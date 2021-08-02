Стало известно, каких игроков предлагал приобрести Рангник «Локомотиву»

Известный спортивный журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале рассказал об игроках, которых «Локомотиву» посоветовал приобрести руководитель по спорту и развитию московского клуба .

Еще просмотрев весенние матчи в России, Ральф Рангник составил лонглист игроков, которых обязательно нужно будет купить. В него входили Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Их Рангник хотел в первую очередь — и хочет до сих пор.

Руководство «Локомотива» пыталось выйти на связь с боссами ВТБ, чтобы узнать о возможности трансфера Захаряна. Как можно догадаться, ничего не вышло: «Динамо» не собирается продавать Арсена, тем более в другой клуб РПЛ .

По Пиняеву «Локо» вел переговоры, и довольно продуктивные. Ими занимался, в том числе лично Александр Плутник. Стороны были максимально близки к сделке.

На самом финише стороны все-таки не договорились. Пиняев отказался от варианта с «Локо» и перешел в «Крылья Советов». Хотя Рангник до последнего настаивал: Сергея нужно обязательно брать. В последний момент «Локо» предложил Пиняеву зарплату 30 тысяч евро в месяц. Также игроку и его представителям предлагали полтора миллиона евро в качестве бонуса.

И все-таки Пиняев выбрал Самару. Сторона Сергея (им занимается Павел Андреев) сочла: в 16 лет парню лучше поработать со знакомым ему тренером Осинькиным. Впрочем, «Локомотив» продолжит попытки заполучить Пиняева.

«Локомотив» и правда хочет Тикнизяна. Известно, что Наир мог переехать в Черкизово по окончании прошлого сезона. Тогда не договорились, Наир продлил контракт с ЦСКА , но сейчас «Локо» снова пытается провернуть трансфер.

Насколько мне известно, он на финишной прямой, стороны очень близки к сделке. «Локомотив» сегодня стремительно ведет переговоры и с ЦСКА , и с Тикнизяном. Скоро о переходе могут сообщить официально.

Томас Цорн не только сообщал клубам и агентам, кто доступен на продажу, но и общался на тему покупок. В частности, он имел разговоры с «Рубином» по Денису Макарову, а также активизировался в направлении Константина Тюкавина. Обоих «Локомотив» хочет заполучить — однако реализовать это будет проблемой.