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Лишили «Спартак» и «Локо» голов, мухлевали с пенальти. 17-я команда РПЛ напомнила о своих изъянах

вчера, 12:27
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За целый Евро было меньше споров о судействе, чем за неполный 1-й тур РПЛ.

Судейство на Евро-2020 было почти идеальным, до эпизода с участием Рахима Стерлинга в полуфинале Англия — Дания спорить было практически не о чем. Если ошибки и случались, судьбоносными они не были. Лучшие арбитры Европы, в том числе россиянин Сергей Карасев, поспособствовали тому, что турнир удался.

К хорошему судейству быстро привыкаешь, поэтому накануне старта РПЛ одна из вечных тем российского футбола как-то забылась. Наивное упущение, ведь уже первый тур родного чемпионата вернул нас в жестокую реальность, где трактовки важнее правил, а бездействующий VAR притягивает к себе негатив. 17-я команда РПЛ открыла сезон спорными, а порой и откровенно ошибочными решениями.

«Рубин» — «Спартак»: Владислав Безбородов не засчитал гол Жиго

Эпизод: 38-я минута. Самуэль Жиго втыкает мяч в ворота «Рубина» после подачи углового, но Владислав Безбородов фиксирует нарушение правил со стороны Романа Зобнина, который недопустимым приемом убрал с ближней штанги Оливера Абильдгора, подтолкнув датчанина в спину. Явно отрепетированный розыгрыш «Спартака», успешность которого зависит от нейтрализации первого противника на траектории полета мяча.

Вердикт: пограничный эпизод, Безбородов мог принять то или иное решение, и VAR поддержал бы каждое из них. В судействе бывают «черные» и «белые» ситуации, но так как имеем дело не с точной наукой, «серые зоны» неизбежно возникают. У Безбородова было два допустимых решения, каждое из которых задевало чьи-то интересы:

1. Руки Зобнина на спине Абильдгора, формальный признак неправомерного воздействия налицо. Правильное решение — зафиксировать нарушение правил.

2. Футбол — контактная игра, поэтому важно оценивать степень воздействия. Со стороны Зобнина не было акцентированного толчка, для которого характерно резкое разгибание локтевых суставов. Падение Абильдгора выглядит чересчур картинным, почувствовал прикосновение к спине — и «дорисовал». Правильное решение — засчитать гол, проигнорировать падение игрока «Рубина».

К Владиславу Безбородову не может быть вопросов, он принял одно из допустимых решений в пограничной ситуации. К счастью, понимают это и в «Спартаке»: на этот раз никто не снимается с чемпионата, отмененный гол Жиго не обсуждают.

«Локомотив» — «Арсенал»: Игорь Панин и его первый ассистент отняли у «Локо» гол

Эпизод: 4-я минута. По ходу атаки «Локомотива» Федор Смолов отдает передачу на Рифата Жемалетдинова, который, по мнению первого ассистента Дмитрия Жвакина, залез в офсайд, о чем лайнсмен незамедлительно сигнализировал, а Игорь Панин дал свисток. Через секунду Гжегож Крыховяк отправил мяч в ворота.

Лишили «Спартак» и «Локо» голов, мухлевали с пенальти. 17-я команда РПЛ напомнила о своих изъянах

Вердикт: арбитр на линии нарушил принцип «жди и смотри», он должен был поднять флажок после завершения эпизода. Эту ошибку поддержал Игорь Панин, сигнализировавший об офсайде. Таким образом, Крыховяк забил после свистка, то есть VAR уже не имел права вмешиваться, хотя проверка состоялась, о чем свидетельствовало поведение арбитра в поле и титр в трансляции, но это еще одна ошибка в цепочке — вмешательство видеоассистентов после свистка Панина было несанкционированным. Сплоховали все: лайнсмен Жвакин, главный арбитр Панин, по-своему Мешков и Богач, технически неверно использовавшие VAR. А ведь Жемалетдинов, похоже, был в правильном положении, на одной линии с защитником.

«Урал» — «Краснодар»: Василий Казарцев и левый пенальти в ворота «Урала»

Эпизод: 90+4 минута. Новичок «Краснодара» Джон Кордоба с громким криком рухнул в штрафной площади «Урала» после контакта с Кириллом Колесниченко. Казарцев указал на «точку».

Лишили «Спартак» и «Локо» голов, мухлевали с пенальти. 17-я команда РПЛ напомнила о своих изъянах

Вердикт: это второй пенальти в матче, первый Казарцев назначил в пользу «Урала» после вмешательства VAR, а в концовке игры видеоассистенты, видимо, уже откинулись на спинки кресел. На самом деле, футболист «Урала» проехал в подкате мимо форварда «Краснодара», и это Кордоба наступил на ногу Колесниченко. Назначить пенальти в такой ситуации — преступление, но не для Василия Казарцева.

Хорошо еще, что на исход матча это решение не повлияло: «Краснодар» выиграл 3:0 вместо 2:0. Стоит напомнить, что именно Казарцев в первом туре прошлого сезона назначил два пенальти в пользу «Сочи» в матче со «Спартаком», что привело к большому скандалу. Возникает чувство дежавю. Снова первый тур РПЛ. Снова Казарцев назначает два пенальти. Снова есть вопросы по первому из них, снова второй назначен на 90+ минуте, и снова он совершенно «левый».

ЦСКА — «Уфа»: Сергей Иванов не наказал ЦСКА пенальти, VAR промолчал

Эпизод: 85-я минута. При счете 1:0 в пользу ЦСКА в штрафной «армейцев» падает Гамид Агаларов, который вел борьбу с Виктором Васиным.

Лишили «Спартак» и «Локо» голов, мухлевали с пенальти. 17-я команда РПЛ напомнила о своих изъянах

Вердикт: после первых повторов показалось, что Агаларов падал по собственной инициативе, но из-за ворот видно, что ключевой контакт произошел в коленях: в тот момент, когда футболист «Уфы» переносил вес на правую ногу, он получил ощутимый удар от Васина коленом в колено (по отдаче видно, что контакт был серьезным), в результате чего потерял равновесие. Сергей Иванов со своей позиции не мог видеть эту деталь, а VAR решил не вмешиваться, посчитав, что арбитр в поле все видел и оценил, не допустив «явной и очевидной» ошибки. На мой взгляд, не совсем правы видеоассистенты, так как ключевого для полноценного рассмотрения этого эпизода ракурса у их коллеги не было. Следовало позвать Иванова к монитору. «Уфа» имеет все основания для обращения в ЭСК РФС.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:01
Сколько еще будет скандалов... Крепитесь. Это еще не самые яркие случаи.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:16
Да что вы всё про Спартак, ЦСКА - Уфа не хотите прокомментировать?! Уверен что нет, так как эпизод явно не в пользу армейцев!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:25
С отменённым голом в ворота "Рубина" ситуация действительно 50/50. А вот по-прежнему низкий уровень судей очень печалит, особенно, на фоне судейства Карасёва на ЧЕ.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:34
"Верная трактовка, ошибся Безбородов."
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А если бы такой гол Безбородов не засчитал в ворота СпаМ, то он бы не ошибся! Ведь так?
stavr74
stavr74
сегодня в 09:31
странно на международном уровне - наши МОГУТ и ХОТЯТ по правилам судить и использовать ВАР
тут же в РПЛ - Боги и Цари , как хотят так и вертят правилами, хочу посмотрю, хочу
наВАРю как МНЕ выгодно
вот и пропадает желание смотреть наш чемпионат
ЖАЛКО и нервы потраченные и время
какой год пытаются вроде по ЗАКОНУ и по ПРАВИЛАМ судить а ВСЁ так же

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Однажды Хачутарянц,Кашшая да Иванов
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Хачутарянц рвется в облака,
Кашшая пятится назад, а Иванов тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам;
Да только воз и ныне там.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 08:39, ред.
На 6:10 разве не нарушение?! По моему здесь прямая красная!
mtoc57
mtoc57
сегодня в 08:11
У Уфы отняли ничью!!!
mat73
mat73
сегодня в 07:36
Больше всего обидно за Уфу, там реальный судейский косяк 100% !
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 07:27
В этом туре катастрофы не увидел. Любой из названных эпизодов можно рассудить в зависимости от очков на глазах у смотрящего.
И уж, конечно, эпизоды с "ошибками" не требовали такой болезненной реакции от писателей
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:38
Я все же думаю, что надо подождать решения судейского комитета.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 23:53
Ну с таким подходом, можно любой эпизод трактовать в ту пользу которая нужно... Интересно было бы посмотреть на оценку автора на судейство на Евро, поскольку там допускался намного более серьёзный уровень борьбы, а тут прям балерины собрались, падают от любого дуновения...
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 23:45
Слишком много обращают внимания на судейство, играть надо.
pul
pul
вчера в 21:08
автор просто далёк от футбола,раз так трактует спорные моменты...
VIC2
VIC2
вчера в 17:53, ред.
Безбородов на защитал гол с мыслями, что "Спарак ещё накидакт "Рубину",
но "Спартак" протлетел как фанера над Казанью, К МОЕМУ СОЖАЛЕНИЮ...
Какие следуют из этого выводы:
1. взялся за гуж - не говори, что не дюж
2. забивай голы с длинной дистанции
112910415
112910415
вчера в 17:45
ностальгически знакомые моменты ...
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
вчера в 17:15
Пора Спартаку сниматься с чемпионата!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ batog (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
Ну если ты увидел толчок руками, то докажи....сделай стоп кадр на котором видно, что кто-то толкает, ведь есть стоп кадр как Зобнин толкает двумя руками.
batog
batog ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 15:27
Ты еще скажи что Себаи перед зенитовской штрафной ни кто не толкал спину!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ batog (раскрыть)
вчера в 15:15
Ты видел пенальти на Сутормине, если ты его считаешь левым, то значит ты ничего не понимаешь в футболе. Не знаю кто его признал левым, но бить по ногам в штрафной нельзя. Не знаю, что ещё сказать.
1-я конная
1-я конная
вчера в 15:10
Что-то про Александра "Нырок" Соболева ни слова...
batog
batog ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 15:07
Спартак не возмущался! И не возмущается! А давай поговорим о левом пенале Зенита, его и судейская коллегия признала левым. 13 таких ошибок и бомжи опяь чемпионы. И говори, не говори, хоть головой о стену. Чемпионы и все!
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 15:03, ред.
Если это не фол, тогда зачем в каждой игре за толчок в спину свистят судьи, аффтор явно переврал в своих хотелках.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 15:00
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 14:47
    Бубнов:"У «Уфы» практически не было моментов. Вспоминается разве что эпизод с потенциальным пенальти в концовке, но там, судя по всему, ничего не было — арбитры разобрались верно."
    Legend 6
    Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:41
    Это другое
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    вчера в 14:39
    Ну капец...КАК МОЖНО ТАКОЕ ПИСАТЬ 10 из 10 гол правильно отменили в ворота Рубина. Толчок двумя руками....остановитесь....такими фразами вы не поможете Спартаку, конечно вы можете меня забанить. Но это тоже не поможет Спартаку. Уверена будет пару левых пенок к 100 летию и пару очков будет в копилке. Но в этом эпизоде не было ничего пограничного.
    Фанат Мутко
    Фанат Мутко
    вчера в 14:02
      Пепс
      Пепс
      вчера в 13:47, ред.
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
        вчера в 13:36
        Агаларов начал заваливаться еще до удара, потому что увидел, что контакт с Васиным будет в штрафной. Нет там никакого пенальти. А в целом, согласен, что уровень судейства в РПЛ очень невысокий
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 13:29
        Забыли момент с логтем Заболотного, гол нельзя было засчитывать
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