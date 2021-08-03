«Автобуса от „Спартака“ не будет». Витория — о матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал свое высказывание о мотивации красно-белых словами про «нечего терять» перед встречей с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.

Все дело в игровом духе, который будет у команд. Мы выйдем на игру, полностью уверенными в своих силах и с горящими глазами.

Мы понимаем ситуацию: впереди Лига чемпионов, это отличная возможность показать свой уровень. Мы хотим пройти, хотим играть там. Это мечта всех игроков и всех тренеров.

Сравнивая текущую историю «Спартака» и «Бенфики», мы понимаем, что на них давление гораздо больше. Дело в том, что в прошлом году они не вышли в групповой этап, а мы начинаем этот сезон с чистого листа. Мы дадим бой и будем биться до конца. Предъявляем сами себе самые высокие требования.

Мы являемся очень положительной командой: вы видели, сколько моментов мы создали в предыдущих матчах. Будем играть в свой футбол. Страха не будет, не будет «автобуса» в нашем исполнении.