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Агент Баринова: «Дмитрий – востребованный футболист на нашем рынке»

27 июля 2021, 23:09

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из клуба и об интересе «Зенита» к хавбеку.

Очевидно, что Баринов – востребованный футболист на нашем рынке. Это просто данность, не более.

И с моей стороны было бы некорректно давать какие-то еще комментарии по этому поводу. Тем более когда речь касается лишь слухов, связанных с руководством «Локомотива» и клубной трансферной кампанией, это, разумеется, вне моей компетентности.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:23
агент явно что-то слышал ..
CSKA2012
CSKA2012
27 июля в 23:34
Пора ВЭБу выделить денег на покупки )))
протон1
протон1
27 июля в 23:24
Пока агенты очень осторожно не опровергают новости о распродаже. Недобрый знак для болельщиков Локомотива, да и для всех остальных тоже. Чемпионат и так скатывается, не хватало развалить ещё один клуб
25процентный клоун
25процентный клоун
27 июля в 23:16
Баринов игрок зенита, походу
sv_1969
sv_1969
27 июля в 23:14
Дима без команды не останется если что
Ironigor
Ironigor
27 июля в 23:11, ред.
Красивый нечаянный вброс агента !)
Или всё таки агент что-то уже знает что творится в стане Локо ?!! Что-то подозрительно информация про революцию в Локо и якобы заинтересованность некоторых клубов о Баринове, появляется в одно и тоже время. Неужели действительно что-то неладное происходит в руководстве клуба и что-то революционное намечается. Но если это так , то уж точно не совсем подходящее время. Начало чемпионата, а скоро ещё европейские кубки на носу. Это точно не к добру. Что-то это мне напоминает ситуацию в ЦСКА, и что-то общее прослеживается. И почему то мне кажется это не прогрессивные методы.
Остаётся ждать, будем делать посмотреть, чем всё это закончится. Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июля в 23:11
А между строк читается , что мы готовы поторговаться.
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