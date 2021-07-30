Диктора «Порту», который назвал Роналду свиньёй, оштрафовали на 1430 евро

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вчера, 15:28

Сотрудник «Порту» Фернандо Сауль, который оскорбил нападающего «Ювентуса» и его семью после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, получил наказание.

Португальская федерация футбола оштрафовала диктора стадиона «Драгау» на 1430 евро.

Напомним, что Сауль после матчей с «Ювентусом» (2:1, 2:3) написал в инстаграме: «Мы отомстили итальянским ворам, мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на „Драгау“. Я жду видео от Долорес и от его беззубой семьи!»

Весной этого года дисквалификацию и штраф получал и главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау.