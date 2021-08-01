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«Кристал Пэлас» хочет подписать форварда «Арсенала»

01 августа 2021, 09:07

Нападающий «Арсенала» Рейсс Нельсон может сменить клубную прописку этим летом, пишет The Sun.

На 21-летнего футболиста претендует «Кристал Пэлас». Отмечается, что речь идет о возможной аренде игрока.

Недавно сообщалось, что хавбек «канониров» может перебраться в «Аль-Ахли».

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
01 августа в 13:55
Ну если есть желание, то действуйте
A.S.A
A.S.A
01 августа в 10:56
Отличный вариант для всех трех сторон,правда для Арсенала лучшим вариантом было бы продать игрока
Что касается Пэлас,то там под рукаводством Вейра идет перестройка и омоложение состава, и Рейсс может получить много игрового времени
3kjaupmcjq5m
3kjaupmcjq5m
01 августа в 10:31, ред.
Вполне себе может сменить прописку.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 10:13
Пусть берут, хоть там поиграет
sv_1969
sv_1969
01 августа в 09:43
Неплохой вариант для игрока
jobss
jobss ответ Трезвый повар (раскрыть)
01 августа в 09:37, ред.
Дорбрый, у вас недостаточно комментов с момента получения прошлого вип-статуса, к сожалению, исходя из правил, продлить не получится
Трезвый повар
Трезвый повар ответ jobss (раскрыть)
01 августа в 09:23
Добрый день. Уже больше 5 тысяч комментариев есть. Продлите?
shlomo
shlomo
01 августа в 09:15
Наверное арендой все и ограничится
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