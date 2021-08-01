«Кристал Пэлас» хочет подписать форварда «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Рейсс Нельсон может сменить клубную прописку этим летом, пишет The Sun.
На 21-летнего футболиста претендует «Кристал Пэлас». Отмечается, что речь идет о возможной аренде игрока.
Недавно сообщалось, что хавбек «канониров» может перебраться в «Аль-Ахли».
Что касается Пэлас,то там под рукаводством Вейра идет перестройка и омоложение состава, и Рейсс может получить много игрового времени
Что касается Пэлас,то там под рукаводством Вейра идет перестройка и омоложение состава, и Рейсс может получить много игрового времени