Р. Билялетдинов — о Макарове в «Динамо»: «Может быть, Москва манит игрока»

Бывший тренер «Рубина» прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника казанского клуба в «Динамо».

«Рубин» и «Динамо» — это команды примерно одного уровня. Может быть, Москва манит игрока.

Судя по игровым приоритетам, у «бело-голубых» он заиграет быстрее, это более правильный выбор.

Будет ли Макаров игроком основного состава в «Динамо»? Ну, не в дубль же его приглашать, в этой конструкции он должен выходить на поле.