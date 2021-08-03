Стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Рубину» за Дениса Макарова

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо».
Как сообщается, в подписании хавбека был заинтересован «Локомотив», однако «Динамо» предложило футболисту лучшие условия. За переход Макарова «бело-голубые» заплатят «Рубину» 9 млн евро.
В будущем Макаров хочет играть за границей, а также болеет за английский топ-клуб.
И дело даже не в сумме, бог с ней с суммой, дело в позиции..
Не на лавку же его покупают за эти бапки. Значит предполагается, что будет играть.
Однако, на его позиции сейчас играет Захарян.
Захаряна чтоль на лавку тогда?
Тоже вряд ли, но тогда Заху придётся двигать в центр, но там Шима, и когда они оба в центре, они заметно мешают друг другу.
Стало быть- на лавку Шиму, самого полезного игрока команды, без которого она сразу же просядет?
Как-то аляповато всё это выглядит..
Конкуренция за место в составе- штука конечно хорошая, но бывают ситуации, когда она избыточна, и не тот ли это случай..
И дело даже не в сумме, бог с ней с суммой, дело в позиции..
Не на лавку же его покупают за эти бапки. Значит предполагается, что будет играть.
Однако, на его позиции сейчас играет Захарян.
Захаряна чтоль на лавку тогда?
Тоже вряд ли, но тогда Заху придётся двигать в центр, но там Шима, и когда они оба в центре, они заметно мешают друг другу.
Стало быть- на лавку Шиму, самого полезного игрока команды, без которого она сразу же просядет?
Как-то аляповато всё это выглядит..
Конкуренция за место в составе- штука конечно хорошая, но бывают ситуации, когда она избыточна, и не тот ли это случай..