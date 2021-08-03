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«Байер» продолжает переговоры с «Зенитом» по Азмуну

вчера, 10:36

Как сообщает источник, «Байер» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по иранскому нападающему Сердару Азмуну.

Немецкий клуб предлагает петербургской команде за форварда 18 млн евро. Также уже готов контракт для игрока. Договор будет рассчитан до 2026 года, а зарплата Азмуна составит 2.8 млн евро в год.

Ранее на Азмуна также претендовал коллектив из Италии.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:42
На мой взгляд, он стоит подороже, чем 18 млн. Даже с учетом того, что играет в РПЛ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:32, ред.
Азмун стоит дороже. Больше 20 точно. Ему всего 26 лет. Самый расцвет. Какой смысл его сейчас продавать? Да еще и с таким дисконтом. Зениту нужно предложить ему новый контракт на улучшенных условиях. Такого игрока, да еще адаптированного к лиге, придется еще поискать.
1bear
1bear
вчера в 16:00
скорее всего Азмун подпишет новый контракт с Зенитом,что правильно !
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:24
Задолбали уже эти немцы!!!

Вчера у них денег не хватало, и они отказались от Азмуна.

Утром проснулись (утро вечера мудренее) - О-па! И интерес к Азмуну возобновился! И деньги сразу нашлись! (Правда всё равно пока маловато)...

Я не знаю, что им снится по ночам, и откуда ночью поступают деньги в казну, но им надо ещё пару раз вздремнуть - глядишь и все 30 лямов насобирают...
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 12:59
Мало предлагают
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 12:05
Продавать отличного форварда за 18 ... чтобы купить гораздо худшего за 30.
Накануне старта в ЛЧ. Вы там дурку то не валяйте.
Азмун полностью адаптирован в Зените и в РПЛ. Пусть играет дальше и приносит титулы питерской команде.
Да, и то вопрос. Зачем уходить из клуба, которому положено по статусу стать одним из ведущих клубов Европы в клуб-середняк, пусть и Бундеслиги. Зенит обязан систематически обыгрывать таких байеров. То, что порка не может - с этим надо разбираться и принимать меры. Но - не продавать своих лидеров чтобы купить какое нибудь дорогостоящее 12.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:38
Отпустите уже, наконец, парня! 18 лямов хорошие деньги, а то через год бесплатно уйдёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:30
Оказывается сериал еще не закончился.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:24
Байер хоть и играет в Топ-лиге, но до лидерства в лиге слегка не дотягивает. Питерская команда наоборот, является участником среднего по европейским меркам чемпионата, зато клуб регулярно играет в Еврокубка, при чём чаще всего в ЛЧ. К тому же чемпион РПЛ предлагает более выгодные финансовые условия, чем представитель Бундес-Лиги. Решать конечно Азмуну и его семье, где Сердару продолжать свою спортивную карьеру в России или Германии и что выбирать престиж и понты или комфорт и благополучие. Это как коттедж в Серпухове и коммуналка в Сокольниках.
Стасодзюб
Стасодзюб ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:20
Так а я про что? Не хотят от кормушки отрываться,хотел бы уйти- ушел
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:12
Естественно!А они могут получить не мотивированного игрока на сезон!
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:05
за год может многое изменится) если будет свободным игроком, то юве сразу же включится борьбу, да и многие другие))
STVA 1
STVA 1 ответ Стасодзюб (раскрыть)
вчера в 11:02
Есть люди которые хотят в топе поиграть а не в нашем ***))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:02
Приветствую!Они могут год подождать! Все упирается в окончание контракта. Раньше надо было продлять)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:56
Есть версия, что бывшие игроки "Зенита" пытаются сорвать переход Азмуна в "Байер".
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:55
Если немцы предлагают 18 млн, надо соглашаться, тем более, что один из потенциальных покупателей, "Рома", уже не составляет конкуренцию "Байеру", "Рома" которая предлагала 20 млн... С немцами торг не уместен, немцы не переплачивают, не торгуются и деньги "на ветер не бросают...

Азмун хочет играть в топ-чемпионате, это его право, надо найти компромисс руководству "Зенита" и Азмуну, который заслуживает, чтобы ему "пошли навстречу" и отпустили до окончания контракта, хотя безусловно, это огромная потеря для "Зенита"...Пока востребован, пока предлагают надо уходить в топ-чемпионат, Азмун "перерос" чемпионат РПЛ...
Пойдут на принцип, уйдёт бесплатно через год, по истечению контракта...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:49
Ну не серьёзно такое предлагать Газпрому за Азмуна, пусть лучше останется в родном Зените.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 10:41, ред.
Зачем ему ЗП менять с 6 на 2.8 лям?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:38
за 18 млн его не продадут, если немцы так хотят азмуна, то нужно добавить)
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