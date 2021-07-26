Английский клуб представил 42-летнего игрока в роли Волан-де-Морта

1627323821

26 июля 2021, 21:23

Пресс-служба клуба «Ньюпорт Каунти», который выступает в четвёртом по силе английском дивизионе, креативно сообщила о подписании нового контракта с 42-летним полузащитником .

Ветеран заключил новую однолетнюю сделку, а «Ньюпорт Каунти» представил игрока в роли главного злодея серии фильмов о Гарри Поттере, основанных на одноимённой книге. Эллисон предстал в роли лорда Волан-де-Морта.

Тёмный лорд возвращается...

Ранее «Лидс» представил новичка моментом из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».