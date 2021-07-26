Шварц: «Я не буду критиковать судей РПЛ и их решения»

Наставник «Динамо» высказался на тему судейства в РПЛ .

Тот же Карасев великолепно проявляет себя на Евро, то есть у России есть судейская школа. И я не буду критиковать судей РПЛ и их решения. Но можно посмотреть статистику красных и желтых карточек и сравнить с Бундеслигой, Англией, Италией. Вы увидите: в России самое большое количество карточек, в матчах РПЛ дают их больше всех.

Если игра интенсивная, столько предупреждений быть не должно. Футбол — игра динамичная, тут нельзя показывать карточку за каждый фол. Много единоборств, все-таки это очень контактный вид спорта. Стоит посмотреть на топ-лиги: судьи там способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее.