Определились все полуфинальные пары футбольного турнира на Олимпиаде

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вчера, 16:01

Определились все полуфинальные пары мужского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

В 1/2 финала турнира Мексика встретится с Бразилией, а Япония сыграет с Испанией. Обе встречи состоятся 3 августа.

Ранее сборная Мексики в четвертьфинале разгромила команду Южной Кореи (6:3), Бразилия одолела Египет (1:0), Япония оказалась сильнее Новой Зеландии в серии пенальти (0:0, 4:2 по пенальти), а Испания обыграла Кот-Д'Ивуар (5:2).

Напомним, что из-за переноса Игр на год в связи с коронавирусной обстановкой возрастная планка для заявки на турнир была повышена.