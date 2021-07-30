10 главных форвардов РПЛ-2021/22. Один из них выиграет «Золотую бутсу», если не вмешается звёздный новичок

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вчера, 18:00

Самые заметные голевые машины стартовавшего чемпионата.

Сердар Азмун («Зенит»)

Прошлый сезон: 19 голов в 24 матчах РПЛ (0.79 гола за игру)

Иранца можно было бы назвать главным претендентом на приз лучшему бомбардиру чемпионата России, если бы не одно веское «но»: высока вероятность, что до конца лета Азмун покинет «Зенит» и продолжит забивать голы уже в другом месте. Сердар забил 17 и 19 голов в двух последних розыгрышах РПЛ , у него за спиной мощнейшая полузащита, генерирующая моменты, в отдельных матчах «Зенит» настолько превосходит соперников на внутренней арене, что это оборачивается голевыми пиршествами, на которых нападающие делают себе статистику. Азмуну по силам забить даже 20+ голов, если удастся подтянуть реализацию, которая частенько хромает.

Артем Дзюба («Зенит»)

Прошлый сезон: 20 голов в 27 матчах РПЛ (0.74 гола за игру)

Перед заключительным туром прошлого сезона Дзюба отставал в споре самых результативных игроков на 3 гола от своего партнера по линии атаки Азмуна. Вот только Сердар против «Тамбова» не сыграл, а Артем заколотил 4 мяча и взобрался на вершину списка бомбардиров. 20 голов — самый результативный розыгрыш РПЛ в карьере Дзюбы, в новом сезоне наверняка будет меньше, хотя бы из-за отсутствия матчей с «Тамбовом». Да и игровые минуты уже почти 33-летнего форварда, скорее всего, будут сокращаться. Думаю, новый потолок Дзюбы — 10-12 голов.

Александр Соболев («Спартак»)

Прошлый сезон: 14 голов в 22 матчах РПЛ (0.64 гола за игру)

Соболев очень хочет стать главным российским форвардом, а для этого нужны голы. У Александра хватает козырей, чтобы стать самым результативным игроком чемпионата хотя бы среди россиян, тем более в перестроенном Руем Виторией «Спартаке» он занял место на острие атаки и должен стягивать на себя моменты. Соболев умеет забивать, должен в третьем сезоне РПЛ подряд преодолевать отметку в 10+ голов, а о чем-то большем сможет мечтать, если команда не подведет. Пока у «красно-белых» только надежды на яркую игру в атаке и регулярные победы, доказательства силы загружаются.

Джордан Ларссон («Спартак»)

Прошлый сезон: 15 голов в 29 матчах РПЛ (0.52 гола за игру)

Вокруг Ларссона еще больше тумана, ведь швед даже в успешном «Спартаке» будет скован новой позицией, которая предполагает больше конструкторской деятельности и меньше финальных ударов. Руй Витория видит Джордана на позиции «десятки», что искажает картину миру. В новой роли успехом для Ларссона могут стать и 8-10 голов. Вопрос в том, останется ли он сам доволен изменившимся функционалом или заскучает по игре на острие.

Федор Смолов («Локомотив»)

Прошлый сезон: 7 голов в 21 матче РПЛ (0.33 гола за игру)

Зе Луиш слишком часто проводит время в лазарете, Лисаковичу в придачу к старательности не хватает «инстинкта убийцы», так что Смолов выглядит главным в атаке «Локомотива». И свои амбиции он уже подтвердил голом в ворота «Арсенала» в первом туре. Федор дважды выигрывал забег бомбардиров, когда играл за «Краснодар», так что для него это знакомо, тем более Марко Николич нащупал подход к российскому форварду, и тот платит голами. Если «Локомотив» избежит бурных кадровых перестроений, и сам Смолов не падет жертвой распродажи, у кандидата в сборную России хорошие шансы попасть в тройку лучших стрелков РПЛ по итогам сезона.

Джордже Деспотович («Рубин»)

Прошлый сезон: 14 голов в 26 матчах РПЛ (0.54 гола за игру)

«Рубин» подписал Деспота свободным агентом, и это была прекрасная сделка: в первом же сезона серб наколотил 14 голов, принял деятельное участие в завоевании путевки в еврокубки. Джордже — классный форвард, амбициозный спортсмен и знатный тролль. Леонид Слуцкий может быть уверен, что Деспотович не запорет командные усилия безалаберной работой на острие, серб гарантирует довольно высокий уровень реализации.

Антон Заболотный ( ЦСКА )

Прошлый сезон: 9 голов в 27 матчах РПЛ (0.33 гола за игру)

В перезагрузку Чалова пока не верится, а вот упорный Заболотный может тихой сапой собрать 10+ голов за сезон. Личный счет в ЦСКА Антон уже открыл, забив победный мяч в ворота «Уфы». Конечно, он не главный претендент на «Золотую бутсу», но в выбранной Алексеем Березуцким модели игры форвард, который с уважением относится к простым моментам и умеет превращать их в голы, может соорудить весьма солидную личную статистику.

Константин Тюкавин («Динамо»)

Прошлый сезон: 3 гола в 15 матчах РПЛ (0.2 гола за игру)

Тюкавин подкупает своей настырностью, постоянным поиском свободных зон и моментов, защитникам всегда трудно играть против таких настырных нападающих. Константину всего 19 лет, но в «Динамо» доверяют молодежи, а Сандро Шварц создает подходящие условия для талантливых игроков. Амплуа Захаряна предполагает более широкий спектр креативной работы, а вот от Тюкавина ждут голов, как в матче с «Ростов».

Джон Кордоба («Краснодар»)

Прошлый сезон: 7 голов в 21 матче Бундеслиги (0.33 гола за игру)

«Краснодар» потратил на колумбийского форварда большие деньги, так что сам ценник обязывает Джона ввязаться в гонку бомбардиров РПЛ . Добротный нападающий сделал себе хорошую репутацию в Германии, и если будет здоров и мотивирован, не раз огорчит соперников «Краснодара». В матче с «Уралом» увидели, что Джон на многое готов ради голов: обманул арбитра и реализовал сомнительный пенальти.

Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Прошлый сезон: 40 голов в 39 матчах ФНЛ (1.03 гола за игру)

Понятно, что в ФНЛ другой уровень сопротивления, но статистика поразительная. Теперь ждем от Сергеева голов в РПЛ , которые наверняка придут, пусть и не в таком количестве. Может так случиться, что Иван заколотит несколько мячей в августе и продолжит карьеру в более статусном клубе. Но если примет взвешенное решение и пойдет на повышение, чтобы играть, а не сидеть на лавке, то это может даже сыграть ему на руку.

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