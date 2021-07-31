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Определились все полуфинальные пары футбольного турнира на Олимпиаде

вчера, 16:01

Определились все полуфинальные пары мужского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

В 1/2 финала турнира Мексика встретится с Бразилией, а Япония сыграет с Испанией. Обе встречи состоятся 3 августа.

Ранее сборная Мексики в четвертьфинале разгромила команду Южной Кореи (6:3), Бразилия одолела Египет (1:0), Япония оказалась сильнее Новой Зеландии в серии пенальти (0:0, 4:2 по пенальти), а Испания обыграла Кот-Д'Ивуар (5:2).

Напомним, что из-за переноса Игр на год в связи с коронавирусной обстановкой возрастная планка для заявки на турнир была повышена.

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Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 18:32
Надеюсь испанцам улыбнется удача в этом турнире. Уж очень нелепо выглядят победители евро итальянцы, после того как их просто раскатывали дружина Энрике. Итальянцы тупо отскочили
протон1
протон1
вчера в 16:59
У Швеции пока нет медалей никаких...Может здесь повезет.
баск
баск
вчера в 16:41, ред.
Корейцы с мексами в примерно равной и обоюдоострой игре устроили настоящую пушечную перестрелку, это стоило увидеть)

Но ещё более жуткий триллер слепили ивуарийцы..
Играя вторым номером против Испании, они действовали эффективнее, к концу матча вели 2:1 и вопрос о полуфиналисте был практически решён.
Но на 93 мин. четыре шоколадных заща в безобидной ситуации так и не решили, кому из них выносить мяч из штрафной после очередного бездарно запоротого испанцами эпизода, а Висенте удачно подсуетился и обокрал их..
Окрылённая этим упавшим с неба голом, фурия в доп.время накидала полную авоську ивуарийцам, которым этот матч будет теперь долго и мучительно сниться по ночам..)))
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 16:31
БРАЗИЛИЯ- чемпионы)
Legend 6
Legend 6
вчера в 16:15
Вероятный победитель это сборная Испании. Уж очень мощный состав у них
beefs
beefs
вчера в 16:03
Круг сужается, ждем финал...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:03
Буду болеть за Бразилию!
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