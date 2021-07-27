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«Зенит» не собирается подписывать Гедеша

27 июля 2021, 14:03

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш не входит в сферу интересов «Зенита».

Утверждается, что питерцы не планировали вести переговоры с испанским клубом о трансфере этого игрока.

Ранее стало известно, за сколько «Кальяри» готов продать «Зениту» своего форварда Джованни Симеоне.

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Все комментарии
протон1
протон1
27 июля в 22:48
Даже на этом примере становится понятно, что не хотят ехать к нам в чемпионат, тупо из-за уровня.
протон1
протон1
27 июля в 22:47
Если правда, то респект ему. Покажите это нашим паспортистам.
Союзник противников
Союзник противников
27 июля в 21:25
19:44 Источник: Азмун близок к переходу в «Байер». Немецкий клуб предложил за форварда 18 млн евро
viv
viv
27 июля в 20:50
А может это Гедеш не собирается в Зенит?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 июля в 20:13
В ПСЖ 25 янв. 2017 г. - за 30 млн...
В Валенсию 27 авг. 2018 г. - за 40 млн...
А полгода назад....05.01.2021 - его оценивали лишь в 15 млн...
Может парень наигрался...зачем ему в Зенит...не надо ему в Зенит...
У парня ещё 2 года контракта....и навряд ли Валенсия отдаст игрока недорого...за которого сами заплатили 40 млн евро...
Да и Зениту не к чему так тратится на полузащитника с такими проблемами в обороне.... и (в случае отъезда Азмуна) с полным отсутствие нападения....
PiterGrad
PiterGrad
27 июля в 20:09
пока Семак у руля.. не вижу смысла от покупок.
pomor45
pomor45 ответ dok66 (раскрыть)
27 июля в 18:42
Для того писать, чтобы повод был срач развести.
dok66
dok66
27 июля в 18:14
Да и зачем он Зениту ? И чего об этом писать .
володя трынкин
володя трынкин
27 июля в 17:52
А нужно ли Гедешу это
Союзник противников
Союзник противников
27 июля в 15:15
Дымовая завеса,или "зелен виноград"???
ermak6848
ermak6848
27 июля в 15:14
    LOpp
    LOpp
    27 июля в 14:53
    зачем Зениту кого-то подписывать?
    для РПЛ состав итак топовый, а в ЛЧ все равно не ставится задача выйти из группы.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Project Pandora (раскрыть)
    27 июля в 14:48
    Так ниизяяя))Это как это)))
    Project Pandora
    Project Pandora
    27 июля в 14:29
    Правильно говорить: "Гедеш не собирается в зенит".
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    27 июля в 14:15
    Почему ?

    А потому что Гедеш послал Зенит куда то лесом !
    Ironigor
    Ironigor
    27 июля в 14:11
    Ну и вообще без проблем.
    shlomo
    shlomo
    27 июля в 14:10
    Ну нет так нет и нечего о пустом говорить
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