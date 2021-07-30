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Черчесов отказался возглавить сборную Ирака

вчера, 15:12

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отклонил предложение возглавить сборную Ирака.

По информации источника, Иракская Федерация футбола была заинтересована в приглашении Черчесова на пост главного тренера сборной и хотела провести с ним переговоры.

«Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре. Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций», - сообщает источник.

Ранее появлялась информация, что Черчесов ищет новое место работы в Москве.

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pomor45
pomor45
вчера в 22:03
Черчесова можно понять - невозможно понять иракскую федерацию футбола.
Землянин
Землянин ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 20:29
Он отношения к армии не имеет, не служил никогда
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:28
20 лет назад с удовольствием возглавил бы. Ирак был как второй Эмираты
Землянин
Землянин
вчера в 20:26
Отговорка, так как не устроили условия и зарплаты
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 19:50
Он на Soccer.ru комменты прочитал и упал в депрессию. Похоже на долго...
Если честно, жаль его немного.
karnager
karnager
вчера в 19:05, ред.
Если бы он не вывел в Катар сборную, его бы там пристрелили, а у нас все гуманнее - просто уволили и через неделю на новую должность, желательно с повышением
zachar52
zachar52
вчера в 18:49
Высокопоставленный единорос должен тренировать союзника РФ, напр. сборную Мьянмы!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 18:47
Ждет приглашение в сборную Англии))))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:39
А что так, Саламович? Слишком мелко для тебя, наверное) Хотя ты лучше отдыхай, чтобы не позориться!
memphis
memphis
вчера в 18:30
Просто ждет еще более мелкую страну, чтобы затеряться на карте. Ну либо пойдет в Думу
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 18:18
Странно. Его уровень. Видимо, там не платят 4 млн.
протон1
протон1
вчера в 18:14
Там у полевого командира слишком много обязанностей.
протон1
протон1
вчера в 18:13
"Мне предложили не то войско и не то поле боя", - прокомментировал Станислав
Gahi
Gahi
вчера в 17:42
Действительно много сил потратил и оставил Станислав Саламович когда тренировал сборную Россию, но видимо скорее всего он решил для себя что дальше Садового кольца он никуда не уедет. Поэтому он так тщательно подыскивает себе место для работы в Москве. Удачи
Mi6
Mi6
вчера в 17:26
Променял на сборную Сирии?
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:22
"Черчесов отказался возглавить сборную Ирака...Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре. Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций..."

- Да ну, на фиг! Ещё недавно сил и (Особенно!) эмоций было хоть отбавляй! Со всеми ругался, обижался, что его убрали из сборной, что у него всё под контролем и он ещё всем покажет... Потом была попытка возглавить ЦСКА (возможно это была "утка", настаивать не буду...) И тут на тебе! РАЗ! И тренерские силы кончились... Бывает же...

- Хотя, думаю, если бы не ставили задачу тренеру так конкретно - вывести сборную Ирака на ЧМ 2022 - он бы нашёл силы... Доллары - они везде доллары.

- А так... С этими ребятами шутить опасно... Это не Россия...
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 17:12
Бред...Скорее всего исходящий от Черчеса,ч то бы ,цену себе набить..
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:10
Понимает, чёрт лысый, что там с ним никто церемониться и стелиться перед ним не будет и вертеть на болту весь простой народ, как здесь в России под крышей Дюкова, ему никто не позволит. А когда развалит сборную Ирака (а так бы оно и было), то, возможно, его уже никто бы никогда не увидел. Вот и очканул упырь круто и пожиже, даже отказавшись от больших нефтяных бабок!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:56
Какая-то деза! Он что, не знал к кому полетел в Москву на переговоры, что это именно Ирак и сборная?Тут что-то не так и, скорей всего, он заломил астрономический гонорар и все деньги вперед, от чего даже небедным иракским нефтяникам стало не по себе!
berda2003
berda2003
вчера в 16:44
он отказался, потому, что он не тренер...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:39
Он же себя называет солдатом. Мог бы повоевать в Ираке
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 16:33
Наверно жизнью не хотел рисковать, откуда пуля влетить или когда где будет взрыв
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 16:32
обиделся... как это...

- Это вы Изнурёнков? Чего же обижаете казённого курьера? Это не дело.
- Извините, но я не обижал вашего курьера...
- Как же не обижали? Он пришёл... ОБИЖЕННЫЙ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:25
После тяжких трудов на благо Родины , Стасик решил отдохнуть))
112910415
112910415
вчера в 16:22
Совсем ослаб великий...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:19
В Багдаде всё спокойно,
В Багдаде всё спокойно.
И спит команда сборной
На золотых коврах.

В Багдаде всё спокойно,
В Багдаде всё спокойно.
И только недоволен
Черчесов в тех краях,
Черчесов в тех краях.
jobss
jobss ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:05
.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:00
"из-за отсутствия сил и эмоций" Обессилел полевой командир, временно перешел на тыловую работу.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:50
Узнав, что согласно контракта, С.Черчесов получит денежное вознаграждение, зарплату, бонусы только по итогу выполненной работы, когда выведет сборную Ирака на ЧМ в Катаре,
Черчесов категорически отказался от переговоров, ссылаясь на отсутствия эмоций и сил...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:31
Ничего, сейчас поправит здоровье, подкачается и возглавит кого-нибудь (желательно, где оклад побольше)
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