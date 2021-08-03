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Гамула — об уходе Карпина: «Для „Ростова“ это престижно»

вчера, 12:59

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть должность главного тренера ростовского клуба.

Ничего страшного не случилось. Руководство и тренер договорились о том, что сейчас будет разумнее сосредоточиться на сборной России. Поговорили и решили, что не надо совмещать, потому что ситуация сложная. Можно пролететь мимо чемпионата мира. Если отвлекаться и на клуб, и на сборную, то может ничего не получиться.

Это решение не было неожиданным, оно читалось. Очень сложно отвлекаться на одно, второе. Теперь Валерий Георгиевич будет привязан к сборной, не будет никаких отговорок про то, что не хватило времени. Всё так и должно быть.

«Ростов» не стал жертвой. Любой тренер всегда мечтает работать в сборной. Для «Ростова» это тоже престижно, потому что из их клуба тренер ушёл в сборную страны. Руководство клуба сейчас найдёт нового тренера, и всё пойдёт дальше.

Ранее стало известно, кто может возглавить «Ростов» после ухода Карпина.

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протон1
протон1
вчера в 21:51
Вот будет неожиданность, если Сёмин прийдет
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:30
Думаю, этот уход стал по сути завуалированной отставкой после невнятного старта чемпионата Ростовом. От греха подальше решил воспользоваться ситуацией и ушел в сборную чтобы наломать дров там.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:10
Очень сомнительно что это престижно.....
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:06
О каком престиже говорит Гамула? Карпин ушёл после 2 поражений и увёл с собой ещё 2 тренеров. Оставил Ростов в сложном положении
Любoмир
Любoмир
вчера в 13:01
Ну глядишь и у Ростова все наладится
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