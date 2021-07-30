Черчесов отказался возглавить сборную Ирака

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вчера, 15:12

Бывший главный тренер сборной России отклонил предложение возглавить сборную Ирака.

По информации источника, Иракская Федерация футбола была заинтересована в приглашении Черчесова на пост главного тренера сборной и хотела провести с ним переговоры.

«Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре. Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций», - сообщает источник.

Ранее появлялась информация, что Черчесов ищет новое место работы в Москве.