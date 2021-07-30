Мухин vs «Локо», Соболев vs «Крылья», нового тренера сборной проверят чемпионы России. Сочный 2-й тур РПЛ

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вчера, 11:36

Набираем обороты.

«Крылья Советов» — «Спартак»

1. Болельщики «Спартака» ждут первую победу под руководством Руя Витории в официальном матче. Португальский специалист стартовал в РПЛ с поражения от «Рубина» (0:1), хотя его команда играла весело и создала много моментов. «Крылья Советов» в первом туре тоже уступили — 1:2 «Ахмату».

2. «Спартак» выиграл у «Крылышек» 10 из 11 последних матчей, победная серия «красно-белых» в противостоянии с волжанами насчитывает 5 встреч. Последнее поражение москвичи потерпели в рамках своего чемпионского сезона 2016/17, когда сгорели в Самаре со счетом 0:4.

3. Ведущий форвард «Спартака» Александр Соболев запустил свою карьеру в составе «Крылышек» (30 матчей, 11 голов). Когда волжане в предыдущий раз принимали «Спартак» на своем поле два года назад, Соболев забил в ворота своей будущей команды. Теперь постарается огорчить бывших и наверняка не станет праздновать, если удастся забить гол.

«Арсенал» — «Рубин»

1. Туляки в первом туре досадно проиграли «Локомотиву» (1:3), ведя в счете до 80-й минуты, в то время как «Рубин» добился победы над «Спартаком» (1:0). У команды Леонида Слуцкого хорошие шансы показать стопроцентный результат в двух стартовых турах.

2. Леонид Слуцкий выиграл оба матча у Дмитрия Парфенова, причем обе победы — волевые. В прошлом году «Рубин» отыгрался со счета 0:1 в матче с «Уралом» Парфенова и выиграл 2:1, а в майском матче «Арсенал» вел 2:0, но пропустил 4 мяча во втором тайме.

3. «Рубин» выиграл все 5 выездных матчей в РПЛ в 2021 году, а «Арсенал» проиграл две предыдущие домашние встречи в рамках чемпионата России.

«Уфа» — «Динамо»

1. «Уфа» начинает чемпионат серией матчей против московских команд: в первом туре проиграли ЦСКА (0:1), во втором раунде сыграют с «Динамо», а впереди еще и «Локомотив».

2. «Динамо» имеет шанс стартовать в РПЛ с двух побед подряд. Такого с «бело-голубыми» не случалось 12 лет — с сезона-2009, когда они обыграли «Москву» (1:0) и «Химки» (3:2) в двух первых турах. Сейчас уже есть победа над «Ростовом» (2:0), а в матче с «Уфой» команда Сандро Шварца — очевидный фаворит.

3. «Динамо» никогда не проигрывало «Уфе». В 12 очных матчах между этими командами зафиксировано 4 ничьих и 8 побед москвичей. Последняя встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «бело-голубых».

ЦСКА — «Локомотив»

1. Первое московское дерби РПЛ -2021/22, встречаются 3-я («Локомотив») и 6-я ( ЦСКА ) команды прошедшего сезона, стартовавшие в новом чемпионате с побед. Любопытно, что в первом туре не зафиксировано ни одного ничейного результата. Быть может, бескомпромиссная серия прервется в дерби?

2. Марко Николич с «Локомотивом» выиграл все четыре матча у ЦСКА — 2:1, 1:0, 2:0, 3:0. Трижды капитулировал Виктор Ганчаренко, в последней игре крупно уступил Ивица Олич. Теперь неудачную серию «армейцев» попробует прервать Алексей Березуцкий.

3. Одним из самых обсуждаемых трансферов лета в РПЛ стал переход Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА . Не всем понравилось решение 19-летнего парня, но его мало заботят чужие мнения. Мухин готовится к матчу против бывшего клуба и даже стал главным героем психоделического ролика-анонса пресс-службы «армейцев».

«Урал» — «Нижний Новгород»

1. В первом туре «Урал» потерпел поражение со счетом 0:3 от «Краснодара», в результате чего отправился на последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ по дополнительным показателям (разница забитых и пропущенных мячей).

2. «Нижний Новгород» выиграл свой дебютный матч в РПЛ у «Сочи» (1:0) и стал всего лишь четвертым (из 30) новичком высшего дивизиона, которому удалось добиться победы в первом матче.

3. «Урал» и «Нижний Новгород» встречались в 1/8 финала Кубка России 2018/19. Тогда «шмели» сумели сломить сопротивление нижегородцев только в дополнительное время — 2:0.

«Ростов» — «Зенит»

1. У «Ростова» сложнейший старт чемпионата: «Динамо» (0:2), теперь «Зенит», затем выездной матч с «Химками», которым дважды проиграли в прошлом сезоне, и встреча с ЦСКА . Широко обсуждаемое совмещение постов Валерием Карпиным в клубе и сборной России может закончиться внезапно, если «Ростов» продолжит проигрывать.

2. «Зенит» начал чемпионат с волевой победы над «Химками» (3:1), причем победу «сине-бело-голубым» обеспечили вышедшие на замену футболисты — Ерохин и Сутормин. При этом к лидерам и к качеству игры чемпионов возникли вопросы.

3. «Зенит» не проигрывает «Ростову» на протяжении четырех матчей, три из которых завершились победами петербуржцев с общим счетом 10:2. Последняя встреча, состоявшаяся в феврале на «Газпром Арене», завершилась со счетом 2:2. Игравший в меньшинстве «Ростов» вырвал ничью на 89-й минуте, дубль оформил Али Соу.

«Краснодар» — «Химки»

1. В прошлом сезоне «Краснодар» разгромил «Химки» на своем поле со счетом 7:2.

2. «Краснодар» рассчитывает на новый успех после разгрома «Урала» (3:0) в первом туре. «Быкам» уже удавалось стартовать в РПЛ с двух побед в сезонах 2016/17 и 2017/18. В обоих случаях занимали четвертую строчку в итоговой таблице.

3. Команды Игоря Черевченко никогда не играли с «Краснодаром» вничью — 3 победы и 4 поражения в 7 матчах.

«Ахмат» — «Сочи»

1. «Сочи» выиграл у «Ахмата» оба матча в рамках прошлого сезона РПЛ — 1:0 и 2:0.

2. Победу над «Крыльями Советов» (2:1) в первом туре команде Андрея Талалаева обеспечили голы новичков — Даниила Уткина (бывший игрок «Краснодара») и Мохамеда Конате (бывший игрок «Химок»).