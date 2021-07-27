«Байер» предлагает 18 млн евро за Азмуна, «Зенит» хочет 20 млн

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в чемпионат Германии.
TMW сообщает, что переговоры по трансферу 26-летнего форварда с «Зенитом» ведет леверкузенский «Байер». Немецкий клуб предлагает 18 млн евро, в свою очередь «Зенит» хочет выручить с продажи 20 млн евро, учитывая, что клубу придется отдать 20% от продажи «Рубину».
Отмечается, что на Сердара также претендует «Рома», однако «Байер», скорее всего, выиграет борьбу за трансфер.
Отметим, что недавно состав «Байера» пополнил бывший вратарь «Зенита».
Вряд ли, тот факт, что "Зенит" должен отдать 20% от продажи "Рубину", окажет какое-то влияние на руководство "Байера", и они будут переплачивать, немцы прагматичны, и не будут переплачивать... Немцы "деньги на ветер" не бросают...
Не продадут за 18 млн, уйдёт через год бесплатно, в тот же "Байер", и немцы об этом знают... 1 февраля 2019 года подписал контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года...
Вряд ли, тот факт, что "Зенит" должен отдать 20% от продажи "Рубину", окажет какое-то влияние на руководство "Байера", и они будут переплачивать, немцы прагматичны, и не будут переплачивать... Немцы "деньги на ветер" не бросают...
Не продадут за 18 млн, уйдёт через год бесплатно, в тот же "Байер", и немцы об этом знают... 1 февраля 2019 года подписал контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года...