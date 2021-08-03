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Стойлов — о работе в «Ростове»: «Если ко мне есть интерес, то я готов»

вчера, 16:15

Бывший тренер сборной Болгарии и Казахстана Станимир Стойлов прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Ростов».

Я — свободный тренер. Если ко мне есть интерес, то я готов. А дальше решают уже другие люди. Визитка и все мои успехи там. Кто хочет, пусть выбирает.

Ранее сообщалось, что ещё одним кандидатом на должность тренера «Ростова» является специалист, который уже работал в ростовском клубе.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 20:30
Давай быстрее, пока Петреску не пришел.) Хотя не знаю кто из вас лучше.)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:02
Лёха Б. аж вздрогнул прочитав фамилию опытного специалиста желающего поработать в РПЛ.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 18:23
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 17:11
    Стойлов однажды вывел Астану в лигу чемпионов и они там хорошо попылили в матчах с европейскими грандами
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 17:10
    Ещё один гастарбайтер нарисовался))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:09
    Пусть решает само руководство Ростова, а не журналисты утконосы !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 16:47
    Вот честно - Стоичкова по фамилии помню, а этого нет. Не так часто приходится казахов с болгарами на уровне сборных смотреть...
    makkie
    makkie
    вчера в 16:27
    Стойлов больше для цска подходит.
    Уволят Березуцкого и возьмут Стойлова)
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 16:25, ред.
    Рианчо пусть предложат. Он уже даже к ЦСКА подмазывался, этот не откажется. Сейчас выстроится очередь безработных тренеров-лузеров
    LOpp
    LOpp ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 16:24
    Ты чего Стойлова не знаешь?
    Бывший тренер Казахстана и Болгарии между прочим.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 16:17
    Вставай в очередь после Рианчо
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 16:17
    С такой фамилией ,только в ЦСКА ! ))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:16
    Кто это такой?
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