«Локомотив» предложил ЦСКА за Тикнизяна 5 млн евро

«Локомотив» в ближайшее время подпишет полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна, об этом сообщает журналист Нобель Арустамян. Сделка может быть завершена уже сегодня.
По данным источника, сумма трансфера составит 5 млн евро. Сам же футболист получит улучшенные условия по контракту. Сейчас заработная плата игрока в ЦСКА составляет два с половиной миллиона рублей в месяц.
Напомним, что недавно в обратном направлении из «Локо» в ЦСКА отправился другой футболист.
Как я и предпологал, Локомотив стремится избавиться от старослужащих и начать работать над омоложением своего состава. Локомотив нацелился ещё и на молодёжь Динамо. Незнаю насколько у них это выгорит , но я думаю Динамовское руководство точно не захочет продавать свою перспективную молодёжь, которая уже задаёт тон в основе своей команды. Но то что сейчас происходит в Локо и нацеленность на покупку молодой российской молодёжи это лишний раз доказывает предположение , что из Локомотива хотят сделать клуб подобие Лейпцига или Боруссии. И если это так, то это только большой плюс ➕, не только для самого Локо, но и для всего футбола России. Может и остальные клубы последуют такому принципу и рациональность похода к молодому поколению заставит отказаться от покупок иностранного шлака и трат огромных бюджетных средств 💰💰💰 клуба на ветер. Ладно, посмотрим что вообще получится из этого проекта у Локо в ближайшем времени. Будем надеяться что все это только во благо клуба ! Удачи Локо !!!
Всем Добра !!!
Как я и предпологал, Локомотив стремится избавиться от старослужащих и начать работать над омоложением своего состава. Локомотив нацелился ещё и на молодёжь Динамо. Незнаю насколько у них это выгорит , но я думаю Динамовское руководство точно не захочет продавать свою перспективную молодёжь, которая уже задаёт тон в основе своей команды. Но то что сейчас происходит в Локо и нацеленность на покупку молодой российской молодёжи это лишний раз доказывает предположение , что из Локомотива хотят сделать клуб подобие Лейпцига или Боруссии. И если это так, то это только большой плюс ➕, не только для самого Локо, но и для всего футбола России. Может и остальные клубы последуют такому принципу и рациональность похода к молодому поколению заставит отказаться от покупок иностранного шлака и трат огромных бюджетных средств 💰💰💰 клуба на ветер. Ладно, посмотрим что вообще получится из этого проекта у Локо в ближайшем времени. Будем надеяться что все это только во благо клуба ! Удачи Локо !!!
Всем Добра !!!