«Спартак» и «Бенфику» в квалификации ЛЧ рассудит испанская бригада арбитров

Стало известно, кто рассудит матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».
Встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Ассистенты — Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.
Но с Рубином он уверенно играл. Все заметили, что наконец-то стал на выходы бегать. А то раньше как вкопанный стоял на ленточке и боялся лишний раз на перехвате сыграть.
Говорят, новый тренер вратарей старается.
Но с Рубином он уверенно играл. Все заметили, что наконец-то стал на выходы бегать. А то раньше как вкопанный стоял на ленточке и боялся лишний раз на перехвате сыграть.
Говорят, новый тренер вратарей старается.
И очень сильно огорчит Бенфику....
Удачи с португальцами !!!!!
И очень сильно огорчит Бенфику....
Удачи с португальцами !!!!!
Хотя Зарема это итак прекрасно понимает.
Хотя Зарема это итак прекрасно понимает.
Важнее собственная игра против Бенфики. Но почему-то Попов не торопится с покупкой правого защитника. Видимо, надеется взять португальцев нахрапом и удивить Рассказовым)
Важнее собственная игра против Бенфики. Но почему-то Попов не торопится с покупкой правого защитника. Видимо, надеется взять португальцев нахрапом и удивить Рассказовым)