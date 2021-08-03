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«Автобуса от „Спартака“ не будет». Витория — о матче с «Бенфикой»

вчера, 18:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал свое высказывание о мотивации красно-белых словами про «нечего терять» перед встречей с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.

Все дело в игровом духе, который будет у команд. Мы выйдем на игру, полностью уверенными в своих силах и с горящими глазами.

Мы понимаем ситуацию: впереди Лига чемпионов, это отличная возможность показать свой уровень. Мы хотим пройти, хотим играть там. Это мечта всех игроков и всех тренеров.

Сравнивая текущую историю «Спартака» и «Бенфики», мы понимаем, что на них давление гораздо больше. Дело в том, что в прошлом году они не вышли в групповой этап, а мы начинаем этот сезон с чистого листа. Мы дадим бой и будем биться до конца. Предъявляем сами себе самые высокие требования.

Мы являемся очень положительной командой: вы видели, сколько моментов мы создали в предыдущих матчах. Будем играть в свой футбол. Страха не будет, не будет «автобуса» в нашем исполнении.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:46
если бенфика забьет быстрый гол. очень будет сложно спартаку
протон1
протон1
сегодня в 01:44, ред.
а хватит ли физики хотя бы на первый тайм. прессинг бенфики очевиден. контр атаки спартака очевидны. вопрос : хватит ли сил у защиты спартака на прессинг бенфики
youtomee
youtomee
вчера в 22:51
"Мы понимаем ситуацию: впереди Лига чемпионов, это отличная возможность показать свой уровень" - ой лучше не надо...
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец
вчера в 22:01
Будет аэробус - пролетит со свистом. Аха-ха)
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:37
Может, оно и к лучшему. Спартак никогда в автобус не умел играть, тем более, в Европе. Хотя в схожей манере как раз против Бенфики еще Эмери пробовал. Были победа и поражение, но если б считалось по сумме 2 матчей, красно-белые покинули б турнир.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:09
Конечно автобуса не будет . Его тоже нужно тренировать не один день .
berda2003
berda2003
вчера в 20:49
в первую очередь себя бодрит и уговаривает - не 29... а получится?
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:28
Посмотрим что будет!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:56
В атаку будут убегать спартаковцы молнеиносно не большими силами
makkie
makkie
вчера в 19:51
Не в том статусе российские клубы, чтобы против крепких середняков Европы играть в атаку.
Бенфика имеет мощнейшую атаку и состав
antant1
antant1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:50
ЦСКА научил?)
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 19:46
сыграйте в современный футбол как Датчане с Россией на ЧЕ.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:42
Неисправимый оптимист
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 19:27
Сережка Семак вон два года подряд ТРОЛЛЕЙБУС ставил - и доехали до "четвертой" станции!
112910415
112910415
вчера в 19:17
тяжело будет
Храневец
Храневец
вчера в 19:16
поживем увидим
1-я конная
1-я конная
вчера в 19:10
Автобуса не будет - будет рефрижератор
drug01
drug01
вчера в 19:09
Меньше слов больше дела!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:07
Без автобуса это будет оригинально
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:05
Спартак ожидаемо выиграет 5:0!
У Бенфики нет шансов! Всё-таки Спартак - один из фаворитов ЛЧ, а Бенфика просто мечтает выйти из группы. Встречаются команды разных весовых категорий!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:05
Ребята без автобуса вам могут натыкать,причем серьезно,действовать нужно номером два,ловить на быстрых контраттаках стараться. Ну и не стоит забывать,что Бенфика ,тот клуб существующий от выручек полученых за трансферы от проданых,своих воспитанников,поэтому психология ихних футболистов иная как можно лучше себя показать и выход в лигу чемпионов наилудшая в этом "ярморка"!!! Нашим то че проиграли всеравно там условный лям капнет в карман,как ни крути,ну крикнут там болельщики мол вы:"адидасы" раз ничего страшного,ну откажется от тебя Георгиевич,и пусть черт с той сборной, больше отдохнем!!!! РПЛ!!!!
Strashniy
Strashniy
вчера в 19:01
Одни общие слова, в победу спартака мало кто верит.
Супервайзер
Супервайзер ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:01
Это точно, только крепкие середняки умеют это делать постоянно. Другим не дано.
particular
particular
вчера в 19:00
Хорошо бы к готовности биться и горящим глазам добавить пару голов для затрАвки..:)) Лучше ломать и подминать как внедорожник на off-road...
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:00
Полностью согласен с Руем (если не врет, конечно, чтобы дезориентировать противника).
Дома надо играть уверенно и раскованно. 3 000 спартаковцев на трибунах создадут необходимую атмосферу для победы, как будто их там 100 тысяч.
))
LOpp
LOpp
вчера в 18:58
Автобус тоже надо уметь ставить
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:56
В матчах такого уровня главное результат матча, а не будет ли автобус или не будет...
Болельщики команды простят любой автобус, даже во всех матчах квалификации, если "Спартак" будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов...

И вообще, "меньше слов, больше дела"...
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:53
Ему в 8 туре против ЦСКА играть, так, что следит за ними. Отсюда и знание таких слов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:52
А что же вместо автобуса будет??? Может :
kts99
kts99
вчера в 18:52
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