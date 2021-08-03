Бывший игрок «Барселоны» и «Челси» может перейти в «Зенит»

Нападающий «Ромы» Педро может перебраться в «Зенит».
Как сообщается, испанец не входит в планы главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо, поэтому не участвует в предсезонной подготовке римского клуба. В подписании форварда заинтересован «Зенит». Издание Il Romanista высоко оценивает вероятность перехода Педро в питерский клуб.
«Рома» также может предложить «Зениту» услуги двух других своих игроков.
Азмуна переманить не вышло - впаривают своего "пенсионера"...
Офигенно интересно - кто же заказчик всего этого шоу?
Азмуна переманить не вышло - впаривают своего "пенсионера"...
Офигенно интересно - кто же заказчик всего этого шоу?
Из Спартака ушла, теперь в зените будет. А 34 это самое то, Юрику друга будет
Из Спартака ушла, теперь в зените будет. А 34 это самое то, Юрику друга будет
А кто что сколько лет до лампочки.
А кто что сколько лет до лампочки.
Тому, кто статью написал! :)))
Тому, кто статью написал! :)))