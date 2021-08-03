Стойлов — о работе в «Ростове»: «Если ко мне есть интерес, то я готов»

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вчера, 16:15

Бывший тренер сборной Болгарии и Казахстана прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Ростов».

Я — свободный тренер. Если ко мне есть интерес, то я готов. А дальше решают уже другие люди. Визитка и все мои успехи там. Кто хочет, пусть выбирает.

Ранее сообщалось, что ещё одним кандидатом на должность тренера «Ростова» является специалист, который уже работал в ростовском клубе.