Агент Петреску: «Работа в „Ростове“ Дану однозначно была бы интересна»

Николай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, прокомментировал информацию о возможном назначении своего клиента в «Ростов».
Слышал эту информацию только из российской прессы. На данный момент никаких официальных обращений или разговоров на эту тему не было.
Петреску неоднократно отмечал, что его приоритет – возвращение в Россию. Он намерен вернуться и выиграть трофей. Возможно, даже в еврокубках, если все сложится.
Однозначно Дану была бы интересна работа в «Ростове». Я сегодня с ним разговаривал, и он сказал: «Если будет официальное предложение из „Ростова“ – я с удовольствием соглашусь». Не буду скрывать: у Петреску есть предложения из арабских стран, но его приоритет – вернуться в РПЛ.
Мое мнение: «Ростов» – отличное место для возвращения. Именно в таких командах надо доказывать. Петреску – тренер кризисных ситуаций и всегда давал результат.
Он три года подряд выигрывал чемпионат Румынии с ЧФР – это о чем-то говорит. А в еврокубках с румынским клубом он взял больше очков, чем все московские клубы вместе взятые. Это факт. Считаю, это сильнейший аргумент – статистика.
Приняв Кубань в плачевном состоянии в пердиве, Дан сначала вывел эту команду в РПЛ, где затем сделал её крепким середняком, с которым считались все.
Потом он принял Динамо в состоянии морга (после пяти стартовых туров чемпионата страны 2012/13 команда имела результат +0=0-5, мячи 1:11, 0 очков, 16 место), и в оставшиеся 25 туров показал с ней третий результат в РПЛ (лучше было только у ЦСКА и Зенита).
Но его почему-то шельмуют здесь, как последнюю собаку..
Странные всё же люди в России живут.
ЗЫ. Двое россиянских жуликоватых корифеев Аджоев и Черчесов, нагло, в открытую, подсидевшие в Динамо Дана Петреску, получили увесистые и заслуженные удары в карму.
Один на всех парах ведёт подведомственный клуб в пердив, второй- изгнан со своего последнего поста без выходного пособия за пустую болтовню.
Жизнь бывает и справедлива, однако. Жаль, не всегда..
Приняв Кубань в плачевном состоянии в пердиве, Дан сначала вывел эту команду в РПЛ, где затем сделал её крепким середняком, с которым считались все.
Потом он принял Динамо в состоянии морга (после пяти стартовых туров чемпионата страны 2012/13 команда имела результат +0=0-5, мячи 1:11, 0 очков, 16 место), и в оставшиеся 25 туров показал с ней третий результат в РПЛ (лучше было только у ЦСКА и Зенита).
Но его почему-то шельмуют здесь, как последнюю собаку..
Странные всё же люди в России живут.
ЗЫ. Двое россиянских жуликоватых корифеев Аджоев и Черчесов, нагло, в открытую, подсидевшие в Динамо Дана Петреску, получили увесистые и заслуженные удары в карму.
Один на всех парах ведёт подведомственный клуб в пердив, второй- изгнан со своего последнего поста без выходного пособия за пустую болтовню.
Жизнь бывает и справедлива, однако. Жаль, не всегда..