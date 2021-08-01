«Кристал Пэлас» хочет подписать форварда «Арсенала»

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01 августа 2021, 09:07

Нападающий «Арсенала» может сменить клубную прописку этим летом, пишет The Sun.

На 21-летнего футболиста претендует «Кристал Пэлас». Отмечается, что речь идет о возможной аренде игрока.

Недавно сообщалось, что хавбек «канониров» может перебраться в «Аль-Ахли».