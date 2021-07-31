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Пиняев: «Мой возраст должен давить на российский футбол»

вчера, 08:30
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

16-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге в матче второго тура со «Спартаком» (0:1).

Давит ли на меня мой возраст? На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача – развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче.

Особых эмоций от дебюта не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы она победила. Конечно, всегда нужно привыкнуть к темпу. Это что-то новое для меня, поэтому потребовалось время на адаптацию.

Ранее впечатлениями от дебюта Пиняева поделился главный тренер «Крыльев».

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Все комментарии
Верг
Верг ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:48
активно форсить этого паренька начал еще красава на своем канале,а по делу редкие молодые таланты добиваются успеха во взрослом футболе, набирается мышечная масса и вся резвость испаряется
112910415
112910415
вчера в 15:26
поглядим, как оно пойдёт
Беренгар
Беренгар ответ stavr74 (раскрыть)
вчера в 14:00
это больше к спаму относится
Беренгар
Беренгар
вчера в 13:59
А ведь мог уйти в Европу, им интересовались. Выбрал деньги.
stavr74
stavr74 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 12:24
главное что бы зенит не положил на него глаз.
сколько талантов они скупали , и угробили всех
makkie
makkie
вчера в 11:07
Дебютировал, молодец.
Жано в возрасте Пиняева уже забивал в РПЛ, например.
Работать нужно парню, вот и всё. И есть сомнения, что в Крыльях он сильно будет прогрессировать. Там игра слабовата.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 10:38
Правильно говорит нужно доверять молодым посмотрите у нас есть росыпь молодых талантливых футболистов многие наши тренеры просто боятся выпускать их на поле
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:50
Пиняев: в 16 лет выходит на замену в матче РПЛ против "Спартака":
Захарян:
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:42
Примеров отрицательных очень много, лишь парню голову не задурили агенты. Деньги - это главная беда нашего футбола .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:31
Хорошие слова
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 09:31
Если деньгами не перекормят, а это прежде всего Зенит и московские клубы, то Пиняев может стать классным футболистом.
Gahi
Gahi
вчера в 09:27
Это хорошо когда есть желание совершенствоваться и помогать своей команде, главное не переоценить свои возможность после порции похвалы, а также оставаться всегда самокритичным к себе чтобы не зазнаваться. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:25
Говорит вроде как правильно и красиво. А вот что в итоге из парня получится - пока неизвестно. Сколько молодых и талантливых канули в неизвестность и не сосчитать. Так что парню следует поменьше болтать, а журналистам не перехваливать парнишку. Сергею больше работать , поменьше отвлекаться, может что то у парня тогда и получится.
Следим за очередной нашей надеждой.
Всем здоровья.
ermak6848
ermak6848
вчера в 09:11
Рановато, что-то о себе заявлять 16-летнему нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеу
Тренеруйся - пинай мячик - мальчик...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:08
Молод он ещё давить, как бы самого не раздавили
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:03
Посмотрим что дальше...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
Так его ровесники на карманные расходы от родителей получают денежку на жвачку и чупа-чупс.
А он на контракте, наверняка миллионном. Вот и рассуждает так дерзко.
Но доля правды в его словах есть...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:50
Лишь бы не зазвездился раньше времени.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:48
Какая-то дерзость сквозит в его словах несвойственная молодым людям его возраста.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:37
Будущий пешеход РПЛ)
beefs
beefs
вчера в 08:31
молодой да ранний...
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