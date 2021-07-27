«Зенит» не собирается подписывать Гедеша

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш не входит в сферу интересов «Зенита».
Утверждается, что питерцы не планировали вести переговоры с испанским клубом о трансфере этого игрока.
Ранее стало известно, за сколько «Кальяри» готов продать «Зениту» своего форварда Джованни Симеоне.
В Валенсию 27 авг. 2018 г. - за 40 млн...
А полгода назад....05.01.2021 - его оценивали лишь в 15 млн...
Может парень наигрался...зачем ему в Зенит...не надо ему в Зенит...
У парня ещё 2 года контракта....и навряд ли Валенсия отдаст игрока недорого...за которого сами заплатили 40 млн евро...
Да и Зениту не к чему так тратится на полузащитника с такими проблемами в обороне.... и (в случае отъезда Азмуна) с полным отсутствие нападения....
В Валенсию 27 авг. 2018 г. - за 40 млн...
А полгода назад....05.01.2021 - его оценивали лишь в 15 млн...
Может парень наигрался...зачем ему в Зенит...не надо ему в Зенит...
У парня ещё 2 года контракта....и навряд ли Валенсия отдаст игрока недорого...за которого сами заплатили 40 млн евро...
Да и Зениту не к чему так тратится на полузащитника с такими проблемами в обороне.... и (в случае отъезда Азмуна) с полным отсутствие нападения....
для РПЛ состав итак топовый, а в ЛЧ все равно не ставится задача выйти из группы.
для РПЛ состав итак топовый, а в ЛЧ все равно не ставится задача выйти из группы.
А потому что Гедеш послал Зенит куда то лесом !
А потому что Гедеш послал Зенит куда то лесом !