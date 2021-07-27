«Барселона» поставила ультиматум Дембеле

Mundo Deportivo сообщает, что непростые отношения складываются между нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле и руководством клуба.
Утверждается, что боссы «Барсы» поставили ультиматум игроку: либо он продлевает контракт с клубом, либо до конца договора будет сидеть на лавочке.
Ранее сообщалось, какие условия «Барселона» предлагает Дембеле по новому контракту.
Дело в том, "Барселона" хочет продлить контракт преследуя две цели, сокращение зарплаты Дембеле, и чтобы он не ушёл бесплатно, летом 2022г. по окончанию контракта. Желание Президента "Барселоны" понятно и логично...Но зачем это надо Дембеле, потерять в зарплате, не имея 100% гарантий, что он будет в каждой игре играть с первой минуты матча и до финального свистка, тем более, что он получил травму на Евро-2020, да и свободным агентом намного лучше, быстрее найти команду, которая тебе "по душе, в которой бы ты хотел играть... Так, что, вероятнее всего, Усман согласится посидеть на лавочке, за зарплату, которую он получает согласно контракта, с хорошей перспективой в качестве свободного агента искать свою новую команду летом 2022г...
Дело в том, "Барселона" хочет продлить контракт преследуя две цели, сокращение зарплаты Дембеле, и чтобы он не ушёл бесплатно, летом 2022г. по окончанию контракта. Желание Президента "Барселоны" понятно и логично...Но зачем это надо Дембеле, потерять в зарплате, не имея 100% гарантий, что он будет в каждой игре играть с первой минуты матча и до финального свистка, тем более, что он получил травму на Евро-2020, да и свободным агентом намного лучше, быстрее найти команду, которая тебе "по душе, в которой бы ты хотел играть... Так, что, вероятнее всего, Усман согласится посидеть на лавочке, за зарплату, которую он получает согласно контракта, с хорошей перспективой в качестве свободного агента искать свою новую команду летом 2022г...