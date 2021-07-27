«Байер» предлагает 18 млн евро за Азмуна, «Зенит» хочет 20 млн

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27 июля 2021, 22:13

Нападающий «Зенита» может перебраться в чемпионат Германии.

TMW сообщает, что переговоры по трансферу 26-летнего форварда с «Зенитом» ведет леверкузенский «Байер». Немецкий клуб предлагает 18 млн евро, в свою очередь «Зенит» хочет выручить с продажи 20 млн евро, учитывая, что клубу придется отдать 20% от продажи «Рубину».

Отмечается, что на Сердара также претендует «Рома», однако «Байер», скорее всего, выиграет борьбу за трансфер.

Отметим, что недавно состав «Байера» пополнил бывший вратарь «Зенита».