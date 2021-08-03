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Кавазашвили — об уходе Карпина: «Самый умный ход за всю его жизнь»

вчера, 08:25

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Валерия Карпина с должности главного тренера «Ростова».

Я думаю, что это самый умный ход за всю жизнь Валерия Георгиевича. Даже когда он согласился возглавить сборную, я относился к такому решению, как к неосторожности со стороны Карпина. Это как просунуть голову в петлю, где в любой момент можно удавиться. И новость о совмещении с «Ростовом» тоже меня огорчила, я тогда подумал, что нашей сборной конец. Ну не могут помощники выбирать игроков за главного тренера, ездить за него по матчам чемпионата, нельзя так. Потому что он ответственное за результат лицо, и если игрок не оправдает доверия, то голова тренера полетит первой. Вдвойне обидно, если это случится из-за игрока, которого насоветовали помощники.

Так что сейчас Карпин исключил отрицательный аспект его работы в сборной, теперь он на все 100 процентов будет сосредоточен на национальной команде. Мне приятно, что на Валерия Георгиевича снизошло озарение, потому что теперь он сможет заниматься сборной полностью, не переключая свои обязанности на помощников, и в то же время прорабатывать программу реформ нашего футбола, которая поможет и сборной России подняться на новый уровень.

Карпин назвал «мучительным» решение покинуть должность главного тренера «Ростова».

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 11:57
Прорабатывать программу реформ футбола не входит в обязанности главного тренера сборной. Кавазашвили путает вещи. И решение Карпина не столько в пользу сборной - ей ничего в нынешней ситуации уже не поможет - а скорее в пользу "Ростова", потому что команда сейчас катится при нем в зону вылета и при дальнейшем совмещении будет только хуже.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
вчера в 11:50
Построить новую команду за такой короткий срок он все равно не сможет, поэтому тактика навесов на Дзюбу выглядит самым простым и очевидным решением. А что касается того, зачем тогда увольняли Черчесова, так и не надо было его сейчас увольнять. Лучше все равно сейчас не будет. Разве что в перспективе и уже без Карпина...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 09:14
если не вытурит зюбу и питерских блатных все будет также
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 09:04
Удачи Валере в сборной
idres
idres
вчера в 09:04
Ну не самый умный за всю жизнь
Ванечка
Ванечка
вчера в 09:03
Правильно все сделал Валера
YVG
YVG
вчера в 08:50
Скоро Черчесова с теплотой вспоминать будем.
112910415
112910415
вчера в 08:46
" Прорабатывать программу реформ нашего футбола "...-
с какой стати это задача Карпина ?!
Чист
Чист
вчера в 08:45
Если он со своей командой ничего не может придумать -то какого надежды для сборной -да ещё если не хватит смелости убрать Дзюбу и опять играть на него -то и не надо было менять тренера
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:44
Можно подумать, что весь предыдущий отрезок жизни Карпин отчаянно тупил.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:33
Карпин не справится со сборной
beefs
beefs
вчера в 08:31
ох как хотелось бы, что бы так и было...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:30
Сборной это не поможет
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