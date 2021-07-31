ЭСК вынесла решения по спорным эпизодам в играх ЦСКА, «Спартака» и «Зенита»

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вчера, 15:54

Экспертно-судейская комиссия РФС дала свою оценку работе арбитров в спорных эпизодах матчей 1-го тура РПЛ .

ЦСКА – «Уфа» (судья – Сергей Иванов)

– Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки игрока Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.

– Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника.

В случае, если судья расценит единоборство как нарушение со стороны защитника, ВАР не вмешивается.

«Рубин» – «Спартак» (судья – Владислав Безбородов)

Судья правильно зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока атакующей команды на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Спартака» Роман Зобнин совершает тактический фол с целью игры в мяч его партнером по команде. Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой.

Кроме того, сам футболист «Спартака» не имеет намерения играть в мяч, целью нарушения правил является создание помехи сопернику и освобождение игрового пространства для игрока «Спартака» Самуэля Жиго.

«Химки» – «Зенит» (судья – Евгений Кукуляк)

Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.

«Урал» – «Краснодар» (судья – Василий Казарцев)

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками произошел по вине нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, наступившего на ногу защитнику «Урала» Кириллу Колесниченко и затем упавшего на газон без каких-либо виновных действий игрока обороняющейся команды.