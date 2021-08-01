Гасперини: «Иличич попросил продать его»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что полузащитник Йосип Иличич может покинуть клуб.
Иличич попросил продать его в конце прошлого сезона. Он хочет уйти и готовится найти для себя новый клуб.
В подписании Иличича заинтересованы итальянские топ-клубы, а в качестве замены словенца «Аталанта» рассматривает Жереми Бога из «Сассуоло».
Посмотрим, где в итоге окажется парень.
Всем здоровья.
Посмотрим, где в итоге окажется парень.
Всем здоровья.
Интересно куда решил перейти Йосип в свои 33 года?! слухи связывают его с Миланом,поглядим где окажется в итоге. В любом случае удачи
Интересно куда решил перейти Йосип в свои 33 года?! слухи связывают его с Миланом,поглядим где окажется в итоге. В любом случае удачи