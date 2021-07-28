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Шомуродов близок к переходу в «Рому»

вчера, 14:54

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Рому», об этом сообщает источник.

Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

Ранее на Элдора также претендовал самый титулованный клуб Италии.

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протон1
протон1
вчера в 16:27
Красава !!! доказал что из глубинки Узбекистана тоже можно достичь такого результата в карьере !!! ТРУДЯГА !!!!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 15:28
Самый дорогой узбек
pomor45
pomor45
вчера в 15:19
Интерес к парню явно растёт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:58, ред.
Пусть идёт в Рому, для Ювентуса он ещё не дорос .
В любом случае Удачи Элдору!!!
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