«Зенит» не собирается подписывать Гедеша

1627383783

27 июля 2021, 14:03

Полузащитник «Валенсии» не входит в сферу интересов «Зенита».

Утверждается, что питерцы не планировали вести переговоры с испанским клубом о трансфере этого игрока.

Ранее стало известно, за сколько «Кальяри» готов продать «Зениту» своего форварда Джованни Симеоне.