Определились все полуфинальные пары футбольного турнира на Олимпиаде

Определились все полуфинальные пары мужского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
В 1/2 финала турнира Мексика встретится с Бразилией, а Япония сыграет с Испанией. Обе встречи состоятся 3 августа.
Ранее сборная Мексики в четвертьфинале разгромила команду Южной Кореи (6:3), Бразилия одолела Египет (1:0), Япония оказалась сильнее Новой Зеландии в серии пенальти (0:0, 4:2 по пенальти), а Испания обыграла Кот-Д'Ивуар (5:2).
Напомним, что из-за переноса Игр на год в связи с коронавирусной обстановкой возрастная планка для заявки на турнир была повышена.
Но ещё более жуткий триллер слепили ивуарийцы..
Играя вторым номером против Испании, они действовали эффективнее, к концу матча вели 2:1 и вопрос о полуфиналисте был практически решён.
Но на 93 мин. четыре шоколадных заща в безобидной ситуации так и не решили, кому из них выносить мяч из штрафной после очередного бездарно запоротого испанцами эпизода, а Висенте удачно подсуетился и обокрал их..
Окрылённая этим упавшим с неба голом, фурия в доп.время накидала полную авоську ивуарийцам, которым этот матч будет теперь долго и мучительно сниться по ночам..)))
Но ещё более жуткий триллер слепили ивуарийцы..
Играя вторым номером против Испании, они действовали эффективнее, к концу матча вели 2:1 и вопрос о полуфиналисте был практически решён.
Но на 93 мин. четыре шоколадных заща в безобидной ситуации так и не решили, кому из них выносить мяч из штрафной после очередного бездарно запоротого испанцами эпизода, а Висенте удачно подсуетился и обокрал их..
Окрылённая этим упавшим с неба голом, фурия в доп.время накидала полную авоську ивуарийцам, которым этот матч будет теперь долго и мучительно сниться по ночам..)))