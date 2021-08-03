Кавазашвили — об уходе Карпина: «Самый умный ход за всю его жизнь»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал уход с должности главного тренера «Ростова».

Я думаю, что это самый умный ход за всю жизнь Валерия Георгиевича. Даже когда он согласился возглавить сборную, я относился к такому решению, как к неосторожности со стороны Карпина. Это как просунуть голову в петлю, где в любой момент можно удавиться. И новость о совмещении с «Ростовом» тоже меня огорчила, я тогда подумал, что нашей сборной конец. Ну не могут помощники выбирать игроков за главного тренера, ездить за него по матчам чемпионата, нельзя так. Потому что он ответственное за результат лицо, и если игрок не оправдает доверия, то голова тренера полетит первой. Вдвойне обидно, если это случится из-за игрока, которого насоветовали помощники.



Так что сейчас Карпин исключил отрицательный аспект его работы в сборной, теперь он на все 100 процентов будет сосредоточен на национальной команде. Мне приятно, что на Валерия Георгиевича снизошло озарение, потому что теперь он сможет заниматься сборной полностью, не переключая свои обязанности на помощников, и в то же время прорабатывать программу реформ нашего футбола, которая поможет и сборной России подняться на новый уровень.