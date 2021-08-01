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Гасперини: «Иличич попросил продать его»

сегодня, 00:41

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что полузащитник Йосип Иличич может покинуть клуб.

Иличич попросил продать его в конце прошлого сезона. Он хочет уйти и готовится найти для себя новый клуб.

В подписании Иличича заинтересованы итальянские топ-клубы, а в качестве замены словенца «Аталанта» рассматривает Жереми Бога из «Сассуоло».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:41
33 года, фляга свистит - ага, очередь из "более существенных" клубов так и выстроилась. Он должен благодарить судьбу, что оказался в нужное время в нужном месте (Аталанта Гасперини) и сделал, например, покер в плейофф ЛЧ, и иначе бы уже дома доигрывал или завязал вообще, учитывая его особенности.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:23
Йосип еще прошлой осенью был в Атланте незаменимым игроком, но после нового года парня как будто подменили, в итоге тренер усадил его на лавку, что в целом было справедливо. К тому же разыгрался Малиновский. Поможет ли Иличичу переход в другую команду вернуть былую форму - трудно сказать, да и возраст уже сильно поджимает.
Посмотрим, где в итоге окажется парень.
Всем здоровья.
112910415
112910415
сегодня в 09:16
отличный игрок, но с особенностями ..
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:10
Поменять Иличича на Бога мечта идиота.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:44
Обычные трансфертные перестановки
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:38
Что то не устраивает
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:28
Интересно кто его купит?)
ОПС
ОПС
сегодня в 06:28
Значит что то уже есть на примете.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:55
Всё в этом мире идёт своим чередом и изменяется, так и в футболе. Удачи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:39
Хочет получать титулы
Mangur
Mangur
сегодня в 04:31
Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Значит не комфортно в клубе, городе.
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 02:04, ред.
Как быстро всё меняется : ещё полтора года назад наряду с Папу Гомесом был самым топовым игроком команды , без этой пары невозможно было представить их игру , никто и не думал заглядывать в их паспорта , а уже сейчас одного пол года нет в команде , а другому уже лучше уйти. Лучше и для команды и для него самого.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:48
Поржал однако. Спасибо.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 01:16
Отличный игрок,правда со своими "тараканами'' в голове.
Интересно куда решил перейти Йосип в свои 33 года?! слухи связывают его с Миланом,поглядим где окажется в итоге. В любом случае удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:05
Надо его в рпл заманить!
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