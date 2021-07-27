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Сестра Роналду госпитализирована с осложнениями из-за коронавируса

27 июля 2021, 20:40

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, была госпитализирована с осложнениями из-за коронавируса.

Катя в своем инстаграме опубликовала фотографию, на которой лежит под капельницей с подсоединенной к носу трубкой с кислородом.

По словам Авейру, она сдала положительный тест 17 июля и находилась дома на изоляции практически без симптомов болезни, однако с 23 числа ее состояние ухудшилось — развилась пневмония. В результате девушку положили в госпиталь в Фуншале.

Другая сестра Роналду всегда поддерживает своего брата с особым фанатизмом.

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Все комментарии
протон1
протон1
27 июля в 23:11
Многие не верят, пока сами не столкнутся. Всем здоровья!
sv_1969
sv_1969
27 июля в 20:45
Он никого не щадит. Здоровья
shlomo
shlomo
27 июля в 20:43
Здоровья и чтобы без последствий
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