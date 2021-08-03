Бывший игрок «Барселоны» и «Челси» может перейти в «Зенит»

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вчера, 08:13

Нападающий «Ромы» Педро может перебраться в «Зенит».

Как сообщается, испанец не входит в планы главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо, поэтому не участвует в предсезонной подготовке римского клуба. В подписании форварда заинтересован «Зенит». Издание Il Romanista высоко оценивает вероятность перехода Педро в питерский клуб.

«Рома» также может предложить «Зениту» услуги двух других своих игроков.