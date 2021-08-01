Гасперини: «Иличич попросил продать его»

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сегодня, 00:41

Главный тренер «Аталанты» подтвердил, что полузащитник может покинуть клуб.

Иличич попросил продать его в конце прошлого сезона. Он хочет уйти и готовится найти для себя новый клуб.

В подписании Иличича заинтересованы итальянские топ-клубы, а в качестве замены словенца «Аталанта» рассматривает из «Сассуоло».