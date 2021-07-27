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Цорн предлагал Крыховяка, Миранчука, Смолова, Баринова и Пабло клубам РПЛ

27 июля 2021, 20:07

«Локомотив» намерен расстаться с рядом ведущих футболистов. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

В «Локомотиве» происходит что-то удивительное. По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло, Дмитрий Живоглядов.

К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.

Что это значит, мне непонятно. Либо у «Локомотива» серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть, Ральфа Рангника. Либо это идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке».

Впрочем, официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» претендует на полузащитника «Шальке».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 08:21
Хотел тайно продать эти активы, получит деньги на карточку и сбежать в Латинскую Америку. А тут запалили всю малину.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 08:11
При покойном Аксененко ( вечная ему память!) этих двух прощелыг - Рангника и Цорна, на пушечный выстрел к клубу не подпустили бы! Ах, извиняюсь, четырех, забыл о Леонченко и Плутнике. А сейчас, при этом господинчике в форменном кительке, они успешно раздербанят команду, набьют полные карманы бабла и с "чувством исполненного долга" будут искать себе новую жертву.
SHMEL258
SHMEL258 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 08:05
    амурец
    амурец
    вчера в 07:32
    да уж
    Евгений Ивановский
    Евгений Ивановский ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 06:26
      112910415
      112910415
      вчера в 06:17
      очень странная весть
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 05:02
      Странно подозрительные дела делаются в Локо.
      альсато
      альсато
      вчера в 04:39
      На перегонах, колесные пары не меняют))))....
      протон1
      протон1
      27 июля в 23:22
      Источник: Канделаки обзвонила все каналы и предлагала Губерниева, Черданцева и Генича
      trimetil
      trimetil
      27 июля в 22:36
      Цорн узнал, что лимит хотят отменить. Вот он и продаёт игроков с российскими паспортами, пока они не подешевели. А инфу ему папа Прядкин слил.
      Ислам0926
      Ислам0926
      27 июля в 22:24
      Думаю что половина правда
      makkie
      makkie
      27 июля в 22:14
      Ну вот, а Байкал всячески защищал новопришедших в Локо )))
      То ли еще будет!
      Зовите меня - Хозяин
      Зовите меня - Хозяин
      27 июля в 22:04
      Многоходовочка Заремы. Внедрила Цорна в стан соперника)
      LOpp
      LOpp
      27 июля в 22:01
      Похоже это Нобелю во сне приснилось
      Сп62
      Сп62
      27 июля в 21:51
      Кроме недоумения в голову ничего не приходит.
      Levadia
      Levadia
      27 июля в 21:40
      Бред какой-то!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      27 июля в 21:38
      Офигеть.Неужели плацкарт бесплатно будет).
      stanichnik
      stanichnik
      27 июля в 21:20, ред.
      Какая распродажа ровно через месяц жеребьевка группового этапа Лиги Европы и через две недели после неё начало игр, куда Локомотив попал от России, как обладатель Кубка страны. Тут не продавать своих лидеров нужно, а наоборот усиливаться, чтобы снова не опозориться перед всем честным миром.
      Союзник противников
      Союзник противников
      27 июля в 21:10
      Учитывая репутацию этого экс-свина,всё может быть.
      Zak11
      Zak11
      27 июля в 21:01
      А кстати это вполне реально. Цорн начал распродажу лидеров Спартака в 2018, глобальная чистка и всё такое. Это в его стиле.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      27 июля в 20:54
      Что то верится во все это с трудом, вернее даже совсем не верится.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      27 июля в 20:53
      А покажите нам Байкала и его мнение,!)
      viv
      viv
      27 июля в 20:49
      Локомотив начал распродажу перед ЛЕ?
      4RT
      4RT
      27 июля в 20:32
      Всё понятно. Капусты нарубит и свалит
      ЧиП
      ЧиП
      27 июля в 20:31
      Миранчука берём ✋😜
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      27 июля в 20:31
      Нобель....???? Раз он озвучил значит 50 ×50...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      27 июля в 20:30
      Может парню деньги были резко нужны...
      Не в ломбард же звонить...
      Обзвонил клубы...те сразу Нобелю...Нобель нам...
      Обычная ситуация...
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      27 июля в 20:29
      Баринова и Антона Миранчука многие клубы захотели бы купить. Но денег на их трансферы есть только у Зенита
      Если инфа о предложении Баринова окажется правдой, то я полагаю Зенит не упустит возможность его купить
      Caniggia
      Caniggia
      27 июля в 20:27
      Хрень какая-то! Смысл распродавать лидеров и усиливать конкурентов?
      CSKA2012
      CSKA2012
      27 июля в 20:25
      Пабло - хорошо бы в ЦСКА , защита у нас проходной двор...
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