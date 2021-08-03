Соболев — о матче с «Бенфикой»: «Душа ликует! Сыграть в ЛЧ – мечта детства»

Нападающий «Спартака» порассуждал о предстоящем противостоянии в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Первый матч ЛЧ , который я посмотрел, не помню. Но душа ликует – я шёл к мечте детства: сыграть в ЛЧ . Постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько знаю, гимна ЛЧ завтра не будет, я мечтал его услышать – так что мы обязаны проходить в следующую стадию.

Единственный фактор, который даёт нам преимущество – домашний стадион, но зрителей будет немного. «Бенфика» – тяжёлый соперник, сделаем всё, чтобы пройти её.