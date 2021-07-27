Агент Баринова: «Дмитрий – востребованный футболист на нашем рынке»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из клуба и об интересе «Зенита» к хавбеку.
Очевидно, что Баринов – востребованный футболист на нашем рынке. Это просто данность, не более.
И с моей стороны было бы некорректно давать какие-то еще комментарии по этому поводу. Тем более когда речь касается лишь слухов, связанных с руководством «Локомотива» и клубной трансферной кампанией, это, разумеется, вне моей компетентности.
Или всё таки агент что-то уже знает что творится в стане Локо ?!! Что-то подозрительно информация про революцию в Локо и якобы заинтересованность некоторых клубов о Баринове, появляется в одно и тоже время. Неужели действительно что-то неладное происходит в руководстве клуба и что-то революционное намечается. Но если это так , то уж точно не совсем подходящее время. Начало чемпионата, а скоро ещё европейские кубки на носу. Это точно не к добру. Что-то это мне напоминает ситуацию в ЦСКА, и что-то общее прослеживается. И почему то мне кажется это не прогрессивные методы.
Остаётся ждать, будем делать посмотреть, чем всё это закончится. Всем Добра !!!
Или всё таки агент что-то уже знает что творится в стане Локо ?!! Что-то подозрительно информация про революцию в Локо и якобы заинтересованность некоторых клубов о Баринове, появляется в одно и тоже время. Неужели действительно что-то неладное происходит в руководстве клуба и что-то революционное намечается. Но если это так , то уж точно не совсем подходящее время. Начало чемпионата, а скоро ещё европейские кубки на носу. Это точно не к добру. Что-то это мне напоминает ситуацию в ЦСКА, и что-то общее прослеживается. И почему то мне кажется это не прогрессивные методы.
Остаётся ждать, будем делать посмотреть, чем всё это закончится. Всем Добра !!!