Пиняев: «Мой возраст должен давить на российский футбол»

16-летний нападающий «Крыльев Советов» прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге в матче второго тура со «Спартаком» (0:1).

Давит ли на меня мой возраст? На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача – развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче.

Особых эмоций от дебюта не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы она победила. Конечно, всегда нужно привыкнуть к темпу. Это что-то новое для меня, поэтому потребовалось время на адаптацию.