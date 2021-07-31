Непредсказуемое кризисное дерби. Вряд ли увидим Влашича и Крыховяка на поле, но зарубу — точно

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вчера, 10:21

Угроза распродажи и матч на три результата – не пропустите.

Важно знать о ЦСКА

- Алексей Березуцкий ставит на результат, а не ищет тренерский заковыристый почерк, соглашаясь на сложные тактические эксперименты. Отсюда нехитрая схема «4-3-3», а еще попытка найти путь к победам через стандарты. В результате домашний дебют получился скромным, но успешным. И ради трех пунктов пришлось отдавать мяч «Уфе» — хозяева чуть чаще играли вторым номером.

- До 30 % голов в футболе приносят стандарты. И раз у ЦСКА не все такого класса, как Акинфеев и Фернандес, то тренерский штаб при поддержке казахского специалиста Григория Бабаяна делает ставку на банальные подачи. Отсюда эффект от выхода Дзагоева на замену – создал 6 моментов и победный гол Заболотного. ЦСКА окрылился, а появление рослого форварда подразумевает акцентный футбол верхом.

- Весь состав готов пахать в защите. Относительная свобода у Фернандеса, но даже форварды – Чалов и Заболотный, «отработали как лошади», — так Дзагоев описал возвращение Антона. Не говоря об Ахметове, которого пристроили в тройку атаки (хотя про Эджуке и Кучаева не стоит забывать). Мухин в качестве опорника, Бохинен, Дзагоев и Обляков – варианты чуть выше. У ЦСКА набирается зубастая по стилю команда, но не без слабых мест.

- Щенников и Фернандес, если будет акцент на фланги в атаке, могут не успеть «домой». Также вопросы к готовности Васина. Когда Фукс вернется из Олимпиады, увидим рядом с Дивеевым бразильца, ведь российский ветеран всегда играет на грани роковой ошибки. Также в составе много цепких, но мало людей для высокого прессинга. В прошлом сезоне были десятыми по возвращению мяча сразу, и это сказалось на конечном результате.

- Плохо, что ЦСКА не продумал замену для Влашича загодя. Лидер с большим количеством передач и ударов нужен, вряд ли Дзагоева хватит физически на полноценный сезон на одном дыхании. Никола пока не ушел, но уже не играет под разными поводами, бережется. Трансфер хорвата прокормит ЦСКА в сезоне без премиальных УЕФА , но без него класса на поле у «армейцев» меньше. Против «Уфы» и гол организовали, и без мяча сыграли терпимо, но не роскошно. Что будет против соперника другого уровня мастерства? Загадка, а ответ – сегодня в 20:00.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-3-3): Акинфеев – Фернандес, Дивеев, Васин, Щенников (Набабкин) – Мухин, Обляков, Дзагоев (Ахметов; Бохинен) – Кучаев (Ахметов), Заболотный, Чалов.

Важно знать о «Локомотиве»

- Рангник в Москве оказывает посильную поддержку Цорну и другим руководителям клуба. Но все в рот воды набрали. Возможно, когда вы читаете эти строки, «Локомотив» уже соизволил объяснить фанатам, что происходит. Но в целом информационную войну накануне дерби проиграли самим себе, а не столько ЦСКА , где придумали лишь провокационный ролик, способный разозлить поклонников «Локомотива».

- Крыховяк вряд ли сегодня выйдет на поле. Как и Влашич, бережется для нового клуба. Прямо по курсу или «Краснодар», или ЦСКА , если сорвутся переговоры с «быками». Гжегож вынужден уйти, этого хочет новое руководство. У него год по контракту, новый, как и Чорлуке, на старых условиях не дадут. А поляку не 40 лет, хочет играть с достойной для футболиста его класса зарплатой. Теряют лидера.

- А вот истории Баринова и Антона Миранчука немного из другой оперы. Цорн попытается объяснить расставания желанием снизить давление на «Локомотив» агента Шпинева. Уже была история Мухина – клиент посредника Вадима, так что стратегически шокирующие для фанатов новости могут привести к переменам, что оздоровят дела внутри клуба. С другой стороны, расставание с тройкой – Крыховяк, Миранчук, Баринов, может намекать на сокращение финансирования, а все остальное – отмазки.

- О футболе говорим в последнюю очередь. «Локомотив» заварил кашу, запашок которой не проходит целую неделю. Если «Зениту» подарили Суперкубок из-за диких ошибок, то уже против «Арсенала» увидели обычный и упрямый «Локомотив». Приход Магкеева в центр защиты – к месту слухи об уходе Пабло, не помешал «Арсеналу» открыть счет, а неплохая игра фаворита в атаке не позволяла вырвать победу до 86-й минуты. Причем три гола забили лишь после удаления у туляков.

- С другой стороны, Смолов в шикарной форме. Камано – второй форвард, пока нет Зе Луиша, тоже старается. И его всегда может подменить толковый Лисакович. На флангах обороны конкуренция. Едвай подъехал, Куликов мечтает расти дальше. Жемалетдинов блуждает между ролями на фланге и под нападающими. Состав достаточно богатый, чтобы пережить потери, если сразу появятся квалифицированные новички. Тревогу фанатов «Локомотива» понимаем и разделяем, но и без Крыховяка их команда – упрямая и битая. Да и Николич как тренер куда сильнее, чем думают его недруги внутри клуба.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-3-1-2): Гильерме – Рыбчинский (Сильянов; Ненахов), Едвай, Мурило, Рыбус – Баринов, Магкеев, Куликов – Жемалетдинов – Смолов, Камано.

Важно знать о противостоянии

- «Локомотив» перехватил инициативу в дерби с ЦСКА . В 10 последних матчах у «армейцев» сразу 6 поражений, 8 матчей без побед и, соответственно, лишь две виктории. Обе минимальные, а вторая победа – в дополнительное время в Суперкубке России в 2018-м, когда состав отличался наполовину, а победный мяч забил Хосонов, который сейчас играет за «Аланию».

- В прошлом сезоне встречались трижды. В гостях «Локомотив» выиграл 1:0, дома – 2:0, а потом был полуфинал Кубка России, где ЦСКА лишился шансов на трофей, ведь Олич проиграл Николичу 0:3. Невзирая на все новости из стана «железнодорожников» и наплевательство на болельщиков – отсутствие обратной связи, учтите неудобность нынешнего оппонента для «армейцев».

- ЦСКА не может кивать на молодость. Если у Алексея Березуцкого с Акинфеевым на поле выйдут Васин, Фернандес, Щенников или Дзагоев, то по возрасту команды будут равны. Или «армейцы» окажутся чуть старше. В паре только одна команда в еврокубках, но от ЦСКА требуют вернуться туда, где раньше хорошо зарабатывали.

- На трибунах будет лишь три тысячи болельщиков, но не сказать, что ЦСКА теряет мощный победный фактор. В прошлом чемпионате «армейцы» дома играли с переменным успехом – 8 побед и 7 матчей с потерями очков. И по реваншистскому характеру нынешние гости превосходят соперника, ЦСКА лишь в фазе становления с необстрелянным тренером.

- У «Локомотива» странные времена, но Николич не имеет права на ошибку. Разгром от «Зенита» не понравился высшему руководству РЖД – не столько поражение, как его форма с грубыми ошибками. Также видим календарь. После дерби выезд в Уфу, затем прямо по курсу «Зенит» и «Краснодар» дома. Дальше бойкие «Крылья Советов», которые к середине сентября могут найти свой футбол. И Лига Европы нагрянет. Чтобы не увидеть вместо себя тренером молодого немца, или одного известного специалиста, Николичу нужны победы.

Прогноз «Соккер.ру»: потенциальный уход Крыховяка, Баринова и Миранчука значит, что их конкуренты должны собраться и рвать жилы. Предположим, что «Локомотив» не проиграет. Не исключена результативная ничья, давненько не было в дерби матча с обменом голами.