Стойлов — о работе в «Ростове»: «Если ко мне есть интерес, то я готов»

Бывший тренер сборной Болгарии и Казахстана Станимир Стойлов прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Ростов».
Я — свободный тренер. Если ко мне есть интерес, то я готов. А дальше решают уже другие люди. Визитка и все мои успехи там. Кто хочет, пусть выбирает.
Ранее сообщалось, что ещё одним кандидатом на должность тренера «Ростова» является специалист, который уже работал в ростовском клубе.
Уволят Березуцкого и возьмут Стойлова)
Уволят Березуцкого и возьмут Стойлова)
Бывший тренер Казахстана и Болгарии между прочим.
Бывший тренер Казахстана и Болгарии между прочим.