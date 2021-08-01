«Локомотив» не ищет замену Николичу

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал слухи о том, что московский клуб ищет замену .

В «Локомотиве» уже не раз замечали, что перед важными большими матчами появляются информационные вбросы в различных медиа и СМИ . На эти слухи мы предпочитаем реагировать игрой на поле. Матч с ЦСКА в очередной раз доказал, что не распыляться на слухи и сосредотачиваться на футболе — правильная позиция. Еще раз всех болельщиков с победой, а всех причастных — с Днем железнодорожника.

Раз уж мы начали говорить о слухах и непроверенной информации, хочу отметить, что сумма компенсации за переход Гжегожа Крыховяка в «Краснодар», появившаяся сегодня в спортивных СМИ не соответствует действительности.

Ну и самое главное — «Локомотив» не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трехлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства.