Зарема — о словах Витории: «В смысле нечего терять? Парни умирали на поле»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, осталась недовольна словами главного тренера «красно-белых» Руя Витории перед матчем квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».

В смысле нечего терять? Парни умирали на поле, играя на таблетках и уколах последние матчи в конце сезона, не для того, чтобы проиграть «Бенфике». Груз ответственности не меньше, первая игра в Москве, на своём поле. А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 млн евро — это приличный бюджет под усиление в сезоне-2022/2023.