Агент Баринова: «Дмитрий – востребованный футболист на нашем рынке»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из клуба и об интересе «Зенита» к хавбеку.

Очевидно, что Баринов – востребованный футболист на нашем рынке. Это просто данность, не более.

И с моей стороны было бы некорректно давать какие-то еще комментарии по этому поводу. Тем более когда речь касается лишь слухов, связанных с руководством «Локомотива» и клубной трансферной кампанией, это, разумеется, вне моей компетентности.