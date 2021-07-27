Сестра Роналду госпитализирована с осложнениями из-за коронавируса

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27 июля 2021, 20:40

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» , была госпитализирована с осложнениями из-за коронавируса.

Катя в своем инстаграме опубликовала фотографию, на которой лежит под капельницей с подсоединенной к носу трубкой с кислородом.

По словам Авейру, она сдала положительный тест 17 июля и находилась дома на изоляции практически без симптомов болезни, однако с 23 числа ее состояние ухудшилось — развилась пневмония. В результате девушку положили в госпиталь в Фуншале.

Другая сестра Роналду всегда поддерживает своего брата с особым фанатизмом.