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«Спартак» и «Бенфику» в квалификации ЛЧ рассудит испанская бригада арбитров

27 июля 2021, 21:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика04.08.2021 в 20:00 Не начался

Стало известно, кто рассудит матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Ассистенты — Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 10:01
Для Максименко любые еврокубки - это опыт.
Но с Рубином он уверенно играл. Все заметили, что наконец-то стал на выходы бегать. А то раньше как вкопанный стоял на ленточке и боялся лишний раз на перехвате сыграть.
Говорят, новый тренер вратарей старается.
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 00:45
Руй знает их слабые места, в Москве по любому наши победят.
BENFICA
BENFICA
вчера в 00:14
Будем смотреть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 июля в 23:02
Спартак после двух поражений на старте чемпионата будет очень "не в себе"....
И очень сильно огорчит Бенфику....
Удачи с португальцами !!!!!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ makkie (раскрыть)
27 июля в 22:55
Макс, а я больше переживаю за Максименко! Горит он. но посмотрим!
Q-J-G
Q-J-G ответ makkie (раскрыть)
27 июля в 22:53
Ещё как важно, кто будет судить...И как будет судить.
протон1
протон1
27 июля в 22:52
Это явно часть антиспартаковского заговора. Предлагаю рассмотреть возможность снятия с ЛЧ в случае судейской предвзятости.
Хотя Зарема это итак прекрасно понимает.
makkie
makkie
27 июля в 22:51
Неважно кто будет судить.
Важнее собственная игра против Бенфики. Но почему-то Попов не торопится с покупкой правого защитника. Видимо, надеется взять португальцев нахрапом и удивить Рассказовым)
Gunslinger
Gunslinger
27 июля в 22:29
Хреновый вариант.....
25процентный клоун
25процентный клоун
27 июля в 22:23
Держись бенфика, Ларссон будет беспощаден
zsb1961
zsb1961
27 июля в 22:09
Удачи всем нашим командам!
Futurista
Futurista
27 июля в 22:00
А чего не белорусская?)...
drug01
drug01
27 июля в 21:59
Эта бригада очень строгая
shlomo
shlomo
27 июля в 21:58
Даже если рассудят все Российские арбитры, то толку будет не много...но удачи Спартаку пожелаю!
Q-J-G
Q-J-G
27 июля в 21:52
Удачи и победы "Спартаку"!
YVG
YVG
27 июля в 21:51
Это очень плачевно.
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