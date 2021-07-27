Цорн предлагал Крыховяка, Миранчука, Смолова, Баринова и Пабло клубам РПЛ

«Локомотив» намерен расстаться с рядом ведущих футболистов. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

В «Локомотиве» происходит что-то удивительное. По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло, Дмитрий Живоглядов.

К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.

Что это значит, мне непонятно. Либо у «Локомотива» серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть, Ральфа Рангника. Либо это идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке».

Впрочем, официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил.