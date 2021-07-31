ЭСК вынесла решения по спорным эпизодам в играх ЦСКА, «Спартака» и «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала свою оценку работе арбитров в спорных эпизодах матчей 1-го тура РПЛ.
ЦСКА – «Уфа» (судья – Сергей Иванов)
– Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки игрока Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.
– Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника.
В случае, если судья расценит единоборство как нарушение со стороны защитника, ВАР не вмешивается.
«Рубин» – «Спартак» (судья – Владислав Безбородов)
Судья правильно зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока атакующей команды на 38-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Спартака» Роман Зобнин совершает тактический фол с целью игры в мяч его партнером по команде. Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой.
Кроме того, сам футболист «Спартака» не имеет намерения играть в мяч, целью нарушения правил является создание помехи сопернику и освобождение игрового пространства для игрока «Спартака» Самуэля Жиго.
«Химки» – «Зенит» (судья – Евгений Кукуляк)
Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.
«Урал» – «Краснодар» (судья – Василий Казарцев)
Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 90+3-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками произошел по вине нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, наступившего на ногу защитнику «Урала» Кириллу Колесниченко и затем упавшего на газон без каких-либо виновных действий игрока обороняющейся команды.
Каждый тур невзгоду множит
Ведь Газпром команда тоже
И себе всегда поможет.....
Каждый тур невзгоду множит
Ведь Газпром команда тоже
И себе всегда поможет.....
Я же вот на днях дал пост, что команду главбуха тянули и будут тянуть за уши, да так, что треск стоять будет. И командами середняками, а вот, кто выше наглости уже не хватит...
Ну одно и то же каждый сезон! Сколько можно?
Я же вот на днях дал пост, что команду главбуха тянули и будут тянуть за уши, да так, что треск стоять будет. И командами середняками, а вот, кто выше наглости уже не хватит...
Ну одно и то же каждый сезон! Сколько можно?
И ЭСК это прекрасно видит . но выносит решение противоположное с решением такой же ситуации. но в исполнении других игроков... УФА... Агаларов...
Короче - закон как дышло - куда надо повернем туда и пойдем!)
И ЭСК это прекрасно видит . но выносит решение противоположное с решением такой же ситуации. но в исполнении других игроков... УФА... Агаларов...
Короче - закон как дышло - куда надо повернем туда и пойдем!)
Лапочкин уже досвистелся и его дисквалифицировали пожизненно
Лапочкин уже досвистелся и его дисквалифицировали пожизненно
Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой.
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Два вроде бы похожих эпизода, но в одном симуляция, а во втором тактический фол.
Хотя на повторах от Зобнина нет такого толчка, чтобы улетать в космос как Абильдгор.
Просто мысли.
В динамике действительно казалось, что Зобнин толкал соперника.
Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой.
_______________________________
Два вроде бы похожих эпизода, но в одном симуляция, а во втором тактический фол.
Хотя на повторах от Зобнина нет такого толчка, чтобы улетать в космос как Абильдгор.
Просто мысли.
В динамике действительно казалось, что Зобнин толкал соперника.
Ну, а пенальти Краснодара вообще клоунада, хоть ничего и не решал. Скоро Казарцева на ковёр вызовут.
Ну, а пенальти Краснодара вообще клоунада, хоть ничего и не решал. Скоро Казарцева на ковёр вызовут.
А кто то сомневался?
А кто то сомневался?