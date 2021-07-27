Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможной продаже лидеров «Локо»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» , прокомментировал информацию о возможной продаже лидеров московской команды.

К Нобелю я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.

Собираются ли сами парни остаться? Безусловно. У футболистов действующие трудовые договора. Они с большой ответственностью готовятся к чемпионату России и предстоящим играм в Лиге Европы — втором по значимости клубном турнире.