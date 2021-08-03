Сёмин: «Переход Шомуродова в „Рому“ повышает имидж РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» оценил трансфер нападающего в «Рому». В Российской Премьер-Лиге форвард выступал за «Ростов» (2017-2020).

Когда услышал об этом, удивился. Это хорошая новость. Такие истории показывают, что в футболе возможно всё при профессиональном отношении к делу. Переход Шомуродова в «Рому» повышает имидж РПЛ — все помнят, что не так давно он играл за «Ростов» под руководством Карпина.

Способен ли Элдор заиграть в старте? Будет трудиться — жизнь будет прекрасна, если нет — Моуриньо посадит его в запас. У хороших тренеров по-другому не бывает. Элдора поздравляю и желаю ему удачи!