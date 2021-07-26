Лишили «Спартак» и «Локо» голов, мухлевали с пенальти. 17-я команда РПЛ напомнила о своих изъянах

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вчера, 12:27

За целый Евро было меньше споров о судействе, чем за неполный 1-й тур РПЛ .

Судейство на Евро-2020 было почти идеальным, до эпизода с участием Рахима Стерлинга в полуфинале Англия — Дания спорить было практически не о чем. Если ошибки и случались, судьбоносными они не были. Лучшие арбитры Европы, в том числе россиянин Сергей Карасев, поспособствовали тому, что турнир удался.

К хорошему судейству быстро привыкаешь, поэтому накануне старта РПЛ одна из вечных тем российского футбола как-то забылась. Наивное упущение, ведь уже первый тур родного чемпионата вернул нас в жестокую реальность, где трактовки важнее правил, а бездействующий VAR притягивает к себе негатив. 17-я команда РПЛ открыла сезон спорными, а порой и откровенно ошибочными решениями.

«Рубин» — «Спартак»: Владислав Безбородов не засчитал гол Жиго

Эпизод: 38-я минута. Самуэль Жиго втыкает мяч в ворота «Рубина» после подачи углового, но Владислав Безбородов фиксирует нарушение правил со стороны Романа Зобнина, который недопустимым приемом убрал с ближней штанги Оливера Абильдгора, подтолкнув датчанина в спину. Явно отрепетированный розыгрыш «Спартака», успешность которого зависит от нейтрализации первого противника на траектории полета мяча.

Вердикт: пограничный эпизод, Безбородов мог принять то или иное решение, и VAR поддержал бы каждое из них. В судействе бывают «черные» и «белые» ситуации, но так как имеем дело не с точной наукой, «серые зоны» неизбежно возникают. У Безбородова было два допустимых решения, каждое из которых задевало чьи-то интересы:

1. Руки Зобнина на спине Абильдгора, формальный признак неправомерного воздействия налицо. Правильное решение — зафиксировать нарушение правил.

2. Футбол — контактная игра, поэтому важно оценивать степень воздействия. Со стороны Зобнина не было акцентированного толчка, для которого характерно резкое разгибание локтевых суставов. Падение Абильдгора выглядит чересчур картинным, почувствовал прикосновение к спине — и «дорисовал». Правильное решение — засчитать гол, проигнорировать падение игрока «Рубина».

К Владиславу Безбородову не может быть вопросов, он принял одно из допустимых решений в пограничной ситуации. К счастью, понимают это и в «Спартаке»: на этот раз никто не снимается с чемпионата, отмененный гол Жиго не обсуждают.

«Локомотив» — «Арсенал»: Игорь Панин и его первый ассистент отняли у «Локо» гол

Эпизод: 4-я минута. По ходу атаки «Локомотива» Федор Смолов отдает передачу на Рифата Жемалетдинова, который, по мнению первого ассистента Дмитрия Жвакина, залез в офсайд, о чем лайнсмен незамедлительно сигнализировал, а Игорь Панин дал свисток. Через секунду Гжегож Крыховяк отправил мяч в ворота.

Вердикт: арбитр на линии нарушил принцип «жди и смотри», он должен был поднять флажок после завершения эпизода. Эту ошибку поддержал Игорь Панин, сигнализировавший об офсайде. Таким образом, Крыховяк забил после свистка, то есть VAR уже не имел права вмешиваться, хотя проверка состоялась, о чем свидетельствовало поведение арбитра в поле и титр в трансляции, но это еще одна ошибка в цепочке — вмешательство видеоассистентов после свистка Панина было несанкционированным. Сплоховали все: лайнсмен Жвакин, главный арбитр Панин, по-своему Мешков и Богач, технически неверно использовавшие VAR . А ведь Жемалетдинов, похоже, был в правильном положении, на одной линии с защитником.

«Урал» — «Краснодар»: Василий Казарцев и левый пенальти в ворота «Урала»

Эпизод: 90+4 минута. Новичок «Краснодара» Джон Кордоба с громким криком рухнул в штрафной площади «Урала» после контакта с Кириллом Колесниченко. Казарцев указал на «точку».

Вердикт: это второй пенальти в матче, первый Казарцев назначил в пользу «Урала» после вмешательства VAR , а в концовке игры видеоассистенты, видимо, уже откинулись на спинки кресел. На самом деле, футболист «Урала» проехал в подкате мимо форварда «Краснодара», и это Кордоба наступил на ногу Колесниченко. Назначить пенальти в такой ситуации — преступление, но не для Василия Казарцева.

Хорошо еще, что на исход матча это решение не повлияло: «Краснодар» выиграл 3:0 вместо 2:0. Стоит напомнить, что именно Казарцев в первом туре прошлого сезона назначил два пенальти в пользу «Сочи» в матче со «Спартаком», что привело к большому скандалу. Возникает чувство дежавю. Снова первый тур РПЛ . Снова Казарцев назначает два пенальти. Снова есть вопросы по первому из них, снова второй назначен на 90+ минуте, и снова он совершенно «левый».

ЦСКА — «Уфа»: Сергей Иванов не наказал ЦСКА пенальти, VAR промолчал

Эпизод: 85-я минута. При счете 1:0 в пользу ЦСКА в штрафной «армейцев» падает Гамид Агаларов, который вел борьбу с Виктором Васиным.