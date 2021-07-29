«Спартак» претендует на одну из шести оставшихся путевок в Лигу чемпионов. Шансы на выход в групповой этап — 25%

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вчера, 12:08

Счастливчики и ищущие счастья.

13 неудачников мид-уика в Лиге чемпионов

Во вторник и среду состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, лишившие надежд на попадание в основную сетку престижного турнира 13 команд: 10 клубов сошли с дистанции на «Пути чемпионов», еще трое свернули в кювет с «Пути представителей лиг». Среди последних — венский «Рапид», «Селтик» и «Галатасарай». Австрийцы не удержали добытое в домашнем преимуществе над чехами преимущество (2:1; 0:2), но еще интереснее события развивались в двух других парах.

«Селтик» считался фаворитом противостояния с «Мидтьюлландом», но датский футбол этим летом хорош на всех уровнях. Шотландцы в обоих матчах открывали счет и позволяли соперникам отыгрываться — дважды по 1:1 в рамках 90 минут. В самом начале дополнительного времени победный гол забил 20-летний нигериец Рафаэль Нвадике, проводивший всего лишь 4-й матч за «Мидтьюлланд». Вице-чемпионы Шотландии отправляются в Лигу Европы, а датчане продолжат биться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Соперником «Мидтьюлланда» по 3-му квалификационному раунду станет ПСВ , не оставивший камня на камне от «Галатасарая» уже в первом матче — 5:1. На своем поле команда заслуженного Фатиха Терима проиграла 1:2 и бесславно вылетела. Что касается «Пути чемпионов», то отметим вылет «Кайрата» с Вагнером Лавом. В первом матче казахстанский клуб сенсационно обыграл «Црвену Звезду» на своем поле 2:1, но в Белграде «звездаши» были неудержимы — 5:0.

Вылетевшие во 2-м квалификационном раунде ЛЧ : «Рапид Вена» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Селтик» (Шотландия)/«Кайрат» (Казахстан), «Алашкерт» (Армения), «Омония» («Кипр»), «Слован Братислава» (Словакия), «Флора» (Эстония), «Нефтчи» (Азербайджан), «Линкольн» (Гибралтар), ХИК (Финляндия), «Жальгирис» (Литва), «Мура» (Словения).

На 6 оставшихся путевок претендуют 22 команды

Квалификация Лиги чемпионов — настоящая мясорубка. 26 из 32 участников группового этапа определяются по результатам национальных чемпионатов и еврокубков предыдущего сезона, а еще 54 команды пытаются пролезть в основную сетку через квалификацию. Большинство из них уже вылетели, а в решающих отборочных раундах накал страстей зашкаливает. 22 клуба все еще надеются преодолеть «предбанник» Лиги чемпионов и попасть в основной турнир, но сделать это удастся только шести счастливчикам, то есть три четверти соискателей останутся ни с чем.

«Путь чемпионов»: 14 клубов разделят 4 путевки

12 команд сыграют в третьем квалификационном раунде, 6 победителей выйдут в раунд плей-офф, где к ним присоединятся чемпионы Австрии и Дании. «Зальцбург» и «Брондбю» последними возьмут старт в квалификации Лиги чемпионов, им достаточно выйти победителями из одного противостояния, чтобы сыграть на групповой стадии, всем остальным нужно выбросить за борт как минимум двух противников. Смотрим на пары 3-го квалификационного раунда на «Пути чемпионов»:

«Динамо Загреб» (Хорватия) vs «Легия» (Польша)

«Клуж» (Румыния) vs «Янг Бойз» (Швейцария)

«Олимпиакос» (Греция) vs «Лудогорец» (Болгария)

«Мальме» (Швеция) vs «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)

«Црвена Звезда» (Сербия) vs «Шериф» (Молдова)

«Ференцварош» (Венгрия) vs «Славия» (Чехия)

- «Мальме», «Легия», загребское «Динамо», «Лудогорец», «Клуж», «Шериф» и «Ференцварош» стартовали с 1-го квалификационного раунда, то есть каждый из этих клубов уже выбил по два соперника.

- «Ференцварош» и «Олимпиакос» год назад прошли квалификацию и играли в основной сетке ЛЧ -2020/21.

- «Славия» дважды за три предыдущих еврокубковых сезона добиралась до четвертьфинала Лиги Европы, а между этими успехами был заход в Лигу чемпионов и нестыдное последнее место в группе с «Барселоной», «Интером» и дортмундской «Боруссией». Ни разу не проиграли крупно и ухватили две ничьи с грандами.

- Рулевой «Рейнджерс» Стивен Джеррард выигрывал Лигу чемпионов с «Ливерпулем», а теперь попытается впервые пробиться в основную сетку в качестве тренера.

«Путь представителей лиг»: 8 клубов разделят 2 путевки

В этой части квалификации осталось 8 соискателей, которые дважды переполовинят друг. В отличие от «Пути чемпионов», где два клуба вступят в борьбу в раунде плей-офф, на «Пути представителей лиг» обоим счастливчикам предстоит одержать победы хотя бы в двух дуэлях, чтобы попасть в основной турнир Лиги чемпионов.

«Спартак» (Россия) vs «Бенфика» (Португалия)

ПСВ (Нидерланды) vs «Мидтьюлланд» (Дания)

«Генк» (Бельгия) vs «Шахтер» (Украина)

«Спарта» (Чехия) vs «Монако» (Франция)

- «Спартак» стартует в квалификации Лиги чемпионов матчами против бывшей команды своего нового тренера Руя Витории.

- Победитель пары «Спартак» — «Бенфика» будет сеянным в раунде плей-офф, но особых преференций это не дает: лучшая команда этой пары попадет на победителя противостояния «Спарта»/«Монако» или ПСВ /«Мидтьюлланд».

- Все проигравшие на «Пути представителей лиг» команды автоматически попадают в групповую стадию Лиги Европы.