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Главный арбитр финала Евро-2020 завершит карьеру в августе

вчера, 10:11

Арбитр Бьорн Кёйперс принял решение завершить карьеру.

Последним матчем голландского рефери будет встреча между «Аяксом» и ПСВ, которая состоится 7 августа. Кёйперс обслуживал финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

Иногда говорят, что нужно уходить на пике. И в этом отношении нет лучшего момента, чем сделать это сейчас.

В мае этого года в матче Лиги чемпионов произошёл неоднозначный инцидент с участием Кёйперса.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:25
А тот судья, который вытащил Англию в финал так и продолжает молчать?)
h8you
h8you
вчера в 13:03
отсудил отлично
swed27
swed27
вчера в 10:52
Легендарный арбитр уходит на заслуженный отдых
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:50
Судья, который был главным арбитром финала Евро-2020 решил завершить карьеру, мотивируя тем, что хочет завершить карьеру на пике...
Вряд ли, поэтому он уходит, на таком пике не уходят, тем более, что это судья финала Евро...
Очевидно, что уходит по-другому поводу, но не хочет афишировать, или что-то очень личное, или "открылись" хорошие финансовые возможности, более вероятно, что второй вариант...

Главное, чтобы потом не жалел, финансы финансами, но судить финал-Евро, это "круто", многие арбитры об этом мечтают, но мечты сбываются в единичных случаях...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:38
Надоело ему судейство...
Cat01
Cat01
вчера в 10:33
Таких судей побольше
drug01
drug01
вчера в 10:32
Молодец! Отличный финиш!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:30
Твоя жизнь, тебе решать...
ДСА
ДСА
вчера в 10:28
Где-то запахло жаренным, решил сбежать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:14
что-то рановато он решил закончить. видимо, есть другой вариант заработка, да и получше)
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