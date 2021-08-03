Стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Рубину» за Дениса Макарова

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вчера, 13:37

Полузащитник «Рубина» близок к переходу в «Динамо».

Как сообщается, в подписании хавбека был заинтересован «Локомотив», однако «Динамо» предложило футболисту лучшие условия. За переход Макарова «бело-голубые» заплатят «Рубину» 9 млн евро.

В будущем Макаров хочет играть за границей, а также болеет за английский топ-клуб.