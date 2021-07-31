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Генич: «В „Краснодаре“ всегда высоко ценили Крыховяка»

вчера, 15:54

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

Отличный ход со стороны «Краснодара»: им нужен был игрок в опорную зону, где не хватало качественного футболиста еще со времен Каборе.

Крыховяк может сыграть глубинного опорника и создать конкуренцию Газинскому, а также способен действовать в тройке центральных чуть выше: мы неоднократно видели, что поляк знает, как поддерживать атаку.

Если бы «Краснодар» подписал еще и Баринова с Миранчуком, эту трансферную кампанию можно было бы считать отличной. Конечно, «Краснодар» немного рискует с точки зрения финансового fair play, потому что Крыховяк — футболист не самый дешёвый. Сумма трансфера составит, как я понимаю, 1,5 млн евро, плюс будет немалая зарплата, а по факту игрок уже возрастной.

Но Крыховяк — большой профессионал: умеет себя готовить и правильно восстанавливать. Не стоит забывать, что в «Краснодаре» есть очень хорошее медицинское обеспечение, поэтому клуб тут подстрахован и от этого трансфера, полагаю, только выиграет.

Насколько я знаю, в руководстве «Краснодара» всегда высоко ценили Крыховяка за его профессионализм, а также за соответствие требованиям к легионеру: чтобы он был лучше российских игроков и делал разницу на своей позиции.

Вот так получается: вроде искали человека за рубежом, а тут под рукой оказался футболист, абсолютно адаптированный к чемпионату, а также к игре, которую ставит Ганчаренко.

Ранее стало известно, на какой срок будет рассчитан контракт между Крыховяком и «Краснодаром».

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:42
Хотят переманить в Краснодар
sv_1969
sv_1969 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 16:51
Там похоже творится непонятное((
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:19, ред.
"Отличный ход со стороны «Краснодара»: им нужен был игрок в опорную зону, где не хватало качественного футболиста еще со времен Каборе"

Крыховяк как раз тот связующий игрок, которого и не хватало в Краснодаре, я думаю это очень правильное решение что Быки заключили с ним контракт. Он здорово усилит Краснодар и очень непонятное решение попрощаться с таким игроком со стороны Локомотива. Сегодня уже можно будет увидеть в игре против ЦСКА, как будет не хватать этого футболиста в команде Локо. А в Краснодаре он сможет отыграть ещё года два на высоком уровне, несмотря на свой возраст. Он настоящий мужчина и профессионал на поле, который отдаётся игре на все сто, в чём мы убеждались глядя на его игру. И я думаю конкуренцию с Газинским, если конечно она потребуется, смотря на схему игры по которой Ганчаренко будет наигрывать его, он выиграет. Посмотрим на игру Краснодара с Гжегожем и пожелаю ему Успехов и Удачи !!! Всем Добра !!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:17
В прошлом году Краснодар купил у Ростова за 6 евролямов Чернова и Ионова
Крыховяка купили за 1.5 евроляма
Руководство Локо чуть ли не даром отдаёт хороших игроков. Могли бы Крыховяка спокойно продать дороже в европейский клуб. Видимо им деньги не нужны))
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:11
.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:03
Хорошо когда нужный игрок под рукой.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:02
Продолжение карьеры Гжегожа: Крыховяк соскакивает с паровоза на пробегающего быка.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:55
Хорошо, когда ценят.
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