6
Официально«Эвертон» продлил контракт с капитаном команды Коулменом
Вчера, 19:56 Комментарии5
СлухиАгент Дибалы прилетел в Италию, чтобы обсудить продление контракта с «Юве»
Вчера, 15:29 Комментарии2
Слухи«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт
Вчера, 15:15 Комментарии44
СлухиЖиго хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Спартака»
Вчера, 14:24 Комментарии44
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
27 июля в 23:06
А как там поживают физиотерапевты Барселоны!?
Последняя травма Дембеле, это конечно фиаско ))) Чувак подставил свою команду перед играми с Ливерпулем и Валенсией.
Van Vanovich
Van Vanovich
27 июля в 19:47
Да Бартомеу конкретно наследил в Барсе))
aventure61
aventure61
27 июля в 16:17
да не получается избавиться от максимки по хорошему,надо искать варианты угробить карьеру этой обезьяне.
Мessi 10
Мessi 10
27 июля в 16:11
Испугали ежа шишками. Чел и так давно на чиле, на расслабоне пока, а его лавочкой пугают.
h8you
h8you
27 июля в 13:09
золотая лавка
Ислам0926
Ислам0926
27 июля в 12:56
Я то подумал что возьмется за ум или продадут Спартаку)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
27 июля в 11:42
Ахаха, смешной ультиматум, предлагают игроку, который три сезона просидел на лавке или пролежал в лазарете, ультиматум с наказанием, что он будет сидеть на лавке) В "Барселоне" руководство с хорошим ЧЮ)
калач
калач
27 июля в 11:15
а шо он хотел))) думал все забыли как он из Боруссии переходил
Q-J-G
Q-J-G ответ Elliada (раскрыть)
27 июля в 11:14
Кому он сейчас нужен, он получил травму на Евро-2020....
sir_Alex
sir_Alex
27 июля в 11:14
Поломается и подпишет.
Q-J-G
Q-J-G
27 июля в 11:12
Усман Дембеле, вероятнее всего, выберет вариант: сидеть на лавочке...

Дело в том, "Барселона" хочет продлить контракт преследуя две цели, сокращение зарплаты Дембеле, и чтобы он не ушёл бесплатно, летом 2022г. по окончанию контракта. Желание Президента "Барселоны" понятно и логично...Но зачем это надо Дембеле, потерять в зарплате, не имея 100% гарантий, что он будет в каждой игре играть с первой минуты матча и до финального свистка, тем более, что он получил травму на Евро-2020, да и свободным агентом намного лучше, быстрее найти команду, которая тебе "по душе, в которой бы ты хотел играть... Так, что, вероятнее всего, Усман согласится посидеть на лавочке, за зарплату, которую он получает согласно контракта, с хорошей перспективой в качестве свободного агента искать свою новую команду летом 2022г...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 июля в 11:11
Это не красиво со стороны руководства Барсы.
Elliada
Elliada
27 июля в 11:03
Его продавать нужно, а не продлевать.
Elliada
Elliada ответ 1bear (раскрыть)
27 июля в 11:02
Бэйл дороже сидел на лавке
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
27 июля в 10:55
В Барселоне французы никогда не заиграли
1bear
1bear
27 июля в 10:49
как же я рад,что Барсу нагнул африканец !
посидит на лавке (не бесплатно же))))))))))
Nеmesis
Nеmesis
27 июля в 10:48
    Alex12357
    Alex12357
    27 июля в 10:41
    Руководству клубов наука ,будут знать кто такие Афро-Французы,а Барселоне поделом!!!
    stanichnik
    stanichnik
    27 июля в 10:20
    В новостном заголовке речь про защитника Умтити, а в самой новости речь про нападающего Дембеле, какая между ними связь, а может я что-то упустил?
    STVA 1
    STVA 1
    27 июля в 10:16
    Может и посидит!Не привыкать))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    27 июля в 10:12
    Думаю что продлит!
    Legend 6
    Legend 6
    27 июля в 10:11
    Умтити? Или Дембеле?
    Ох уж эти сказочники...ох уж эти сказочки...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100