«Байер» продолжает переговоры с «Зенитом» по Азмуну

Как сообщает источник, «Байер» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по иранскому нападающему Сердару Азмуну.
Немецкий клуб предлагает петербургской команде за форварда 18 млн евро. Также уже готов контракт для игрока. Договор будет рассчитан до 2026 года, а зарплата Азмуна составит 2.8 млн евро в год.
Ранее на Азмуна также претендовал коллектив из Италии.
Азмун хочет играть в топ-чемпионате, это его право, надо найти компромисс руководству "Зенита" и Азмуну, который заслуживает, чтобы ему "пошли навстречу" и отпустили до окончания контракта, хотя безусловно, это огромная потеря для "Зенита"...Пока востребован, пока предлагают надо уходить в топ-чемпионат, Азмун "перерос" чемпионат РПЛ...
Пойдут на принцип, уйдёт бесплатно через год, по истечению контракта...
Азмун хочет играть в топ-чемпионате, это его право, надо найти компромисс руководству "Зенита" и Азмуну, который заслуживает, чтобы ему "пошли навстречу" и отпустили до окончания контракта, хотя безусловно, это огромная потеря для "Зенита"...Пока востребован, пока предлагают надо уходить в топ-чемпионат, Азмун "перерос" чемпионат РПЛ...
Пойдут на принцип, уйдёт бесплатно через год, по истечению контракта...