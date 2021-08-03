«Локомотив» предложил ЦСКА за Тикнизяна 5 млн евро

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вчера, 12:12

«Локомотив» в ближайшее время подпишет полузащитника ЦСКА , об этом сообщает журналист Нобель Арустамян. Сделка может быть завершена уже сегодня.

По данным источника, сумма трансфера составит 5 млн евро. Сам же футболист получит улучшенные условия по контракту. Сейчас заработная плата игрока в ЦСКА составляет два с половиной миллиона рублей в месяц.