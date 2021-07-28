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Матюнин рассудит матч ЦСКА — «Локо». Назначения на 2-й тур РПЛ

вчера, 12:48

Пресс-служба РФС опубликовала судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ.

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» обслужит Алексей Матюнин. Его ассистентами стали Максим Ковалев и Андрей Гурбанов, резервный судья — Константин Юданов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Игорь Синер.

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Николай Левников.

«Уфа» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Максим Ковалев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Юданов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Урал» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Амелин; ассистенты судьи — Денис Березнов, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гончар.

«Краснодар» — «Химки»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Кирилл Большаков; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Болотенков; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Французов.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 23:38
Главное, чтобы судили объективно, без предвзятостей!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:25
Пусть победят сильнейшие, без судейских причуд.
протон1
протон1
вчера в 17:00
И Локо и армейцам: держитесь. Этот мистер "посмотрим" ещё всем мозги повыносит. Он совершенно не умеет и главное не хочет судить правильно.
протон1
протон1
вчера в 16:56
казарцева почему не отстраняют...
dok66
dok66
вчера в 16:08
Избиения младенцев не предвидится . Будет жесткая мужская игра . Очень хочется , чтобы Матюнин не мешал этой игре .
Брулин
Брулин
вчера в 14:46
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 14:38
    Хочется пожелать красивого футбола командам.
    swed27
    swed27
    вчера в 14:23
    Пусть судьи будут беспристрастны
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 14:06, ред.
    Пожелаем отработать без косяков....на совесть.
    ЦВБП!!!🔴🔵
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    вчера в 13:36
      протон1
      протон1
      вчера в 13:32
      можно как то в скобочках хотя бы, писать кто чей судья, а то реально непонятно уже
      particular
      particular
      вчера в 13:10
      Арбитры, несмотря на возросшую техническую оснащённость, не перестают быть непредсказуемой угрозой, вместо отведённой роли вершителей правосудия на газоне..
      YVG
      YVG
      вчера в 13:03
      Локо и без Матюнина победит.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 13:03
      Вроде Матюнин ничейный.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 12:49
      в любом случае будут недовольные)
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