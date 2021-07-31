ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЭСК вынесла решения по спорным эпизодам в играх ЦСКА, «Спартака» и «Зенита»

вчера, 15:54

Экспертно-судейская комиссия РФС дала свою оценку работе арбитров в спорных эпизодах матчей 1-го тура РПЛ.

ЦСКА – «Уфа» (судья – Сергей Иванов)

– Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки игрока Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.

– Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника.

В случае, если судья расценит единоборство как нарушение со стороны защитника, ВАР не вмешивается.

«Рубин» – «Спартак» (судья – Владислав Безбородов)

Судья правильно зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока атакующей команды на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Спартака» Роман Зобнин совершает тактический фол с целью игры в мяч его партнером по команде. Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой.

Кроме того, сам футболист «Спартака» не имеет намерения играть в мяч, целью нарушения правил является создание помехи сопернику и освобождение игрового пространства для игрока «Спартака» Самуэля Жиго.

«Химки» – «Зенит» (судья – Евгений Кукуляк)

Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.

«Урал» – «Краснодар» (судья – Василий Казарцев)

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками произошел по вине нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, наступившего на ногу защитнику «Урала» Кириллу Колесниченко и затем упавшего на газон без каких-либо виновных действий игрока обороняющейся команды.

Ранее стали известны назначения арбитров на 2-й тур РПЛ.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:15
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    вчера в 19:53
    Больная тема в РПЛ
    Predator94
    Predator94
    вчера в 19:18
    Сколько школа судей выпускает судей каждый год? Где они? Тото же! Я тоже был судьей, пока не выпнули за правильные слова в адрес вора! Они там давно сидят и с детского футбола берут взятки! Кто будет чистить судейский корпус? Где новые судьи? Каждый год выпускаются? А нет, потому что коррупция и дают только своим наверх пробиться!
    Predator94
    Predator94
    вчера в 19:17
    Хачатурянц наводи порядок. Нужно очень много чистить среди судьишек и ставить достойных по рейтингу! Достал уже судейский воровской беспредел!
    Predator94
    Predator94
    вчера в 19:16
    Что и требовалось доказать - лига приколов, рубиновый симулируют, а те аплодируют и говорят прав судья. Ау, правила читайте и учите!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 19:11
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      вчера в 19:05
      всех оправдали))
      второй
      второй ответ Стасодзюб (раскрыть)
      вчера в 18:59
      никто и не сомневается!!!
      lotsman
      lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 17:54
      Комиссия ЭСК собирается не каждый день, а один раз в неделю.
      старина
      старина
      вчера в 17:51
      Ожидаемо.Слуги в черных майках порадовали падишахов
      Сп62
      Сп62 ответ протон1 (раскрыть)
      вчера в 17:28
      Ты забыл, что необходимо ещё проконсультироваться с нужными людьми. А это время.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ c4muetyfz8qy (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 17:08
      Судей? Экспертов?))
      1bear
      1bear
      вчера в 17:04
      судья всегда прав,ну или почти всегда)))))))
      112910415
      112910415
      вчера в 16:50
      вот и мы прикоснулись к мудрости
      протон1
      протон1
      вчера в 16:41
      Замечательный орган. Нужна неделя, чтобы посмотреть видеоповторы, которые можно просмотреть за 10 минут.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 16:38
      Зобнин получается не толкал...

      И ЭСК это прекрасно видит . но выносит решение противоположное с решением такой же ситуации. но в исполнении других игроков... УФА... Агаларов...

      Короче - закон как дышло - куда надо повернем туда и пойдем!)
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 16:37
      Казарцев тоже из Санкт-Петербурга как и Лапочкин
      Лапочкин уже досвистелся и его дисквалифицировали пожизненно
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 16:37
        stanichnik
        stanichnik ответ Трезвый повар (раскрыть)
        вчера в 16:22
        А ведь есть ещё и букмекерские конторы, где у одних ставки на точный счёт зашли, а у других нет.
        makkie
        makkie
        вчера в 16:18, ред.
        Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника.

        Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой.
        _______________________________

        Два вроде бы похожих эпизода, но в одном симуляция, а во втором тактический фол.
        Хотя на повторах от Зобнина нет такого толчка, чтобы улетать в космос как Абильдгор.

        Просто мысли.
        В динамике действительно казалось, что Зобнин толкал соперника.
        Dinamo
        Dinamo
        вчера в 16:14
        А есть комиссия, которая выносит решения по решениям ЭСК? Уж, больно спорно их решение на счёт Агаларова.

        Ну, а пенальти Краснодара вообще клоунада, хоть ничего и не решал. Скоро Казарцева на ковёр вызовут.
        За адекватность
        За адекватность
        вчера в 16:14
        "Как поймают Казарцева на кол посадить, это первое дело, а уж опосля..."
        Брулин
        Брулин
        вчера в 16:10
        А почему решение ЭСК появилось через неделю после того, как были сыграны матчи? Они 7 дней анализировали несколько коротких эпизодов?
        zsb1961
        zsb1961
        вчера в 16:07
        В основном всё правильно.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        вчера в 16:04
        Василий Казарцев снова "отличился". Ошибочно назначенный им пеналь не повлиял на итог матча, но игрокам и болельщикам Урала всё-равно не приятно
        particular
        particular
        вчера в 16:01, ред.
        ЭСК выносит определение по эпизодам, но сомнений от произошедшего меньше не становится...
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 16:01
        Зачем это надо, если на решение никак не влияет? Чтобы имитировать, что в ГазпромЛиге есть судейство?
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 16:01
        Одному Уралу не фартонуло !
        Стасодзюб
        Стасодзюб
        вчера в 15:59
        Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.

        А кто то сомневался?
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