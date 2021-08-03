Соболев — о матче с «Бенфикой»: «Душа ликует! Сыграть в ЛЧ – мечта детства»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев порассуждал о предстоящем противостоянии в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Первый матч ЛЧ, который я посмотрел, не помню. Но душа ликует – я шёл к мечте детства: сыграть в ЛЧ. Постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько знаю, гимна ЛЧ завтра не будет, я мечтал его услышать – так что мы обязаны проходить в следующую стадию.
Единственный фактор, который даёт нам преимущество – домашний стадион, но зрителей будет немного. «Бенфика» – тяжёлый соперник, сделаем всё, чтобы пройти её.
Ранее стало известно, что матч с «Бенфикой» пропустит один из ключевых игроков «Спартака».
Чтобы душа ликовала после матча, надо готовиться к игре, а не накануне матча раздавать интервью, писать комментарии и т.д.
Обычно, побеждает команда, в которой главный тренер и игроки не рассуждают о предстоящем матче, а "молча" готовятся к матчу...
Хочется пожелать "Спартаку", болельщикам "Спартака", чтобы после матча, посмотрев на табло, увидев результат, душа ликовала, и ликовала, и после двух матчей...
Но будет тяжело, очень тяжело, соперник достойный, опытный еврокубковый боец...
Чтобы душа ликовала после матча, надо готовиться к игре, а не накануне матча раздавать интервью, писать комментарии и т.д.
Обычно, побеждает команда, в которой главный тренер и игроки не рассуждают о предстоящем матче, а "молча" готовятся к матчу...
Хочется пожелать "Спартаку", болельщикам "Спартака", чтобы после матча, посмотрев на табло, увидев результат, душа ликовала, и ликовала, и после двух матчей...
Но будет тяжело, очень тяжело, соперник достойный, опытный еврокубковый боец...