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«Локомотив» предложил ЦСКА за Тикнизяна 5 млн евро

вчера, 12:12

«Локомотив» в ближайшее время подпишет полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна, об этом сообщает журналист Нобель Арустамян. Сделка может быть завершена уже сегодня.

По данным источника, сумма трансфера составит 5 млн евро. Сам же футболист получит улучшенные условия по контракту. Сейчас заработная плата игрока в ЦСКА составляет два с половиной миллиона рублей в месяц.

Напомним, что недавно в обратном направлении из «Локо» в ЦСКА отправился другой футболист.

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Все комментарии
tims
tims
сегодня в 04:19, ред.
Тикнизян не стОит пяти миллионов, тем более, надо его быстрее отдавать. Футболист совершенно не прогрессирует, не стабилен. Бегает вроде много, а толку - ноль. Наоборот, добавляет проблем команде. Из под его ноги, в частности, был забит в ворота ЦСКА первый гол в матче с "Локо" (может, это был его первый взнос Тикнизяна будущему клубу?). Не лучшим образом он показал себя в предыдущем матче, да и во второй половине прошлого сезона... Только продавать Тикнизяна надо с обременением. Предложить проводницам за 7 миллионов всего еще Бaбуинa, извините, - Бабаяна... А там, глядишь, и сестра поймёт, что занимает не своё место на тренерском мостике... Пора ЦСКА очищаться от непонятных особей. На очереди - Чалов, потом гном, то бишь - Обляков, Гогуа, Бийол... Про тех, кто сейчас в аренде, сейчас поминать не буду... Ну и к слову... Приобретённое молодое дарование - Мухина надо бить палками по пяткам. Уж очень невыразительно он пока выглядит на поле...
протон1
протон1
вчера в 21:39
Получается команды обменялись деревьями? Мухин не сильно лучше Тикнизяна
4RT
4RT
вчера в 16:11
А купили за 2,5 млн 😁
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:02
Может быть Шварц и сделает что нибудь толковое из него. Посмотрим. Но а мне что-то мало верится.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:59
Не знаю! Значит нужен Шварцу!
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:28
То что Динамо не отдаст я тоже не сомневаюсь, а вот Макаров вообще для меня не понятная история, зачем он им понадобился, тем более за такие деньги 💰💰💰 ???
boniel3
boniel3
вчера в 15:22
Хорошо бы еще Облякова с Ахметовым кому нибудь впарили.Вот был бы праздник на нашей улице!!!
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 15:18
Для коней это огромные бабки в данный момент,а для зенита командой сходить в кабак похавать))))!!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:05
Не получится! Динамо не отдаст!Да и Макаров тот же в Динамо собрался! Все это муть со стороны немцев!
Мага Шульман
Мага Шульман ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:57
Ты уверен, что все эти цифры правдивы? Я - нет. Правду знают только боссы Локо и ЦСКА.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:48
Естественно нужно своих выращивать. У Локо хорошая своя академия, так что я думаю всё это тоже обязательно будет. Но сейчас если есть возможность, почему бы не воспользоваться услугами молодёжи
других клубов . Тем более сейчас они хотят без болезненно для себя избавиться от своих ветеранов .)
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:45
Правильно, потому что этот малоизвестный Тикнизян и половины этой суммы не стоит.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:40, ред.
Не так он работает((
Своих надо растить а не переманивать!
STVA 1
STVA 1 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 14:39
На 100% так и есть
ОПС
ОПС ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:36
Пацаны сейчас из Динамо никуда не уйдут. Здесь, в таком молодом возрасте, они свои и играют в основе, а в другом клубе ничего не известно. Сразу в основной состав их никто не поставит, а к скамейке запасных можно и примерзнуть.
Ironigor
Ironigor ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 14:30
Да и Чалова вместо бантика.)
ОПС
ОПС
вчера в 14:29
А что же будет дальше.
Ironigor
Ironigor ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 14:29
Доброго дня. А спорить пока что не о чем. Если сейчас будут изменения касаемо лимита, то в любом случае хорошие молодые паспортисты всегда будут в цене внутри России. А если Локо со своими новшествами берёт курс на такой проект как в Лейпциге, то Рангник знает наверняка что и как в отношении к молодёжи действовать. Вообщем это только наши догатки , а там дальше будет всё ясно, кто как и что хочет от всей этой ситуации предпринять. Посмотрим, самому интересно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
За 10 можно и Облякова упаковать в довесок
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:18
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:18, ред.
Насчет рациональности покупки российских игроков в условиях лимита можно поспорить. Потому что цена на паспортистов будет априори завышена, а выбор более-менее толковых игроков реально невелик, что делает цену на них еще более неадекватной. Ни один клуб в Европе не заплатил бы 5 млн евро за Тикнизяна. К тому же неизвестно что будет с лимитом завтра. Если его отменят, то смысла в таких приобретениях вообще нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:14, ред.
Не думаю, что для ЦСКА - это потеря. Парень хоть и свой, но играет очень средненько, ничего особого пока не показал. В защите он бесполезен, а в полузащите у армейцев итак перебор. Так что удачи Наиру на новом месте.
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:55
Посмотрим к чему это приведёт, самому очень интересно.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:50
Лучшее - враг хорошего. Как бы не оказалось, что с этими плюсами, Локо перейдёт в другую лигу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:46
Наира и за 10 млн нельзя отдавать.
makkie
makkie ответ Мага Шульман (раскрыть)
вчера в 13:44
Тогда цска в выигрыше остаётся.
Локо хотел обменять Мухина на Тикнизяна, но кони почти бесплатно забрали сорванцы (за отступные), и не отдали Тикнизяна. Сейчас армянина торгуют за 5 млн евро и Локо готов заплатить эту цену.
Неплохой навар для Гинера.
Mi6
Mi6
вчера в 13:21
Наир, беги от Гинера, беги
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:20, ред.
Не ожидал от Вас, что Вы будете поддерживать нелепые слухи о переходе Захаряна из Динамо в Локомотив.
Брулин
Брулин
вчера в 12:54
«Локомотив» заплатит 3 млн евро ЦСКА за Тикнизяна («СЭ»)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:54
Локомотив 🚂 делает всё правильно, а вот что делает ЦСКА и что творится внутри клуба совсем не понятно.
Как я и предпологал, Локомотив стремится избавиться от старослужащих и начать работать над омоложением своего состава. Локомотив нацелился ещё и на молодёжь Динамо. Незнаю насколько у них это выгорит , но я думаю Динамовское руководство точно не захочет продавать свою перспективную молодёжь, которая уже задаёт тон в основе своей команды. Но то что сейчас происходит в Локо и нацеленность на покупку молодой российской молодёжи это лишний раз доказывает предположение , что из Локомотива хотят сделать клуб подобие Лейпцига или Боруссии. И если это так, то это только большой плюс ➕, не только для самого Локо, но и для всего футбола России. Может и остальные клубы последуют такому принципу и рациональность похода к молодому поколению заставит отказаться от покупок иностранного шлака и трат огромных бюджетных средств 💰💰💰 клуба на ветер. Ладно, посмотрим что вообще получится из этого проекта у Локо в ближайшем времени. Будем надеяться что все это только во благо клуба ! Удачи Локо !!!
Всем Добра !!!
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