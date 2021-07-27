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«Байер» предлагает 18 млн евро за Азмуна, «Зенит» хочет 20 млн

27 июля 2021, 22:13

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в чемпионат Германии.

TMW сообщает, что переговоры по трансферу 26-летнего форварда с «Зенитом» ведет леверкузенский «Байер». Немецкий клуб предлагает 18 млн евро, в свою очередь «Зенит» хочет выручить с продажи 20 млн евро, учитывая, что клубу придется отдать 20% от продажи «Рубину».

Отмечается, что на Сердара также претендует «Рома», однако «Байер», скорее всего, выиграет борьбу за трансфер.

Отметим, что недавно состав «Байера» пополнил бывший вратарь «Зенита».

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 15:13
"Год ,чтобы убедить остаться футболиста в болоте РПЛ." Игрок уже состоялся, и перерос уровень РПЛ , надо отпускать, пусть и за 18 млн. , или потом бесплатно отдадут .
ildar_3871
ildar_3871 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 15:02
А в чем разница ?
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:54
- Что-то весь Зенит в Байер засобирался?

- Вас что, дома плохо кормят?

- Или есть то, чего мы не знаем?
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:40
Мне кажется что в итоге Азмун уйдёт за 20, как того хочет зенит, 2 млн для Дортмунда не сыграют роли, просто попытка поторговаться.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:23
«Байер» предложил долгосрочный контракт нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, сообщается в «твиттере» Николы Скиры.

По данным источника, «Байер» предложил иранцу контракт на пять лет с заработной платой в € 2,8 млн за сезон.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:10
За Азмуна хотят 20 млн.....а за Влашича предлагают 25

Doping87
Doping87
вчера в 11:56
Минимум 30 млн€.
zsb1961
zsb1961
вчера в 11:27
Пускай торгуются.
альсато
альсато ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:28
если среди наших олимпийцев оказался гей...я бы....как человек давший присягу своему народу и государству...застрелился!
альсато
альсато ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 10:24
Немцы не будут переплачивать?..."Северный поток 2" -им в руки))))))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:13
В Зените внимательно изучили все комментарии и сделали выводы
lobsterdam
lobsterdam ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:05
Домино получше будет…
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 09:41
Если среди наших олимпийцев оказался бы хоть один гей или трансгендер, то уверяю вас, нам бы разрешили и гимн, и флаг! А смотреть всё подряд и не обязательно. Я смотрю то, что всегда смотрел, а экзотические виды спорта так, в порядке беглого ознакомления. Я всё жду, когда перетягивание каната станет олимпийским видом спорта.
Брулин
Брулин
вчера в 08:50
Сердар перерос РПЛ, за 18 миллионов - это мало конечно, немцы технично работают, потом могут и вовсе за бесплатно забрать.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 08:24
Иранцу.
lotsman
lotsman ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 08:00
Скоро СПОРТСМЕНАМ будет нечего делать на олимпиадах. На олимпиадах будут выступать астматики, сердечники, трансгейдеры, гомики............. А нормальных лишат выступлений, из за "допинга".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:28, ред.
На месте Сердара я бы настоял на продаже в "Рому"....
Вечный город....Моуриньо...партнёры - чемпионы Европы...средиземноморский климат...
А Байер...??...150-тысячный Ливеркузен...и грустный Лунёв....на лавке....
112910415
112910415
вчера в 06:38
придётся отпускать, на 20 сойдутся
протон1
протон1
вчера в 01:23
Нормально, +4 ляма Рубину
протон1
протон1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 01:01, ред.
да и футбол такой же. на стадионах нет людей. пустые трибуны. больше скандалов чем игр.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 00:41
Да-да, забыл про допинг. Такое впечатление, что наши спортсмены на ОИ представляют не страну, а сами себя. Ни гимна, ни флага, ни герба на майках. Как - будто какие-то недоспортсмены.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 00:37
Даже улучшение финансовых условий не сможет задержать Азмуна в Санкт-Петербурге. Это наши бездари готовы всю жизнь провести в родных пенатах, лишь бы хорошо платили. Игрок, который знает себе цену футболиста, умеющего на поле очень многое, а тем более бомбардир, всегда хочет попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Вот и посмотрим, что в итоге возьмёт верх, меркантильный интерес либо самолюбие неплохого футболиста.
Ника228
Ника228
вчера в 00:33
Шо за БРЕДЯТИНА . зенит торгуется за 2 жалких ляма ( по меркам бюджета зенита ) , да ???? а баер , тоже не бедный клуб и из за пары лямов не будет душиться , если им действительно нужен азмун . Короче новость глупая , бредовая, утка . не более.
протон1
протон1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 00:30
да еще эти скандалы с допингом. ну за что ликовать если победили употребляя допинги? вот сейчас наши завоевывают в токио медали что не было за 25 лет. но никакой радости поочему то. ну нет того ажиотажа в прошлых лет. я и не смотрю олимпиаду. она искусственная какая то.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 00:16
Вроде бы речь о футболе, но вы правы. И знаете, почему пропал к Олимпиаде интерес, и не только к летней, но и зимней ? Включением в них видов спорта, которые принижают соревнования и опускают их до рядовых междусобойчиков. Олимпийские чемпионы по уличному баскетболу (3Х3), скейтборду, скалолазанию и проч. ! Зимние ОИ - скелетон, могул и проч. А по жёлобу на одной лыже катаются с пируэтами ! В общем, не Олимпийские игры, а, как бы выразиться погрубее, - чёрт те что. А сейчас принимают решение о включении каких-то экзотических видов, и люди скоро вообще перестанут смотреть Олимпиаду. К девизу добавили одно слово, в общем, издеваются над Играми.
1bear
1bear
вчера в 00:03
Зениту нужен новый контракт с Азмуном!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
27 июля в 23:59
Странный торг за несчастные 2 млн. долларов, учитывая тот факт, кто является владельцем "Зенита". Продадут, а кто впереди играть будет...? И не только играть, а забивать.
Q-J-G
Q-J-G ответ stanichnik (раскрыть)
27 июля в 23:58
"Зенит" окажется в выигрыше, но Азмун хочет попробовать себя в топ-лиге, об этом он заявлял ещё в 2016г., а сейчас принял окончательное решение, главное для него сейчас не деньги, главное для него топ-лига, хороший клуб...Азмун "перерос" РПЛ, он хочет играть в топ-лиге, ищет возможные варианты, Германия, Испания....

По словам форварда, спустя восемь лет выступлений в России он хочет попробовать новый вызов.

"Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому"....

Когда, если не сейчас, в возрасте 26 лет!

У "Зенита" два варианта, продать за 18 миллионов, или через год уйдёт бесплатно, никакие уговоры, повышения зарплаты, бонусы не смогут его остановить, он востребован и хочет играть в топ-лиге. Вполне нормальное желание, для игрока уровня Азмуна, в возрасте 26 лет! Ну не хочет он завершить свою футбольную карьеру в РПЛ...
протон1
протон1
27 июля в 23:35
эта олимпиада идет сейчас. как -будто её и нет. интерес пропал из за ковида и ограничений. спорт падает . помню раньше собирались и все трансы смотрели с семьями. а щас откуда такое дело.
stanichnik
stanichnik
27 июля в 23:29
Только прошу сильно не браниться, если предложу свой вариант решения проблемы. Если Рома и Байер не в состоянии купить у питерцев нужного им футболиста за озвученную сумму, то пусть проходят мимо, а Газпром рассмотрит вариант продления контракта на улучшенных условиях со своим лучшим на сегодняшний день нападающим, при чём не только в своём клубе, а во всей РПЛ за последние два сезона. Сейчас Сердару двадцать шесть лет, это самый расцвет футболиста, на том уровне, что он демонстрирует сейчас, Азмун сможет спокойно, дай Бог без травм, отыграть ещё лет пять. Если увеличить его зарплату на четверть от того, что он получает сейчас, всё равно Газпром окажется в выигрыше, чем если продаст его за те же двадцать лимонов. А потом не факт, что купит кого-то дешевле и самое главное - лучше. Так может лучше рассмотреть такое развитие событий? Но в прочем решать боссам Газпрома, а сердару, где бы он не продолжил свою карьеру удачи и без травм!
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