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Р. Билялетдинов — о Макарове в «Динамо»: «Может быть, Москва манит игрока»

вчера, 15:19

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника казанского клуба Дениса Макарова в «Динамо».

«Рубин» и «Динамо» — это команды примерно одного уровня. Может быть, Москва манит игрока.

Судя по игровым приоритетам, у «бело-голубых» он заиграет быстрее, это более правильный выбор.

Будет ли Макаров игроком основного состава в «Динамо»? Ну, не в дубль же его приглашать, в этой конструкции он должен выходить на поле.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» заплатит «Рубину» за переход Макарова.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:51
парень быстро растёт ..
протон1
протон1
вчера в 21:00
Надеюсь это будет реально усиление Динамо. Со Шварцем ему работать будет комфортно. Немец с молодыми здорово работает. Главное, чтоб большие деньги разум не затуманили.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
Столица-то здесь причём ? Деньги ,и только деньги всему виной . Можно подумать , Зенит мало загубил и испортил футбольных судеб ? Я хоть и москвич ,но Питер для меня самый красивый город на свете ! После Токио ,конечно )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:12
Москва ,сама по себе ,никогда ни кого не манила ! Деньги - да !
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:23
+100000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:50
Можно поспорить с Ринатом Саяровичем, что Рубин и Динамо команды одного уровня. Хоть сегодня они и находятся по соседству, набрав равное количество очков, но всё же Рубин, заняв в прошлом году четвёртое место, добился право на этой неделе играть в Еврокубках, а Динамо со своим седьмым будет усиленно тренироваться, чтобы хотя бы на следующий год завоевать такое право, да к тому же статистика личных встреч, четыре победы у Динамо против четырнадцати у Рубина является ярким тому подтверждением. И не факт, что эта статистика в этом году может улучшиться в пользу москвичей, если по качественному составу игроков ещё можно согласится с Белялетдиновым об одинаковым уровне, то квалификация ГТ, его знания и опыт гораздо превосходят его оппонента в московском клубе, что и является определяющим в сегодняшнем сравнении Рубина с Динамов пользу казанцев.
Mangur
Mangur
вчера в 15:43
Возможно видит больше перспектив в ДИНАМО?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:34
Столица многих испортила...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:20
А кто бы отказался?!
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