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Диктора «Порту», который назвал Роналду свиньёй, оштрафовали на 1430 евро

вчера, 15:28

Сотрудник «Порту» Фернандо Сауль, который оскорбил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и его семью после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, получил наказание.

Португальская федерация футбола оштрафовала диктора стадиона «Драгау» на 1430 евро.

Напомним, что Сауль после матчей с «Ювентусом» (2:1, 2:3) написал в инстаграме: «Мы отомстили итальянским ворам, мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на „Драгау“. Я жду видео от Долорес и от его беззубой семьи!»

Весной этого года дисквалификацию и штраф получал и главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 20:23
Очень не красиво, не комильфо
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:20
По-хорошему за такое надо выгонять с работы и лишать его права профессионально заниматься футбольной деятельностью пожизненно. Как можно так говорить о лучшем футболисте Португалии в истории и одном из лучших футболистов всех времён в истории футбола? Да, этот сотрудник Порту явно с головой не дружит. В других бы странах таких гениальных футболистов, прославивших страну, на руках носили бы до конца жизни. Роналду по всем показателям обошел легенду Португалии Эйсебио! Это уникальный футболист, который чуть ли не в одиночку сделал Португалию чемпионом Европы 2016! Стыд и позор таким работникам топового клуба Португалии!
протон1
протон1
вчера в 18:39
Насмотрелся РПЛ чувак:
Legend 6
Legend 6 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:11
Как и везде, нет всемилюбимых. У нас тоже хоккеистов то в ...опу готовы целовать, то ругают.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:00
Ничего зазорного не сказал диктор,чем хуже настоящая свинья Роналду,чем провинились свиньи-никому не мешают,живут как их сотворил Бог а ими деньги люди делают.
Наоборот диктор оскорбил свиней сравнив их с Роналду,обидно для разумных людей.Надо штрафовать тех,кто наложил на него штраф.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 16:55
Приветствую!Ну по ходу это штраф выписанный по их законодательству!
112910415
112910415
вчера в 16:37
Оскорбления неприемлемы, факт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:36
Ну очень тупой поступок!
Project Pandora
Project Pandora ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 16:30
На себя примерь.
David Young
David Young
вчера в 16:24, ред.
Излишне мягкое наказание, надо было оштрафовать на значительно большую сумму, а также лишить возможности быть диктором в официальных матчах УЕФА как минимум на несколько лет, а лучше вообще пожизненно отстранить от этой деятельности.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:16
Удивляет наказание за оскорбление капитана сборной Португалии и его семьи, игрока, который обновляет рекорды национальной сборной, который в возрасте 36 лет продолжает играть за сборную, и один из лучших игроков сборной за всю историю сборной Португалии..

Оскорбляют на территории Португалии, в безобразной циничной форме, затронув и семью К.Роналду...

И за это штраф 1430 евро... Только и всего, есть возможность заплатить 1430 евро, оскорбляй, даже К.Роналду, легенду мирового футбола...

Неужели он не заслуживает более сурового наказания, как к примеру, запретить быть диктором на территории Португалии...

Что же тогда говорить о тех, кто оскорбляет того же Роналду, и не является гражданином Португалии, тогда ни о каком наказании и речи не может быть...

Безнаказанность порождает беспредел, а штраф 1430 евро, это не наказание!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 15:40
За правду штрфуют
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:32
Странная цифра.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:31
Было бы правильно запретить работать диктором на стадионе.
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