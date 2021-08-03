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Генич: «„Бенфика“ является для „Спартака“ загадкой»

вчера, 09:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче квалификации Лиги чемпионов, где «Спартак» сыграет против «Бенфики».

Точно [«Спартак»] может дома не проиграть. Жаль, что допуск болельщиков — всего три тысячи, более серьезная поддержка стала бы для «Спартака» только подспорьем.

«Бенфика» пока не провела ни одного официального матча, и она, возможно, является загадкой для самого «Спартака». Плюс «красно-белые» сыграли два достаточно разных матча в чемпионате.

Понятно, что «Бенфику» нельзя сравнивать с «Крыльями» или «Рубином», но приятно, что с более сильным соперником — казанцами — «красно-белые» сыграли более качественный матч. Мне кажется, у команды Витории есть все ресурсы, чтобы завтра не уступить.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:22
Тут обоюдная загадка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:19
Завтра все загадки будут разгаданы !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:07
Гения ни о чем
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 09:54
... которую не разгадать
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