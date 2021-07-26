Английский клуб представил 42-летнего игрока в роли Волан-де-Морта

Пресс-служба клуба «Ньюпорт Каунти», который выступает в четвёртом по силе английском дивизионе, креативно сообщила о подписании нового контракта с 42-летним полузащитником Кевином Эллисоном.
Ветеран заключил новую однолетнюю сделку, а «Ньюпорт Каунти» представил игрока в роли главного злодея серии фильмов о Гарри Поттере, основанных на одноимённой книге. Эллисон предстал в роли лорда Волан-де-Морта.
Тёмный лорд возвращается...
𝑇ℎ𝑒 𝐷𝑎𝑟𝑘 𝐿𝑜𝑟𝑑 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠...— Newport County AFC (@NewportCounty) July 26, 2021
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Ранее «Лидс» представил новичка моментом из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».