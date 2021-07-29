Главный арбитр финала Евро-2020 завершит карьеру в августе

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вчера, 10:11

Арбитр Бьорн Кёйперс принял решение завершить карьеру.

Последним матчем голландского рефери будет встреча между «Аяксом» и ПСВ , которая состоится 7 августа. Кёйперс обслуживал финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

Иногда говорят, что нужно уходить на пике. И в этом отношении нет лучшего момента, чем сделать это сейчас.

В мае этого года в матче Лиги чемпионов произошёл неоднозначный инцидент с участием Кёйперса.