Пиняев: «Мой возраст должен давить на российский футбол»

16-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге в матче второго тура со «Спартаком» (0:1).
Давит ли на меня мой возраст? На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача – развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче.
Особых эмоций от дебюта не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы она победила. Конечно, всегда нужно привыкнуть к темпу. Это что-то новое для меня, поэтому потребовалось время на адаптацию.
Ранее впечатлениями от дебюта Пиняева поделился главный тренер «Крыльев».
Следим за очередной нашей надеждой.
Всем здоровья.
Следим за очередной нашей надеждой.
Всем здоровья.