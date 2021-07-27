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Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможной продаже лидеров «Локо»

27 июля 2021, 21:04

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о возможной продаже лидеров московской команды.

К Нобелю я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.

Собираются ли сами парни остаться? Безусловно. У футболистов действующие трудовые договора. Они с большой ответственностью готовятся к чемпионату России и предстоящим играм в Лиге Европы — втором по значимости клубном турнире.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:19
Нобель лучше знает
протон1
протон1
27 июля в 22:54
Лидера? Он Тоху на банке маринует. Отличный игрок, с характером!
Cat01
Cat01
27 июля в 22:00
Всё может быть!
Сп62
Сп62
27 июля в 21:57
Может Нобель просто не выспался.
beefs
beefs
27 июля в 21:35
опять желтая зашевелилась...
Sergei Egorov
Sergei Egorov
27 июля в 21:25
Пока просто болтовня. Но некоторых можно и заменить, в том числе Миранчука совсем перестал бегать.
нечитайло
нечитайло
27 июля в 21:24
Мы скоро все узнаем
Caniggia
Caniggia
27 июля в 21:19
Что-то странное происходит в Локо!
Ironigor
Ironigor
27 июля в 21:12
С приходом новых людей в штабе руководства клуба пошло что-то не так.
Союзник противников
Союзник противников
27 июля в 21:10
Кто больше-раз!...
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