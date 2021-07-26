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Английский клуб представил 42-летнего игрока в роли Волан-де-Морта

26 июля 2021, 21:23

Пресс-служба клуба «Ньюпорт Каунти», который выступает в четвёртом по силе английском дивизионе, креативно сообщила о подписании нового контракта с 42-летним полузащитником Кевином Эллисоном.

Ветеран заключил новую однолетнюю сделку, а «Ньюпорт Каунти» представил игрока в роли главного злодея серии фильмов о Гарри Поттере, основанных на одноимённой книге. Эллисон предстал в роли лорда Волан-де-Морта.

Тёмный лорд возвращается...

Английский клуб представил 42-летнего игрока в роли Волан-де-Морта

Ранее «Лидс» представил новичка моментом из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 июля в 23:17
Он и правда похож на злодея!
BBK33
BBK33
26 июля в 22:36
А говорят, что английский юмор очень тонок. Похоже, Спартак больше англичане, чем Ньюпорт))
ЮЗИК
ЮЗИК
26 июля в 21:25
С его мордой только в ужастиках сниматься
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