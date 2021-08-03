Гамула — об уходе Карпина: «Для „Ростова“ это престижно»

Экс-наставник «Ростова» прокомментировал решение покинуть должность главного тренера ростовского клуба.

Ничего страшного не случилось. Руководство и тренер договорились о том, что сейчас будет разумнее сосредоточиться на сборной России. Поговорили и решили, что не надо совмещать, потому что ситуация сложная. Можно пролететь мимо чемпионата мира. Если отвлекаться и на клуб, и на сборную, то может ничего не получиться.

Это решение не было неожиданным, оно читалось. Очень сложно отвлекаться на одно, второе. Теперь Валерий Георгиевич будет привязан к сборной, не будет никаких отговорок про то, что не хватило времени. Всё так и должно быть.

«Ростов» не стал жертвой. Любой тренер всегда мечтает работать в сборной. Для «Ростова» это тоже престижно, потому что из их клуба тренер ушёл в сборную страны. Руководство клуба сейчас найдёт нового тренера, и всё пойдёт дальше.