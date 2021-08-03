ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Бывший игрок «Барселоны» и «Челси» может перейти в «Зенит»

вчера, 08:13

Нападающий «Ромы» Педро может перебраться в «Зенит».

Как сообщается, испанец не входит в планы главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо, поэтому не участвует в предсезонной подготовке римского клуба. В подписании форварда заинтересован «Зенит». Издание Il Romanista высоко оценивает вероятность перехода Педро в питерский клуб.

«Рома» также может предложить «Зениту» услуги двух других своих игроков.

Все новости
Слухи«Спартаку» снова предложили подписать Орье
Вчера, 14:48 Комментарии22
Макаров: «„Динамо“? Скоро всё узнаете»
Вчера, 14:13 Комментарии9
СлухиСтало известно, сколько «Динамо» заплатит «Рубину» за Дениса Макарова
Вчера, 13:37 Комментарии31
В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Тикнизяна
Вчера, 13:19 Комментарии9
Слухи Денис Макаров близок к переходу в «Динамо»
Вчера, 13:03 Комментарии11
Слухи«Локомотив» предложил ЦСКА за Тикнизяна 5 млн евро
Вчера, 12:12 Комментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 16:39
А главное, какой перспективный!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:38, ред.
Зениту нет смысла брать на легионерскую позицию этого пенсионера. Помочь в еврокубках он вряд ли сможет, а чемпионат они и без него выиграют. Если им брать форварда, то помоложе и с дзюбоподобной антропометрией (на смену не молодеющему Дзюбе)
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:32
У "Ромы" явно спецзадание: ослабить "Зенит" накануне ЛЧ! (хотя, если честно, куда там ещё ослаблять? одни продажи и аренды...)

Азмуна переманить не вышло - впаривают своего "пенсионера"...

Офигенно интересно - кто же заказчик всего этого шоу?
13 RUS
13 RUS
вчера в 12:28
    1bear
    1bear
    вчера в 11:29
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 11:26
      если приобрет то карьра Дзюбы придёт в упадок...
      Брулин
      Брулин
      вчера в 11:04
      Зениту интересен Обилардо. Одноногий 40 летний хавбек Газмяса. У вас не правильная информация.
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 10:27
      Педро конечно же хороший игрок,но его пик уже давно прошел. Что он может дать сейчас Зениту?! Думаю ничего! Деньги у Зенита есть, можно и более полезного легионера подыскать.
      ОПС
      ОПС
      вчера в 10:26
      Интересно будет посмотреть.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 10:26, ред.
      Всю утиль.....) зато из Ромы.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 10:19
      Толковый игрок. Такие думающие игроки как правило могут играть дольше.
      sv_1969
      sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 10:10
      Что сказать, пенсионный фонд "зенит")))Продолжают смешить ! Хромые слепые увечные и старые!
      Мessi 10
      Мessi 10
      вчера в 10:03
      Игрок отличный, и, пожалуй, сильно недооценённый.
      makkie
      makkie
      вчера в 09:40
      Надеюсь, Попов подсуетится и подсунут в Зенит Педро Рошу 😆
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 09:39
      В РПЛ обязательно должна быть хоть одна педра
      Из Спартака ушла, теперь в зените будет. А 34 это самое то, Юрику друга будет
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 09:21
      Ну нормально! В 34 в Зените всё только начинается!
      Стасодзюб
      Стасодзюб
      вчера в 09:17
      Ни свои ни жалко- можно тратить!
      А кто что сколько лет до лампочки.
      Gahi
      Gahi
      вчера в 09:09
      Если Моуриньо выбрал Элдора Шомуродова а не 34-летнего Педро, то это уже повод задуматься над этим выбором Зениту. Удачи
      dok66
      dok66
      вчера в 09:06
      Староват уже . Зачем он Зениту .
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 09:03
      Зачем он им!?
      Сидор новый
      Сидор новый
      вчера в 09:02
      По принципу скупить абы что
      asraeil
      asraeil
      вчера в 09:01
      Деньги что ли лишние
      Накир
      Накир
      вчера в 09:01
      Зачем он Зени....
      Gunslinger
      Gunslinger ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 08:58
      Конэчно даёт!!!

      Тому, кто статью написал! :)))
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      вчера в 08:54
      Педро на замену гаденыша, символично
      Strashniy
      Strashniy
      вчера в 08:48, ред.
      Пэдры обычно в спартак идут.
      swed27
      swed27
      вчера в 08:44
      Интересно что задумал Сергей Богданыч
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 08:42
      А нельзя написать игрок Ромы может перейти в зенит или упоминание Барсы и Челси даёт дополнительные бонусы.
      112910415
      112910415
      вчера в 08:42
      ух, заманчиво, круто ...
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 08:42
      Педро в Зенит деньги на ветер.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100