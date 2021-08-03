Дасаев рассказал, за счёт чего «Спартак» пройдёт «Бенфику»

Бывший голкипер «Спартака» оценил шансы московского клуба в матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».

Не вижу большой разницы в том, что «Спартак» уже начал сезон и провел официальные матчи, а «Бенфика» — нет, португальцы же тоже проводили товарищеские игры. Я считаю, что все-таки две команды равные, игра будет хорошей, жаль, что играем дома сначала. Я думаю, что «Спартак» готов и все-таки пройдет «Бенфику».

В первой игре фаворитом встречи является «Спартак», потому что Руй Витория ранее тренировал «Бенфику», знает какие-то нюансы, к тому же это для него стимул — победить бывшую команду. «Красно-белым» придадут уверенность болельщики, они помогают во время игры. В первом матче ключевую роль сыграют иностранцы Промес и Ларссон, все-таки престижно выйти и играть в Лиге чемпионов. Я думаю, что за счет опыта иностранцев и молодежи «Спартак» может выиграть в первой игре.