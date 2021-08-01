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«Локомотив» не ищет замену Николичу

01 августа 2021, 17:50

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал слухи о том, что московский клуб ищет замену Марко Николичу.

В «Локомотиве» уже не раз замечали, что перед важными большими матчами появляются информационные вбросы в различных медиа и СМИ. На эти слухи мы предпочитаем реагировать игрой на поле. Матч с ЦСКА в очередной раз доказал, что не распыляться на слухи и сосредотачиваться на футболе — правильная позиция. Еще раз всех болельщиков с победой, а всех причастных — с Днем железнодорожника.

Раз уж мы начали говорить о слухах и непроверенной информации, хочу отметить, что сумма компенсации за переход Гжегожа Крыховяка в «Краснодар», появившаяся сегодня в спортивных СМИ не соответствует действительности.

Ну и самое главное — «Локомотив» не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трехлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства.

Ранее появились слухи о том, что «Локомотив» может возглавить бывший помощник главного тренера сборной Украины.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:52
Было бы верхом глупости поменять его. Ну а жёлтая белей не становится.
амурец
амурец
вчера в 05:19
ну и хорошо, вроде всё как то стало налаживаться
Байкал-38
Байкал-38
01 августа в 18:57, ред.
Надо оперативно реагировать, а не затягивать. Чем дальше затягиваете с заявлениями, тем больше сплетней рождается.
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 18:17
Я так и написал в другой новости где якобы ищут замену Николичу. Вот и подтверждение моим словам
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"Мауро Тассотти никогда не был главным тренером и новые руководители Локо хотят его пригласить? Не верится мне в такую новость"
Cat01
Cat01
01 августа в 18:16
А зря а то будет поздно
нечитайло
нечитайло
01 августа в 18:15
Надо что то писать писакам
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 18:05
Им бы желательно что бы тренер сам ушел.
beefs
beefs
01 августа в 17:52
желтая не сдается...
sihafazatron
sihafazatron
01 августа в 17:51
если бы хотели, то поменяли бы его еще до начала рпл, сейчас уже смысла не вижу
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