Генич: «„Бенфика“ является для „Спартака“ загадкой»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче квалификации Лиги чемпионов, где «Спартак» сыграет против «Бенфики».
Точно [«Спартак»] может дома не проиграть. Жаль, что допуск болельщиков — всего три тысячи, более серьезная поддержка стала бы для «Спартака» только подспорьем.
«Бенфика» пока не провела ни одного официального матча, и она, возможно, является загадкой для самого «Спартака». Плюс «красно-белые» сыграли два достаточно разных матча в чемпионате.
Понятно, что «Бенфику» нельзя сравнивать с «Крыльями» или «Рубином», но приятно, что с более сильным соперником — казанцами — «красно-белые» сыграли более качественный матч. Мне кажется, у команды Витории есть все ресурсы, чтобы завтра не уступить.
Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».