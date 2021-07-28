Матюнин рассудит матч ЦСКА — «Локо». Назначения на 2-й тур РПЛ

Пресс-служба РФС опубликовала судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ.
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» обслужит Алексей Матюнин. Его ассистентами стали Максим Ковалев и Андрей Гурбанов, резервный судья — Константин Юданов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Игорь Синер.
«Арсенал» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Николай Левников.
«Уфа» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Максим Ковалев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Юданов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Урал» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Амелин; ассистенты судьи — Денис Березнов, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гончар.
«Краснодар» — «Химки»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Кирилл Большаков; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Ахмат» — «Сочи»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Болотенков; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Французов.
Ранее сообщалось, кто рассудит «Спартак» и «Бенфику» в квалификации ЛЧ.
Мешков едет на свое задание
Мешков едет на свое задание
ЦВБП!!!🔴🔵
ЦВБП!!!🔴🔵