ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Соболев — о матче с «Бенфикой»: «Душа ликует! Сыграть в ЛЧ – мечта детства»

вчера, 17:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

Нападающий «Спартака» Александр Соболев порассуждал о предстоящем противостоянии в квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Первый матч ЛЧ, который я посмотрел, не помню. Но душа ликует – я шёл к мечте детства: сыграть в ЛЧ. Постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько знаю, гимна ЛЧ завтра не будет, я мечтал его услышать – так что мы обязаны проходить в следующую стадию.

Единственный фактор, который даёт нам преимущество – домашний стадион, но зрителей будет немного. «Бенфика» – тяжёлый соперник, сделаем всё, чтобы пройти её.

Ранее стало известно, что матч с «Бенфикой» пропустит один из ключевых игроков «Спартака».

Все новости
Пиняев ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:09 Комментарии27
«Автобуса от „Спартака“ не будет». Витория — о матче с «Бенфикой»
Вчера, 18:22 Комментарии41
«Хорошее усиление для „Динамо“». Терехин — о переходе Макарова
Вчера, 16:02 Комментарии18
Р. Билялетдинов — о Макарове в «Динамо»: «Может быть, Москва манит игрока»
Вчера, 15:19 Комментарии9
Гамула — об уходе Карпина: «Для „Ростова“ это престижно»
Вчера, 12:59 Комментарии5
Дасаев рассказал, за счёт чего «Спартак» пройдёт «Бенфику»
Вчера, 12:37 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 07:03
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:01
    Эмоции(положительные) это конечно хорошо, но прибереги их для игры, а не для дельфинария. Спартаку - победы по итогу противостояния!
    протон1
    протон1
    вчера в 20:48
    На Эштадиу да Луш я ещё не нырял,добавил Александр.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 20:33
    Объясните ему, что он играет не в Лиге Чемпионов, а лишь в квалификации к ней.
    Тоже самое, что сыграть в отборе к ЧМ с Андоррой и потом рассказывать как на ЧМ играл 😂
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:31
    Ну, допустим, это ещё не ЛЧ, это крылечко, на которое нужно подняться, обыграв Бенфику, чтобы войти в ЛЧ.
    yrasikos22
    yrasikos22
    вчера в 20:10, ред.
    Кваллификация это только отбор в Лч, Лч начинаеться в группе так что рано он обрадовался...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:58
    Вперёд к полуфиналу
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:40
    Душа ликует, но для того, чтобы праздновала, надо ещё победить.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:20
    Сколько же "доброжелательных" людей!(((

    КБ удачи!Пригодится!
    Беренгар
    Беренгар
    вчера в 19:02
      kts99
      kts99
      вчера в 18:52
      Это фиаско
      112910415
      112910415
      вчера в 18:45
      ну, ты уж постарайся !
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 18:22
      Будет круто если забьёшь!
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26
      вчера в 18:20
      Главное - не победа, а участие ))
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 18:14
      Не перегори .. а то что жадный до побед хорошо
      Gahi
      Gahi
      вчера в 18:12
      Ликовать должны болельщики Спартака после ответной игры команды в Москве в противостоянии с Бенфикой, где будет решён вопрос выхода в следующий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. А для этого каждому в команде Спартака нужно готовиться к игре так, чтобы когда они выйдут играть против Бенфики можно было бы сказать, они мало говорили но своей игрой Спартак показал на что способны игроки когда действительно хотят достичь большего. Удачи
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 18:08
      Душа ликует! Видимо, по полной Соболь заряжен на душераздирающие нырки и кривляния в предсмертных конвульсиях. Но завтра этого делать не стоит и как с Данией уже не будет. А за дельфинарий в Европе могут и с поля погнать. Так что надо пробовать с помощью футбола проходить Бенфику. Удачи Спартаку!
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      вчера в 18:07
      аж всплакнул :(
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 18:05
      Мечта сбудется, но надо будет её закрепить Успехом !!!
      Удачи !!!
      Рязань 062
      Рязань 062 ответ LOpp (раскрыть)
      вчера в 18:00
      конечно нет...две недели .
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 17:55
      Ну поздравьте старого *******). Чтобы встать с печи и пуститься в пляс с бабкой)). Давай Соболь! Удачи!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ порт (раскрыть)
      вчера в 17:51
      Для начала можно осмотреться и освоиться в ЛЕ. Пусть и второсортный турнир, по мнению спартачья, но Бенфика скорее всего определит их именно туда. А вот если получится пройти португалов, то шансы увеличатся. Всё таки датчане или голландцы предпочтительнее, чем Монако.
      Пожелаю успеха Спартаку в завтрашнем матче. Очки в копилку нужны, падать ниже некуда...
      CАRLOS
      CАRLOS
      вчера в 17:50
      Так вы ещё не попали в ЛЧ, что за иллюзии
      LOpp
      LOpp
      вчера в 17:50
      Надеюсь одной неделей в ЛЧ не ограничимся
      Cat01
      Cat01
      вчера в 17:48
      Будем смотреть результат
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 17:48, ред.
      Когда душа ликует, это хорошо... Но лучше, когда душа ликует после матча...
      Чтобы душа ликовала после матча, надо готовиться к игре, а не накануне матча раздавать интервью, писать комментарии и т.д.

      Обычно, побеждает команда, в которой главный тренер и игроки не рассуждают о предстоящем матче, а "молча" готовятся к матчу...

      Хочется пожелать "Спартаку", болельщикам "Спартака", чтобы после матча, посмотрев на табло, увидев результат, душа ликовала, и ликовала, и после двух матчей...
      Но будет тяжело, очень тяжело, соперник достойный, опытный еврокубковый боец...
      drug01
      drug01
      вчера в 17:47
      Мечта сбылась остался результат
      Zhertva Liverpoolya
      Zhertva Liverpoolya
      вчера в 17:45
      Квалификация это еще не ЛЧ. Спартаку не влететь 7-0, а то мечта окрасится горечью.
      berda2003
      berda2003
      вчера в 17:44
      дурилка картонная, до ЛЧ ты ещё не дорос, мечтай дальше и отрабатывай нырки, правдоподобные падения и симуляцию...
      Супервайзер
      Супервайзер
      вчера в 17:39
      Мечты сбываются только в Газпроме, и то только в финансовом плане. Матч с Бенфикой- еще не ЛЧ, но мечтать не вредно. Очень надеюсь, хотя и не сильно верю, на победу Спартака!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100