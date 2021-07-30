Диктора «Порту», который назвал Роналду свиньёй, оштрафовали на 1430 евро

Сотрудник «Порту» Фернандо Сауль, который оскорбил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и его семью после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, получил наказание.
Португальская федерация футбола оштрафовала диктора стадиона «Драгау» на 1430 евро.
Напомним, что Сауль после матчей с «Ювентусом» (2:1, 2:3) написал в инстаграме: «Мы отомстили итальянским ворам, мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на „Драгау“. Я жду видео от Долорес и от его беззубой семьи!»
Весной этого года дисквалификацию и штраф получал и главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау.
Оскорбляют на территории Португалии, в безобразной циничной форме, затронув и семью К.Роналду...
И за это штраф 1430 евро... Только и всего, есть возможность заплатить 1430 евро, оскорбляй, даже К.Роналду, легенду мирового футбола...
Неужели он не заслуживает более сурового наказания, как к примеру, запретить быть диктором на территории Португалии...
Что же тогда говорить о тех, кто оскорбляет того же Роналду, и не является гражданином Португалии, тогда ни о каком наказании и речи не может быть...
Безнаказанность порождает беспредел, а штраф 1430 евро, это не наказание!
Оскорбляют на территории Португалии, в безобразной циничной форме, затронув и семью К.Роналду...
И за это штраф 1430 евро... Только и всего, есть возможность заплатить 1430 евро, оскорбляй, даже К.Роналду, легенду мирового футбола...
Неужели он не заслуживает более сурового наказания, как к примеру, запретить быть диктором на территории Португалии...
Что же тогда говорить о тех, кто оскорбляет того же Роналду, и не является гражданином Португалии, тогда ни о каком наказании и речи не может быть...
Безнаказанность порождает беспредел, а штраф 1430 евро, это не наказание!