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Зарема — о словах Витории: «В смысле нечего терять? Парни умирали на поле»

вчера, 10:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, осталась недовольна словами главного тренера «красно-белых» Руя Витории перед матчем квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».

В смысле нечего терять? Парни умирали на поле, играя на таблетках и уколах последние матчи в конце сезона, не для того, чтобы проиграть «Бенфике». Груз ответственности не меньше, первая игра в Москве, на своём поле. А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 млн евро — это приличный бюджет под усиление в сезоне-2022/2023.

Перед матчем с «Бенфикой» Руй Витория заявил, что игрокам «Спартака» нечего терять.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:41
Тренер пытается сеять напряжение с игроков, а эта «умничка» всё набрасывает. Неужели ещё остались те, кто считает и верит ей, что она действует во благо футбольного клуба Спартак? Кроме откровенного вредительства и популизма от неё ничего больше не идёт.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:25
Зарема видимо судит как болельщик.
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Скорее она судит как хозяйка, которая не хочет терять 20 миллионов.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 16:07
Руй, что же еще. Большой и толстый.
альсато
альсато
вчера в 14:56
ВСЕ бабы-думают только о деньгах!..и это прекрасно!)))))...времена такие....
112910415
112910415
вчера в 14:52
не надо бы ей придираться к тренеру
1-я конная
1-я конная
вчера в 14:41
Слегка перефразируя классику:
- Что же вы так умираете? Вы эе так никогда не умрёте!
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:51
уже и не ждеш особо ничего, но каждый раз всеравно смешно, как это тело открывает рот)))
sv_1969
sv_1969 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 13:41
Хоть порно видео не снимают))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:40
Хоть какие то рекорды))))
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 13:10
Парни умирали на поле, играя на таблетках
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1272061/salihova-zarema-vitoriya-ruy

бромантан в действии?
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:53
Да...вот и послушали мнение спеца
makkie
makkie
вчера в 12:38, ред.
Зарема видимо судит как болельщик.
Должны побеждать Бенфику и всё тут... а ничего, что у португальцев состав в 2 раза дороже. Ничего, что они стабильно играют в ЛЧ и ЛЕ. Продают молодых игроков за 100 млн и имеют великолепную скаутскую службу?

Что этому может противопоставить Спартак прямо сейчас? Неумение выбирать Гендиректоров, отсутствие скаутской службы, импотенцию с продажей Роши и Урунова? А может телеграмм-конфликты самой Заремы с Фетисовым, Поповым и Мележиковым?

Разница в классе огромная. Бенфика на бумаге явный фаворит.
Спартаку, чтобы пройти дальше - нужно выложиться на 200% и прыгнуть выше головы.
Но Зареме этого не понять, она максималистка, а не реалистка. И с Руй Виторией у неё старые счёты.
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:26
Бабам не место в футболе!
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:58
Эх, сразу Заремка не возлюбила Руя. Вот уже и к словам начала придираться. А что будет после влёта от Бенфики?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:34
Извини меня ,дорогой ,но с вашим составом и вашей игрой ,можно и 0 : 30 отхватить . Не вам сейчас кому-то яму рыть . Без обид .
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:30
Зарему надо ставить тренером Спартака.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:29
Неужели Зарема не понимает реальный расклад сил. Пройти сетку отбора через "Бенфику" и "Эйндховен" и попасть в группу Лиги Чемпионов для любого российского клуба (даже для "Зенита") на сегодняшней день архисложная, практически невыполнимая задача. Единственный выход в данной ситуации - сбросить с себя груз ответственности и попробовать сыграть в свой футбол. А там если получится - отлично, не получится - ну хоть сыграли от души. А наполнять мозги футболистов мыслями о виртуальных двадцати миллионах, на которых есть другие мастеровитые желающие - все равно, что вешать гири на ноги игроков.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 11:28
Мне не одно не понятно,почему Федун эту глупую бабу не заткнет???Неужели не понятно,что она вредит клубу?
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:26
ЭТА СПУТНИЦА ВЛАДЕЛЬЦА СПАРТАКА !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:23
Зареме бы лучше помолчать , а то как базарная хабалка везде свой роток разевает.
Не красит это женщину.....И Леню тоже.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 11:13
Жалко тренеров "Спартака".

Помним, как после назначения Зарема сразу назвала его "удобным тюфяком". А теперь как хочет может его оскроблять и дальше.

Он же, если ответит, ответит любовнице президента клуба и сразу подпишет себе увольнение))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:01
"А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 млн евро и возможность установить еще один новый рекорд типа 0:7 или 1:18"
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