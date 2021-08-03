Зарема — о словах Витории: «В смысле нечего терять? Парни умирали на поле»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, осталась недовольна словами главного тренера «красно-белых» Руя Витории перед матчем квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».
В смысле нечего терять? Парни умирали на поле, играя на таблетках и уколах последние матчи в конце сезона, не для того, чтобы проиграть «Бенфике». Груз ответственности не меньше, первая игра в Москве, на своём поле. А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 млн евро — это приличный бюджет под усиление в сезоне-2022/2023.
Перед матчем с «Бенфикой» Руй Витория заявил, что игрокам «Спартака» нечего терять.
Должны побеждать Бенфику и всё тут... а ничего, что у португальцев состав в 2 раза дороже. Ничего, что они стабильно играют в ЛЧ и ЛЕ. Продают молодых игроков за 100 млн и имеют великолепную скаутскую службу?
Что этому может противопоставить Спартак прямо сейчас? Неумение выбирать Гендиректоров, отсутствие скаутской службы, импотенцию с продажей Роши и Урунова? А может телеграмм-конфликты самой Заремы с Фетисовым, Поповым и Мележиковым?
Разница в классе огромная. Бенфика на бумаге явный фаворит.
Спартаку, чтобы пройти дальше - нужно выложиться на 200% и прыгнуть выше головы.
Но Зареме этого не понять, она максималистка, а не реалистка. И с Руй Виторией у неё старые счёты.
Должны побеждать Бенфику и всё тут... а ничего, что у португальцев состав в 2 раза дороже. Ничего, что они стабильно играют в ЛЧ и ЛЕ. Продают молодых игроков за 100 млн и имеют великолепную скаутскую службу?
Что этому может противопоставить Спартак прямо сейчас? Неумение выбирать Гендиректоров, отсутствие скаутской службы, импотенцию с продажей Роши и Урунова? А может телеграмм-конфликты самой Заремы с Фетисовым, Поповым и Мележиковым?
Разница в классе огромная. Бенфика на бумаге явный фаворит.
Спартаку, чтобы пройти дальше - нужно выложиться на 200% и прыгнуть выше головы.
Но Зареме этого не понять, она максималистка, а не реалистка. И с Руй Виторией у неё старые счёты.