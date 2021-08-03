ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Дасаев рассказал, за счёт чего «Спартак» пройдёт «Бенфику»

вчера, 12:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев оценил шансы московского клуба в матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».

Не вижу большой разницы в том, что «Спартак» уже начал сезон и провел официальные матчи, а «Бенфика» — нет, португальцы же тоже проводили товарищеские игры. Я считаю, что все-таки две команды равные, игра будет хорошей, жаль, что играем дома сначала. Я думаю, что «Спартак» готов и все-таки пройдет «Бенфику».

В первой игре фаворитом встречи является «Спартак», потому что Руй Витория ранее тренировал «Бенфику», знает какие-то нюансы, к тому же это для него стимул — победить бывшую команду. «Красно-белым» придадут уверенность болельщики, они помогают во время игры. В первом матче ключевую роль сыграют иностранцы Промес и Ларссон, все-таки престижно выйти и играть в Лиге чемпионов. Я думаю, что за счет опыта иностранцев и молодежи «Спартак» может выиграть в первой игре.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику».

Все новости
Пиняев ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:09 Комментарии27
«Автобуса от „Спартака“ не будет». Витория — о матче с «Бенфикой»
Вчера, 18:22 Комментарии41
Соболев — о матче с «Бенфикой»: «Душа ликует! Сыграть в ЛЧ – мечта детства»
Вчера, 17:19 Комментарии48
«Хорошее усиление для „Динамо“». Терехин — о переходе Макарова
Вчера, 16:02 Комментарии17
Р. Билялетдинов — о Макарове в «Динамо»: «Может быть, Москва манит игрока»
Вчера, 15:19 Комментарии9
Гамула — об уходе Карпина: «Для „Ростова“ это престижно»
Вчера, 12:59 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:40
Такой же стимул и у игроков Бенфики, победить бывшего тренер...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 16:45
Оптимист этот Дасаев.)))))
YVG
YVG
вчера в 15:28
Жаль, что Руй Уфу не тренеровал.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:08
Откуда фаворит Спартак?
1-я конная
1-я конная
вчера в 14:38
Неужели Безбородова на матч назначили? А нет - "я верю в чудеса" (с)
kust07
kust07
вчера в 14:30
Дасаеву верить равносильно,что коту Губерниева.
Futurista
Futurista
вчера в 14:21
Дасаев однако знает то, чего никто не знает...удачи Спартаку...
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:14
В первой игре фаворитом встречи является «спартак», потому что Руй Витория ранее тренировал «Бенфику», знает какие-то нюансы, к тому же это для него стимул — победить бывшую команду.
---------+-------------------------------------
Вот и посмотрим как Руй знает или нет всякие нюансы команды которую раньше тренировал.
Или Жезус его переиграет.
makkie
makkie
вчера в 13:40
Слишком оптимистично.
Куда более реальный другой прогноз - Спартаку бы не проиграть Бенфике у себя дома.
Отчасти это будет успехом.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:37
"В первой игре фаворитом встречи является «Спартак», потому что Руй Витория ранее тренировал «Бенфику»..." Ну теперь лично я спокоен. А ежели серьезнее, то как известно, звиздеть - не мешки ворочать. Завтра все и увидим, "Спартаку" удачи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:07
Спартак дома должен выиграть,а там посмотрим!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 13:04
что то мне это напоминает, Динамо Мск-Локомотив Тбилиси
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:03
Оптимист, однако, Дасаев! Хотелось бы, конечно, чтобы всё сложилось, как он говорит. Насколько я понимаю, правило гола на чужом поле уже не действует, поэтому теперь практически без разницы на чьём поле играть первый матч, ведь пройдёт команда забившая большее количество голов по сумме 2-х матчей. Для Спартака важно не проиграть дома в идеале любая победа, а в гостях можно будет выстроить игру на контратаках и возможности забить должны появляться. Осталось ждать недолго. Хотелось бы пожелать трём российским клубам прохода в следующий этап квалификации в своих турнирах!
swed27
swed27
вчера в 12:56
А кто вообще сказал что Спартак пройдет Бенфику
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 12:55
Спартак победит за счёт своего духа !!!
ДСА
ДСА
вчера в 12:52
Будем надеяться, что все так и случится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:49
не сказал бы, что спартак фаворит в домашней игре, скорее 50 на 50
beefs
beefs
вчера в 12:45
красиво обрисовал, теперь бы только так и стало, ждем и надеемся...
asraeil
asraeil
вчера в 12:37
Эх, если бы все было так легко....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100