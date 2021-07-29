Главный арбитр финала Евро-2020 завершит карьеру в августе

Арбитр Бьорн Кёйперс принял решение завершить карьеру.
Последним матчем голландского рефери будет встреча между «Аяксом» и ПСВ, которая состоится 7 августа. Кёйперс обслуживал финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии.
Иногда говорят, что нужно уходить на пике. И в этом отношении нет лучшего момента, чем сделать это сейчас.
В мае этого года в матче Лиги чемпионов произошёл неоднозначный инцидент с участием Кёйперса.
Вряд ли, поэтому он уходит, на таком пике не уходят, тем более, что это судья финала Евро...
Очевидно, что уходит по-другому поводу, но не хочет афишировать, или что-то очень личное, или "открылись" хорошие финансовые возможности, более вероятно, что второй вариант...
Главное, чтобы потом не жалел, финансы финансами, но судить финал-Евро, это "круто", многие арбитры об этом мечтают, но мечты сбываются в единичных случаях...
Вряд ли, поэтому он уходит, на таком пике не уходят, тем более, что это судья финала Евро...
Очевидно, что уходит по-другому поводу, но не хочет афишировать, или что-то очень личное, или "открылись" хорошие финансовые возможности, более вероятно, что второй вариант...
Главное, чтобы потом не жалел, финансы финансами, но судить финал-Евро, это "круто", многие арбитры об этом мечтают, но мечты сбываются в единичных случаях...