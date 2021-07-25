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Арбитр Федотов: «Казарцев либо дурак, либо должен завершить карьеру судьи»

вчера, 21:00
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство Василия Казарцева в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Краснодаром» (0:3).

Казарцев в игре «Урала» и «Краснодара» зажигал, это просто беспредел. Он вообще не разбирался в единоборствах. Либо он дурак, либо должен сказать, что завершает карьеру судьи.

На 43-й минуте игрок «Краснодара» в своей штрафной сфолил по неосторожности – попал сопернику по голеностопу. Казарцев продолжил игру, но VAR исправил ситуацию – 11-метровый назначен правильно. Но вопрос здесь не в том, за что назначен пенальти, а к позиции судьи. Казарцев, вместо того, чтобы чуть-чуть сдвинуться и увидеть единоборство, просматривал эпизод на корточках. Он вообще сегодня не бегал, будто бы звезда, которой это не нужно.

На 69-й минуте смотрели эпизод с падением Черникова в штрафной «Урала», но там всё было правильно: борьба была обоюдной.

А на 93:30 судья устроил полный беспредел! Нельзя не разбираться в таких единоборствах! Игрок «Урала», пытаясь сыграть в мяч, пролетел мимо, а игрок «Краснодара» сам ударил соперника и потом упал. Как такое может быть нарушением? Они не понимают, что делают? Так нельзя. Казарцев должен повесить свисток на гвоздь.

На старте прошлого сезона Казарцев также очутился в центре скандала и даже был отстранен от судейства.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:48
заткните этот рупор уже кто нибудь надоел умничает иди сам посуди
161регион
161регион
сегодня в 08:31
Натянуть на свисток)))
112910415
112910415
сегодня в 07:27
недорасчистили поляну
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 07:26
А по какой причине " завершил карьеру" сам Федотов ?
Землянин
Землянин
сегодня в 00:36
Проиграли по делу: Пеналь беззубый не забили, а те 2 гола чистейшие, хорошо что Вар есть.
Predator94
Predator94
вчера в 23:28
Как этот несудья еще судит? Отсранить поганой метлой давно надо было!
Predator94
Predator94
вчера в 23:27
Он должен был в прошлом сезоне после сочи спартак закончить с судейством. Хачатурянц, вот клиент - отстраните этого недосудью!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:08
У Федотова зуб огромный вырос на Казарцева.
протон1
протон1
вчера в 22:03
«Повесить свисток на гвоздь и начать развивать свой YouTube канал, как я» - сказал Федотов
djo11
djo11
вчера в 22:02
надо просто разобраться, вам дали и вар и кучу камер на матче! чего спорить то) если это было предвзятое судейство, то в тюрьму, если просто тупил, отстранить от судейства, а если федотов наговаривал, то его в тюрьму за оговор!!! и все сразу встанет на свои места! и судить лучше станут и болтать меньше
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:36
Слишком уж эмоционально.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:30
Удивился, узнав, что казарка судит
makkie
makkie
вчера в 21:10
Кордоба симулянт, кстати)
drug01
drug01
вчера в 21:08
Слишком строго сказал
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:06
Ещё только первый тур РПЛ, а уже началось...
Ох, уж эти судьи...И никаких надежд, безнадёга...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:00
Ага, а ты вместо него...
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