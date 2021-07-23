АПЛ обяжет всех игроков и тренеров пройти вакцинацию от коронавируса

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вчера, 06:48

В английской Премьер-Лиге введут обязательную вакцинацию от коронавируса.

Согласно источнику, Английская футбольная ассоциация приняла решение о том, что до 1 октября футболисты, тренеры и работники всех клубов АПЛ в обязательном порядке должны будут пройти вакцинацию от COVID-19. Те, кто не успеет вакцинироваться до указанного срока, не смогут принимать участие в матчах чемпионата.