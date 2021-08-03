«Байер» продолжает переговоры с «Зенитом» по Азмуну

1627976203

вчера, 10:36

Как сообщает источник, «Байер» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по иранскому нападающему .

Немецкий клуб предлагает петербургской команде за форварда 18 млн евро. Также уже готов контракт для игрока. Договор будет рассчитан до 2026 года, а зарплата Азмуна составит 2.8 млн евро в год.

Ранее на Азмуна также претендовал коллектив из Италии.