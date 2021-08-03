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Агент Петреску: «Работа в „Ростове“ Дану однозначно была бы интересна»

вчера, 19:51

Николай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, прокомментировал информацию о возможном назначении своего клиента в «Ростов».

Слышал эту информацию только из российской прессы. На данный момент никаких официальных обращений или разговоров на эту тему не было.

Петреску неоднократно отмечал, что его приоритет – возвращение в Россию. Он намерен вернуться и выиграть трофей. Возможно, даже в еврокубках, если все сложится.

Однозначно Дану была бы интересна работа в «Ростове». Я сегодня с ним разговаривал, и он сказал: «Если будет официальное предложение из „Ростова“ – я с удовольствием соглашусь». Не буду скрывать: у Петреску есть предложения из арабских стран, но его приоритет – вернуться в РПЛ.

Мое мнение: «Ростов» – отличное место для возвращения. Именно в таких командах надо доказывать. Петреску – тренер кризисных ситуаций и всегда давал результат.

Он три года подряд выигрывал чемпионат Румынии с ЧФР – это о чем-то говорит. А в еврокубках с румынским клубом он взял больше очков, чем все московские клубы вместе взятые. Это факт. Считаю, это сильнейший аргумент – статистика.

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протон1
протон1
вчера в 21:15
"Взял больше евроочков, чем все московские клубы вместе взятые". Сидит на спортсе, по-любому.
баск
баск
вчера в 21:09, ред.
Любопытно, что российские клубы, в которых работал Петреску, видели от него только хорошее.

Приняв Кубань в плачевном состоянии в пердиве, Дан сначала вывел эту команду в РПЛ, где затем сделал её крепким середняком, с которым считались все.

Потом он принял Динамо в состоянии морга (после пяти стартовых туров чемпионата страны 2012/13 команда имела результат +0=0-5, мячи 1:11, 0 очков, 16 место), и в оставшиеся 25 туров показал с ней третий результат в РПЛ (лучше было только у ЦСКА и Зенита).

Но его почему-то шельмуют здесь, как последнюю собаку..
Странные всё же люди в России живут.

ЗЫ. Двое россиянских жуликоватых корифеев Аджоев и Черчесов, нагло, в открытую, подсидевшие в Динамо Дана Петреску, получили увесистые и заслуженные удары в карму.
Один на всех парах ведёт подведомственный клуб в пердив, второй- изгнан со своего последнего поста без выходного пособия за пустую болтовню.
Жизнь бывает и справедлива, однако. Жаль, не всегда..
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:52
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:51
Ждем , когда руководство Ростова прокричит : "Очередь больше не занимать"!!!
valt134
valt134
вчера в 20:45
В КУБАНИ давал результат. Там его Боготворили.
beefs
beefs
вчера в 20:25
да нормальный тренер, для поддержки штанов пойдет...
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:13
Наваристее так сказать)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:10
Лучше переждать немного , а то опустят фк РОСТОВ - эти около футбольные варяги
YVG
YVG
вчера в 20:08
Дан уже прославился в нашей стране, его нужно только гнать вон.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:07
Я считаю что Ростову не нужен этот варяг. В России Петреску не достиг больших успехов тренируя несколько команд. Он хорошо проявил себя только в самом начале своей Российской карьеры
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:03
Поскитавшись по восточной Европе Петреску осознал, что в России было сытнее.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:01
...Петреску неоднократно отмечал, что его приоритет – возвращение в Россию. Он намерен вернуться и выиграть трофей. Возможно, даже в еврокубках...

Обещать возможно что угодно, когда хочешь, чтобы пригласили в команду главным тренером, главное контракт подписать, а будет, как будет...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:01
Как вороньё слетаются
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:52
Этот румын просто зарабатывает деньги.
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