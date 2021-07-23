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АПЛ обяжет всех игроков и тренеров пройти вакцинацию от коронавируса

вчера, 06:48

В английской Премьер-Лиге введут обязательную вакцинацию от коронавируса.

Согласно источнику, Английская футбольная ассоциация приняла решение о том, что до 1 октября футболисты, тренеры и работники всех клубов АПЛ в обязательном порядке должны будут пройти вакцинацию от COVID-19. Те, кто не успеет вакцинироваться до указанного срока, не смогут принимать участие в матчах чемпионата.

Недавно из-за вспышки коронавируса в команде один из клубов АПЛ отменил предсезонный сбор в США.

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Перевод с repubblica.it
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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 17:35
ну хотя бы с этого начать надо было. многие хотя будут играть липовыми справками.
Adolf33
Adolf33
вчера в 14:04
Скорее всего ширнутся пустышками, иначе АПЛ закроется
112910415
112910415
вчера в 11:42
хотелось бы дождаться подтверждения,
ибо сомнительно !
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:40
Так если кто не вакцинируется не будет допущен до игр......а много миллионную зарплату игрокам по контрактам готовы будут выплачивать....даже если не будут допущены до игр?
Elliada
Elliada
вчера в 10:34
Демократия как у нас
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:47
источник не вызывает доверия, не думаю что это правда
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 08:54
Цирк без страховки
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:36
Сейчас завопят о нарушение прав человека.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:24
Это просто расизм какой-то
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:57
Грамотное и правильное решение.
нечитайло
нечитайло
вчера в 07:46
Почти как у нас пренудиловка
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:07
Хочешь играть вакцинируйся...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:55
По беспределу работают...
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