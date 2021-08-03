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Сёмин: «Переход Шомуродова в „Рому“ повышает имидж РПЛ»

вчера, 12:02

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил трансфер нападающего Элдора Шомуродова в «Рому». В Российской Премьер-Лиге форвард выступал за «Ростов» (2017-2020).

Когда услышал об этом, удивился. Это хорошая новость. Такие истории показывают, что в футболе возможно всё при профессиональном отношении к делу. Переход Шомуродова в «Рому» повышает имидж РПЛ — все помнят, что не так давно он играл за «Ростов» под руководством Карпина.

Способен ли Элдор заиграть в старте? Будет трудиться — жизнь будет прекрасна, если нет — Моуриньо посадит его в запас. У хороших тренеров по-другому не бывает. Элдора поздравляю и желаю ему удачи!

Переход Шомуродова в «Рому» стал одним из самых дорогих трансферов среди азиатских игроков в истории.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:41
Имидж РПЛ повышается за счёт побед российских клубов в еврокубках, а не за счёт бегства талантливых ребят в Европу
azkan
azkan ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 21:12
Все верно. Но и не надо забывать что Ростов стал трамплином для него. Именно в РПЛ его увидели и он показал себя.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 16:03
Если заиграет то думаю топ клубы нет нет то будут посматривать в сторону РПЛ а если и Хвича с Азмуном уйдут и зайграют то есть шанс у Тюкавина и Захаряна
berda2003
berda2003
вчера в 14:59
думаю, что повышается имидж рпл, когда к нам переходят классные футболисты, а не "кому за 30"... а в ростове он был либо под замену, либо на замену... кто только не пытался из рпл начинать в топ-клубе, имидж, как-то не поднялся...
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 13:19
Если смотреть реально он не будет основным игроком, но он наверно талантлив и трудяга чем Дзюба, Рома даже бесплатно не возьмет Дзюбу, я ничего против Дзюбы не имею но он не похож на футболиста, скорее похож на алкаша, его походка, рожа
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:07
Теперь пусть повышает статус РПЛ
Брулин
Брулин
вчера в 12:57
Он узбек, что его переход может повысить? Русские игроки предпочитают получать большие деньги здесь, а не уезжать в сильные чемпионаты и развиваться. Нет легионеров, выступающих за европейские клубы, нет и успехов на международных турнирах, как например, Евро.
sv_1969
sv_1969 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:40
Причём сейчас же!!
Crooclin
Crooclin
вчера в 12:38
Даже пресстиж русского футбола на мировом уровне должны повышать узбекские гастарбайтеры))))) Эти рюски вообще самостоятельно что-нибудь умеют?
А то даже рождаемость на Руси повышать - опять узбеки!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:31
Моура в запас посадить было бы неплохо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:29
Как бы там кто на кого не повлиял. Но то что паренёк добился этого своим трудом и стремлением, это факт !!! Удачи ему в Роме !!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:26, ред.
На имидж РПЛ это мало повлияет, потому что он туда переходит не из Ростова, а из Дженоа, а вот на имидж узбекских футболистов возможно. Игрок талантливый, уже знаком с Серией А и не должен затеряться
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 12:18
Это просто удачная сделка для Ромы. Раскроется этот футболист там вопрос.
Все равно удачи ему.
Mekail
Mekail
вчера в 12:12
Удачи ему в Роме!
galem72
galem72
вчера в 12:07
После "повысившегося" имиджа рпл переход зюбы в АПЛ просто неизбежен. ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:05
Полностью согласен с Сёминым!
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