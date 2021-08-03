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Стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Рубину» за Дениса Макарова

вчера, 13:37

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо».

Как сообщается, в подписании хавбека был заинтересован «Локомотив», однако «Динамо» предложило футболисту лучшие условия. За переход Макарова «бело-голубые» заплатят «Рубину» 9 млн евро.

В будущем Макаров хочет играть за границей, а также болеет за английский топ-клуб.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:26
Человек первый и единственный сезон на нормальном уровне в рпл провел, а за него уже готовы 9 лямов выложить, жесть какая то. Рубину можно только поаплодировать в этой ситуации, вытащили чувака из фнл и через полтора года толкнули за 9(!!!) млн
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:24
Как говорит наука в таких случаях, все рассудит время. Поживем увидим, возможно все!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:58
Наш парень более универсален - однозначно.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:40
Поддерживаю твоё мнение, потому что у меня оно такое же. Я вообще не пойму чем Макаров и в каком компоненте игры (конечно не силовой) он лучше Энджуке ??? По мне вообще Рубин здесь выиграл, что за такую сумму отдал его .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:23
Ну , тут наши мнения расходятся, но это бывает, это нормально.
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:28
Да ничего, лезьте христа ради, мы народец адекватный и адекватным людям всегда рады, независимо от клубных пристрастий..)

Что же до этой тройки- да, мы тоже все думали, что это мечта (Заха-Шима-Фома в центре), но жизнь не раз эту мечту опровергала, кмк..
Когда они оказываются втроём в центре, они дублируют друг друга при организации атак, и к тому же им приходится играть без опорника, т.е. хотя бы кому-то из троих нужно бы тяготеть к его функциям, а у любого из них с этим трудно..

Т.е. без Моро как-то стрёмнее у них дело идёт, а с ним такой тройки в центре не получится, так ведь?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:06
Не совсем так. ЛВС наигрывает черногорца на случай ухода Хвичи. А приобретение Макарова - это усиление Динамо. хотя бы в плане увеличения глубины состава.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:03, ред.
Я извиняюсь, что со своим мнением лезу в динамовскую вотчину, но разница между Денисом и Захаряном есть. Денис - классический вингер, а Захарян более тяготеет к месту полуфланга. А центр поля Захарян, Шиманьски, Фомин - это вообще мечта. Кстати, мне лично не очень Лесовой нравится. То есть Макаров однозначно лишним не будет. Динамо и Рубин - по моему мнению самые реальные и достойные претенденты на ЧР в этом году.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:56
Напомню тебе, что ЦСКА пытались подписать Макарова, но когда получили отказ, вышли на Эджуке. Он , конечно эффектнее выглядит внешне, а по полезности Макаров намного выше. Так, что , извини, но у меня свое мнение на этот счет. И я считаю Макарова, по крайней мере не хуже Эджуке.
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 16:07, ред.
В алма-атинском Динамо, на Медео блистал, и в хоккее на траве, тоже!!! УНИКУМ!!!
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 16:05
Нет, и не будет. Ты прав, Павел, и время другое было, и люди другие....
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:05, ред.
Ионкина из Кайрата помню, а вот что он в бенди зажигал- нет..
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:04
Маслов- последний из могикан, наверное, после него уже такие уникумы не стречались..
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 16:03
Паша, а ты помнишь Ионкина из Кайрата? Чувак феерил и в футболе и бенди!!!
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 16:01, ред.
А Валера Маслов, а В.Д.Трофимов!!! Да и тот же Якушин!!!
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 15:59
Так сейчас и тренеров уже таких нет....
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:57
9 млн нормально !
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:54
Ну, в те времена степень универсализма другая была- не только позицию на поле запросто меняли, но и в бенди массово зимой играли, шоб всю зиму дурака не валять)
А Лёва так и вовсе в шайбе на воротах стоял какое-то время..

Сейчас такого уже не встретить, конечно..
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 15:34
Павел, по поводу двух игроков на одну позицию. Паша, ты вспомни наших блистательных игроков чемпионского состава- А.Минаева и Ал.Петрушина!!! Оба играли на разных позициях в зависимости от необходимости, и как играли!!! Если футболист способный, он должен уметь менять позицию и даже амплуа. Но, для этого, нужен толковый тренер, а не то, что мы сейчас имеем. В далеком 1945, выдающийся тренер М.И.Якушин, из блистательного нападающего М.Семичастного сделал великолепного защитника, игрой которого, восхищалась вся Британия!!!!!!!
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 15:12, ред.
Паша, по поводу гола Зениту, ты буквально с языка снял!!!!!!! Во всём согласен!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:08
Привет, Виктор)
Насчёт ослабления Рубина.. ну, не знаю уж.
А кто вообще такой Макаров, чтобы его уход так уж прям ослабил Рубин?

Да, он забил блистательную банку Зениту в марте месяце. Это был, возможно, лучший гол в РПЛ за весь сезон (хотя дело вкуса, конечно).
И еще некоторые полезные действия за ним замечены, но он у Слуцкого уже и в состав-то не попадает, несмотря даже на паспорт- на его месте играет лег черногорец Хакшабанович.

Так что Рубин, кмк, скорее не ослабился, а удачно выпер переоценённого пацанчика с зачатками звездной болезни..
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 14:49, ред.
Паша, приветище!!!
Павел, не будь наивным. Дело идёт не об усилении Динамо, но об ослаблении Рубина. И еще. Одним из признаков ничтожности и бездарности тренера, свидетельствует тот факт, что, сам, он, не в состоянии воспитать молодых, но готов платить за готовых, состоявшихся футболистов.... Не удивлюсь, если завтра, поступит инфа о переходе Нобоа в Динамо, или, что-то в этом роде.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:42
Я например вообще не вижу смысла за Макарова платить такие деньги 💰. Скажу чисто своё мнение, он мне вообще как игрок не нравится. Инойраз для него создают такие моменты, а он только в никуда старания партнёров выкидывает , то есть обси..т . По моему мнению он рано о себе возомнил звезду. Подхватил эту заразу. Посмотрим может в Динамо что-то исправят , но скорее всего ничего из этого не получится, так как бабла в Динамо будут платить больше и столичный климат сделают свое коварное дело. Посмотрим.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:30
Эджуке мне гораздо больше нравится, уж лучше и полезнее Макарова на порядок - это точно.
баск
баск
вчера в 14:28
По первому впечатлению сделка выглядит довольно сомнительной.
И дело даже не в сумме, бог с ней с суммой, дело в позиции..

Не на лавку же его покупают за эти бапки. Значит предполагается, что будет играть.
Однако, на его позиции сейчас играет Захарян.
Захаряна чтоль на лавку тогда?
Тоже вряд ли, но тогда Заху придётся двигать в центр, но там Шима, и когда они оба в центре, они заметно мешают друг другу.
Стало быть- на лавку Шиму, самого полезного игрока команды, без которого она сразу же просядет?

Как-то аляповато всё это выглядит..
Конкуренция за место в составе- штука конечно хорошая, но бывают ситуации, когда она избыточна, и не тот ли это случай..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:09
С учётом его возраста 22 года и потенциала он в принципе не может стоить дешевле, чем например эджуке, или понсе. А за эджуке отдали 12.паспорт виноват?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:07
И Макаров и Хвича не бесплатно уходят. Трансферное окно открыто. За эти деньги можно купить адекватную замену и еще останется
makkie
makkie ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 13:56
Зато когда отменят (или ослабят) лимит - такие цифры за паспортистов никто платить не станет. 4-5 млн за счастье будет за игроков уровня Макарова.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:55
Не плохо Рубин развел Динамо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:50
Что то многовато за Дениску платят. Паспорт - наше все!!!
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