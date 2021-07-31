Генич: «В „Краснодаре“ всегда высоко ценили Крыховяка»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Локомотива» в «Краснодар».

Отличный ход со стороны «Краснодара»: им нужен был игрок в опорную зону, где не хватало качественного футболиста еще со времен Каборе.

Крыховяк может сыграть глубинного опорника и создать конкуренцию Газинскому, а также способен действовать в тройке центральных чуть выше: мы неоднократно видели, что поляк знает, как поддерживать атаку.

Если бы «Краснодар» подписал еще и Баринова с Миранчуком, эту трансферную кампанию можно было бы считать отличной. Конечно, «Краснодар» немного рискует с точки зрения финансового fair play, потому что Крыховяк — футболист не самый дешёвый. Сумма трансфера составит, как я понимаю, 1,5 млн евро, плюс будет немалая зарплата, а по факту игрок уже возрастной.

Но Крыховяк — большой профессионал: умеет себя готовить и правильно восстанавливать. Не стоит забывать, что в «Краснодаре» есть очень хорошее медицинское обеспечение, поэтому клуб тут подстрахован и от этого трансфера, полагаю, только выиграет.

Насколько я знаю, в руководстве «Краснодара» всегда высоко ценили Крыховяка за его профессионализм, а также за соответствие требованиям к легионеру: чтобы он был лучше российских игроков и делал разницу на своей позиции.

Вот так получается: вроде искали человека за рубежом, а тут под рукой оказался футболист, абсолютно адаптированный к чемпионату, а также к игре, которую ставит Ганчаренко.