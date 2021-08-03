Агент Петреску: «Работа в „Ростове“ Дану однозначно была бы интересна»

Николай Пырнэу, агент тренера , прокомментировал информацию о возможном назначении своего клиента в «Ростов».

Слышал эту информацию только из российской прессы. На данный момент никаких официальных обращений или разговоров на эту тему не было.

Петреску неоднократно отмечал, что его приоритет – возвращение в Россию. Он намерен вернуться и выиграть трофей. Возможно, даже в еврокубках, если все сложится.

Однозначно Дану была бы интересна работа в «Ростове». Я сегодня с ним разговаривал, и он сказал: «Если будет официальное предложение из „Ростова“ – я с удовольствием соглашусь». Не буду скрывать: у Петреску есть предложения из арабских стран, но его приоритет – вернуться в РПЛ .

Мое мнение: «Ростов» – отличное место для возвращения. Именно в таких командах надо доказывать. Петреску – тренер кризисных ситуаций и всегда давал результат.

Он три года подряд выигрывал чемпионат Румынии с ЧФР – это о чем-то говорит. А в еврокубках с румынским клубом он взял больше очков, чем все московские клубы вместе взятые. Это факт. Считаю, это сильнейший аргумент – статистика.