Шварц: «Я не буду критиковать судей РПЛ и их решения»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц высказался на тему судейства в РПЛ.
Тот же Карасев великолепно проявляет себя на Евро, то есть у России есть судейская школа. И я не буду критиковать судей РПЛ и их решения. Но можно посмотреть статистику красных и желтых карточек и сравнить с Бундеслигой, Англией, Италией. Вы увидите: в России самое большое количество карточек, в матчах РПЛ дают их больше всех.
Если игра интенсивная, столько предупреждений быть не должно. Футбол — игра динамичная, тут нельзя показывать карточку за каждый фол. Много единоборств, все-таки это очень контактный вид спорта. Стоит посмотреть на топ-лиги: судьи там способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее.
Один из российских арбитров по итогам 1-го тура РПЛ уже удостоился разгромной оценки от своего экс-коллеги.
Пройдёт какое-то время, возможно не очень продолжительное, и несмотря на немецкий менталитет, свою принципиальную позицию в этом вопросе, насмотревшись судейского беспредела в РПЛ, даже он, будет давать свою критическую оценку судейству по какому-то конкретному матчу, с возмущением и негодованием... И вполне возможно, что "предвзятое" + непрофессиональное судейство в РПЛ, и будет поводом покинуть РПЛ......
Пройдёт какое-то время, возможно не очень продолжительное, и несмотря на немецкий менталитет, свою принципиальную позицию в этом вопросе, насмотревшись судейского беспредела в РПЛ, даже он, будет давать свою критическую оценку судейству по какому-то конкретному матчу, с возмущением и негодованием... И вполне возможно, что "предвзятое" + непрофессиональное судейство в РПЛ, и будет поводом покинуть РПЛ......