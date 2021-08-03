Генич: «„Бенфика“ является для „Спартака“ загадкой»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче квалификации Лиги чемпионов, где «Спартак» сыграет против «Бенфики».

Точно [«Спартак»] может дома не проиграть. Жаль, что допуск болельщиков — всего три тысячи, более серьезная поддержка стала бы для «Спартака» только подспорьем.

«Бенфика» пока не провела ни одного официального матча, и она, возможно, является загадкой для самого «Спартака». Плюс «красно-белые» сыграли два достаточно разных матча в чемпионате.

Понятно, что «Бенфику» нельзя сравнивать с «Крыльями» или «Рубином», но приятно, что с более сильным соперником — казанцами — «красно-белые» сыграли более качественный матч. Мне кажется, у команды Витории есть все ресурсы, чтобы завтра не уступить.