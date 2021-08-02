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Стало известно, каких игроков предлагал приобрести Рангник «Локомотиву»

вчера, 20:54

Известный спортивный журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале рассказал об игроках, которых «Локомотиву» посоветовал приобрести руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник.

Еще просмотрев весенние матчи в России, Ральф Рангник составил лонглист игроков, которых обязательно нужно будет купить. В него входили Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Их Рангник хотел в первую очередь — и хочет до сих пор.

Руководство «Локомотива» пыталось выйти на связь с боссами ВТБ, чтобы узнать о возможности трансфера Захаряна. Как можно догадаться, ничего не вышло: «Динамо» не собирается продавать Арсена, тем более в другой клуб РПЛ.

По Пиняеву «Локо» вел переговоры, и довольно продуктивные. Ими занимался, в том числе лично Александр Плутник. Стороны были максимально близки к сделке.

На самом финише стороны все-таки не договорились. Пиняев отказался от варианта с «Локо» и перешел в «Крылья Советов». Хотя Рангник до последнего настаивал: Сергея нужно обязательно брать. В последний момент «Локо» предложил Пиняеву зарплату 30 тысяч евро в месяц. Также игроку и его представителям предлагали полтора миллиона евро в качестве бонуса.

И все-таки Пиняев выбрал Самару. Сторона Сергея (им занимается Павел Андреев) сочла: в 16 лет парню лучше поработать со знакомым ему тренером Осинькиным. Впрочем, «Локомотив» продолжит попытки заполучить Пиняева.

«Локомотив» и правда хочет Тикнизяна. Известно, что Наир мог переехать в Черкизово по окончании прошлого сезона. Тогда не договорились, Наир продлил контракт с ЦСКА, но сейчас «Локо» снова пытается провернуть трансфер.

Насколько мне известно, он на финишной прямой, стороны очень близки к сделке. «Локомотив» сегодня стремительно ведет переговоры и с ЦСКА, и с Тикнизяном. Скоро о переходе могут сообщить официально.

Томас Цорн не только сообщал клубам и агентам, кто доступен на продажу, но и общался на тему покупок. В частности, он имел разговоры с «Рубином» по Денису Макарову, а также активизировался в направлении Константина Тюкавина. Обоих «Локомотив» хочет заполучить — однако реализовать это будет проблемой.

Ранее «Локомотив» покинул один из ведущих игроков команды.

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Все комментарии
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:35
Вы там свечку что-ли держали???
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:16
Да да да ! Я рад за Вас))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:13
Цор омолодил Спартак и тот серебро взял
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:09
А причем тут Ларсон? Разве цорн не творил у вас ничего! Или это твоя фраза сменила предыдущую: Кутепов топ???
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:58
Ларссон лучший игрок чемпионата...
stanichnik
stanichnik ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 11:44, ред.
Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что Алексей Михаилович, покупал португальцев, пуская пыль в глаза, руководящим на тот момент московским Динамо генералам и чтобы произвести на них впечатление сорил деньгами, особо ничего не имея за душой. Поэтому, через полтора года вскрывшаяся его финансовая несостоятельность привела к очередному печальному итогу в Динамо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:31
Революционер Цорн продолжает бархатную революцию и в Локо.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 07:42
Т.е. когда Динамо покупали чемпионов Европы Манише,Коштинья и др.,у Динамо не было денег???
112910415
112910415
сегодня в 05:51
замыслы, конечно, любопытные ...
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:01
Да я знаю! Я там ответил что до Локо он занимался этим в Спартаке))
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:57
Уже в Локомотиве.
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:56
Цорн в Спартаке!Разве нет???))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:49
А что, кто-то до Рагника таким занимался в локо или в рпл?
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
В свете последних событий, скорее конкурсные управляющие.)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:49
Браво, Локо, мы все ждали такой трансферной политики от зенита но теперь Локо будет пытаться изобрести велосипед.
Спартак при Кононове тоже собрал воспитанников, но потом дзюба толкнул Кутепова и гол, а потом казарцев и толку никакого с молодежи
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:36
Они с Цорном кризисные менеджеры по ходу!
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:36, ред.
Уважаемый, понятие "этот", в российском футболе имеет только один субъект, все остальные, имеют- имена, фамилии, адреса.
Брулин
Брулин
вчера в 23:34
Подождите, я не понял...это для этого Рангника звали чтоли??? Вот только ради этого?
stanichnik
stanichnik ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 23:21
Доброго Здоровья, Евгений!
Все проекты в Динамо, о которых вы упомянули за последние пятнадцать лет, были бесперспективны, потому что не имели реальной финансовой составляющей, поэтому изначально были обречены. Сейчас же, когда за ними стоит ВТБ это реальная сила по своему уровню сопоставимая с силой Газпрома и в ближайшей перспективе именно они Газпром и ВТБ будут определять положение вещей в нашем футболе, у кого деньги - у того и власть. Скорее Динамо подобно Питерцам будет перетягивать к себе перспективных пацанов со всех команд от Находки до Калининграда, чем раздавать своих конкурентам из РПЛ. Уже отмечал неоднократно в своих постах, что я очень опасаюсь, недалёк тот день, когда болельщики других команд начнут ненавидеть Динамо, как сегодня ненавидят главную команду Газпрома. Болейте за своих, а не против чужих
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:33
Значит вы меня не правильно поняли,у меня не было каких-то сверх эмоция,а и что,значит то бишь,что это доказывает.На счёт Пиняева соглашусь,сыроват паренёк для Локо,может не потянуть такой клуб.
Capral
Capral
вчера в 22:27, ред.
Логику Захаряна и Тюкавина понять немудрено- у Шварца, место в основе им обеспечено, Шварц будет прикрываться ими до последнего. А вот в Локо, гарантии нет никакой, могут в любой момент или на лавку присесть или в аренду.... В таком возрасте- спады неизбежны.
STVA 1
STVA 1 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 22:17
Блин а с чего Вы взяли что я злюсь??? Вы эмоционально доказываете свое ( что???)Я сказал свое мнение и не считаю Ваше правильным!Разве не имею право???
На вопрос ну есть там 5-6 человек с Чертаново и что??? Отвечу !Пиняев поступил тысячу раз правильно что пошел к своему тренеру и к ребятам с которыми играл! Он пока в таком возрасте где нужны близкие люди рядом!
Это мое мнение!
Подрастет то можно и выше пойти!
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:11
Не стоит злиться,если не вывозите дискуссию.Это не мои аргументы,а аргументы Локомотива.
STVA 1
STVA 1 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 22:09
Это Ваше право!Мне на Ваши аргументы тоже как говорится фиолетово!Ну и что????
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:06
Не считаю это аргументами,по крайней мере в сравнении с теми,что есть у Локо.Скооько за последние лет 15 у Динамо было разных проектов?Сколько за это время выиграл Локо??Про Крылья вообще не понятно,ну есть там 5-6 человек с Чертаново и что???Займут они привычное,скажем 10-ое место и что???А у Локо все понятно в плане стратегии,пытаются продать игроков с большой зарплатой и взять на вырост.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:02
Умно парень поступил.
STVA 1
STVA 1 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 21:47
На данный момент в Локо толком не поймешь что происходит! Динамо тоже более чем перспективный проект! Ну а в Крыльях сейчас собрано челловек 5-6 с Чертаново во главе с Осинькиным! Тоже думаю аргумент на данный момент!
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:38
А почему нет???Локо сейчас выше классом всех этих клубов,каждый год борется за титулы и играет в Европе!!!По мне так более чем серьезные аргументы.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:10
Тем более к своему тренеру!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:07
На что рассчитывал Ральф , пытаясь купить Захаряна и Тюкавина??? Два самых перспективных игрока и Динамо очень нужны. Очень непонятные попытки Локо. По Тикнизяну вопрос вполне может и решится, парень хочет больше играть, но не факт, что в Локо у него будет больше игрового времени. Пиняев же , на мой скромный взгляд, тоже принял правильное решение , перейдя в КС, там заиграть у него шансов больше.
Ждем новостей из Локо , там сейчас очень все бурно.
Всем здоровья.
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