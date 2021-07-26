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Шварц: «Я не буду критиковать судей РПЛ и их решения»

вчера, 12:16

Наставник «Динамо» Сандро Шварц высказался на тему судейства в РПЛ.

Тот же Карасев великолепно проявляет себя на Евро, то есть у России есть судейская школа. И я не буду критиковать судей РПЛ и их решения. Но можно посмотреть статистику красных и желтых карточек и сравнить с Бундеслигой, Англией, Италией. Вы увидите: в России самое большое количество карточек, в матчах РПЛ дают их больше всех.

Если игра интенсивная, столько предупреждений быть не должно. Футбол — игра динамичная, тут нельзя показывать карточку за каждый фол. Много единоборств, все-таки это очень контактный вид спорта. Стоит посмотреть на топ-лиги: судьи там способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее.

Один из российских арбитров по итогам 1-го тура РПЛ уже удостоился разгромной оценки от своего экс-коллеги.

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cska1948
cska1948
сегодня в 09:53
"...и сравнить с Бундеслигой, Англией, Италией. Вы увидите: в России самое большое количество карточек, в матчах РПЛ дают их больше всех..."
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Это объясняется уровнем футболистов. Чем выше класс игрока, тем меньше фолов он совершает. В перечисленных Шварцем лигах класс футболистов выше чем в РПЛ, поэтому статистика карточек в РПЛ выше.
протон1
протон1
вчера в 18:41
Молодец Шварц, даже в судейских делах продолжает гнуть свою линию , подходящую под игру Динамо. Будем считать что эта статья как похвала , с прицелом на будущии игры.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:18
Правильно, зачем Главному тренеру критиковать и оспаривать решения судей, для этого в каждом клубе есть специальные уполномоченные лица, подающие официальный протест в установленном порядке на несогласие с тем или иным спорным судейским решением. А искать правду и что-то доказывать и критиковать судей, особенно во время матча, себе дороже. Примеров сколько угодно, в прошлом году например главный тренер Спартака Тедеско и его коллега по цеху из фк Ростов Карпин неоднократно наказывались дисквалификацией за споры с арбитрами.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:45
Наши просто так играть не умеют,что-бы в простейшей ситуации не сфолить,отсюда и такое количество нарушений,если их не притормаживать карточками,так они поубивают друг друга...)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:13, ред.
В Германии принято играть, а не критиковать. Менталитет Сандро Шварца не позволяет ему оценивать работу судей в каком-то конкретном матче... Но, в общих чертах, он высказал своё критическое отношение к работе судей в РПЛ...

Пройдёт какое-то время, возможно не очень продолжительное, и несмотря на немецкий менталитет, свою принципиальную позицию в этом вопросе, насмотревшись судейского беспредела в РПЛ, даже он, будет давать свою критическую оценку судейству по какому-то конкретному матчу, с возмущением и негодованием... И вполне возможно, что "предвзятое" + непрофессиональное судейство в РПЛ, и будет поводом покинуть РПЛ......
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:53
В Европе на нарушения смотрят сквозь пальцы.
Levadia
Levadia
вчера в 12:42
Всё это конечно хорошо,что игра будет быстрее и атрактивнее,но если менее способный игрок проигрывает в противостоянии,то он хочешь-не хочешь,будет фолить.
И что тогда делать?Закрывать глаза на нарушение?А если игрок получает травму из-за этого?Бред короче!
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:38
Абсолютно адекватное мнение немецкого специалиста о чрезмерном количестве желтых и красных карточек по сравнению с теми же топ лигами, где футбол в разы интенсивнее. Ну и стоило бы поучиться у немца тренерскому этикету многим нашим слишком несдержанным наставникам, готовым сожрать заживо судей после спорных решений. Позиция Шварца - это немецкая школа выдержки и дисциплины - никогда не спорить с судьями, даже если они не правы. Россияне, берите пример!
STVA 1
STVA 1 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 12:33
Могут перестраховываться
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:31
Значит у нас более грубо играют.
beefs
beefs
вчера в 12:21
В его словах есть доля правды, но не это главное...
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