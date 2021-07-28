Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Рому», об этом сообщает источник.
Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.
Ранее на Элдора также претендовал самый титулованный клуб Италии.
Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Рому», об этом сообщает источник.
Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.
Ранее на Элдора также претендовал самый титулованный клуб Италии.
В любом случае Удачи Элдору!!!
В любом случае Удачи Элдору!!!