«Автобуса от „Спартака“ не будет». Витория — о матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал свое высказывание о мотивации красно-белых словами про «нечего терять» перед встречей с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.
Все дело в игровом духе, который будет у команд. Мы выйдем на игру, полностью уверенными в своих силах и с горящими глазами.
Мы понимаем ситуацию: впереди Лига чемпионов, это отличная возможность показать свой уровень. Мы хотим пройти, хотим играть там. Это мечта всех игроков и всех тренеров.
Сравнивая текущую историю «Спартака» и «Бенфики», мы понимаем, что на них давление гораздо больше. Дело в том, что в прошлом году они не вышли в групповой этап, а мы начинаем этот сезон с чистого листа. Мы дадим бой и будем биться до конца. Предъявляем сами себе самые высокие требования.
Мы являемся очень положительной командой: вы видели, сколько моментов мы создали в предыдущих матчах. Будем играть в свой футбол. Страха не будет, не будет «автобуса» в нашем исполнении.
Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».
Плюсом может пойти то, что Руй знает Бенфику и ему есть что доказывать нынешнему её тренеру. Вот только исполнители у него нашего, российского разлива.
Будет очень трудно, но на то он и футбол. Играть нужно без опаски, как с равными.
Получится набрать очки дома - будет здорово, на выезде можно будет сыграть на контратаках. Да и лидеры в строй вернутся.
Удачи нашему клубу...
Плюсом может пойти то, что Руй знает Бенфику и ему есть что доказывать нынешнему её тренеру. Вот только исполнители у него нашего, российского разлива.
Будет очень трудно, но на то он и футбол. Играть нужно без опаски, как с равными.
Получится набрать очки дома - будет здорово, на выезде можно будет сыграть на контратаках. Да и лидеры в строй вернутся.
Удачи нашему клубу...