Николич не понимает, что происходит. Тренер – жертва возвращения рынка в Черкизово

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вчера, 16:13

Заступаемся за серба, который уважает свою работу.

Идея уволить Николича еще слабее, чем отставка Семина

Юрий Павлович был менеджером в стиле сэра Алекса Фергюсона. Понятно, почему у разных боссов «Локомотива» с ним всегда были конфликты. Пока побеждал – боялись тронуть, как только дала слабину команда – нашли Николича. И сербский специалист достойно продолжил работу Семина. Причем без поддержки. Например, когда у него забрали Алексея Миранчука, то не выдали равноценную замену.

Нет, предложили сделать плеймейкера из Жемалетдинова. Марко не жаловался, а работал. Фанаты ведь быстро поняли, что новый тренер им не враг. Персональной ненависти в его адрес мало. Вчера по ходу дерби свистели, когда показывали Цорна и Плутника на трибуне. И если менеджеры при поддержке Рангника турнут Николича на фоне побед, ссылаясь на результат в Суперкубке, то поступят непродуктивно.

Сложно найти удачного тренера для непростого клуба, а здесь точно попадание. Пошли волевые победы, а Николичу лишь 42 года, молодой специалист. Например, на три года младше, чем Семак. И на десять лет моложе, чем Карпин.

Главные осечки «Локомотива» не из-за тренерских ляпов

С одной стороны, Марко уже выиграл трофей – Кубок России. Повторил свой результат в Сербии и Венгрии, где тоже завоевывал внутренние кубки. С другой, «Локомотив» часто подставлял тренера. Команда удачливая, но тренерские порывы Николича пару раз косили жесткие ляпы игроков. Видели их в еврокубках, хотя Марко достойно готовил команду к матчам против «Баварии» и «Атлетико».

С Симеоне дважды сыграл вничью, а это уровень. Но дальше наблюдали необъяснимые ошибки в российских турнирах. И там крайне редко проскакивали именно тренерские поражения. Например, Слуцкого серб обыграл – 3:1. ЦСКА , как видите, стабильно в дерби огорчает, не допускает даже ничьих. Федотов, Тедеско, Карпин – все с поражениями от Николича. Сколько еще нужно выиграть, чтобы уважали собственные боссы?

Дело ведь не только в результатах – «Локомотив» прошел в еврокубки с Николичем, но и в работе по ходу матчей. Серб быстро реагирует и тонко вносит правки, с ним неприятно играть, если команда четко выполняет все указания, а не привозит голы в свои ворота.

За Марко идут футболисты, он умеет улучшить их форму

У Николича есть потенциал, но ему тотально не доверяют собственные боссы, причем делают это коряво. Как минимум наставник должен быть в курсе их идей. А здесь все иначе, и короткое интервью наставника проясняет ситуацию:

Болельщики задаются вопросом, что происходит с клубом? Я тоже.

Но ведь футболисты-то растут! Сравните Смолова раньше и сейчас, словно два разных футболиста. У Семина не всегда получалось контролировать перепады в игре Федора Михайловича, а теперь форвард празднует голы с тренером Николичем. Не забыли, как дебютировал Пабло, которого теперь вроде как собираются сплавить в другой клуб. Также Николич подходит под концепцию «Бенфики» — воспитывать молодых футболистов для своевременной и выгодной перепродажи.

Если такова ставка на будущее, то Марко на своем месте. Мухина для ЦСКА уже подготовил, не его вина, что «Локомотив» на этой сделке не смог много заработать. Магкеев, Баринов, Рыбчинский и Жемалетдинов не видят в сербском тренере врага, что не доверяет молодым, вроде Сильянова. Бабкин, Куликов и Лисакович тоже прибавят, если не трогать сейчас Николича. А сам факт, что тренер не в курсе больших перемен, как и фанаты – показательный.

Николич – маяк былой стабильности на рынке в Черкизово

Сейчас много слухов. В том числе, что боссы РЖД ближе к солнцу и знают, каково будет отношение к государственному финансированию футбола в ближайшие несколько лет. Якобы поэтому сворачивают лавочку и готовятся преподнести фанатам идею о сносе стадиона клуба ради освобождения лакомого куска земли под застройку. Где правда? Покажет время. Знаем лишь, что сам тренер команды честно сказал, что его мнения не спрашивали.

Не понимает, что происходит. Нормальный ответ для заложника ситуации. И Цорн, как знаете, уже устраивал распродажу в предыдущем клубе – «Спартак» при нем лишился Фернандо, Зе Луиша, Луиса Адриано, Ханни, Комбарова, Глушакова и Боккетти. Там тоже искали деньги после неудачи по пути в группу ЛЧ , и тоже избавлялись от ряда возрастных игроков, как «Локомотив» безжалостно вышиб из основы Чорлуку, хотя Ведран изначально рассчитывал на новый контракт на год.

Дело не в распродаже как таковой – известная опция в футболе, в теории может быть полезной. Проблема в спонтанности. Многое делают с бухты-барахты и без коммуникации с фанатами. Боссы «Локомотива» не понимают, насколько им повезло с адекватным наставником, которого легко уважать. Серб умеет работать под давлением, или же в условиях постоянных перемен. Видели досаду, но не видели панику.

Бывают звонкие поражения – от «Зенита», «Динамо» или «Краснодара», но как реагирует наставник? Николич отвечает сериями побед, как было после дебюта, или прошлой весной – 8 викторий подряд. Иногда рассказывают, что из РПЛ нужно не только вышвырнуть всех толковых легионеров, но и поставить налог за тренеров-иностранцев. Когда экстренно искали наставника для сборной, то заставили лишь Карпина. Без конкуренции с приезжими сложно развить свою тренерскую школу.

Серб делает всю сложную работу, а клуб забыл его поддержать

Чемпионату России повезло, что Николич вообще приехал. А «Локомотив» допустит ужасную ошибку, если сейчас у Цорна и Плутника не хватит стратегического мышления и совести, чтобы оставить его в покое. И чтобы сделать заявление о тренере понятного содержания: «Полностью доверяем Николичу. Его мнение об усилении команды будет учтено, а умение побеждать пригодится в Лиге Европы, где команда рассчитывает на выход в плей-офф».

Неужели сложно в век, когда информационные границы давно стерты, по-человечески объяснять свои действия? Ладно, если пришел приказ о распродаже, или это вправду война с одним агентом руками другого – не хотят раскрывать все карты, играют в молчанку. Но хотя бы по тренеру дайте ясность. Николич и команда не должны страдать. Слова поддержки после победы в дерби были бы уместными. Их пока не видим, не снизошли боссы до простого смертного.

А работу-то всю кто делает? Марко Николич. В РПЛ мало тренеров, которые говорили «люблю свою команду». Такое можно сказать лишь честно, иначе тебе крышка – команда почувствует лицемерие и отомстит. Понятно, что всегда надо оставлять вероятность, что серб – гениальный актер, демон в маске ангела. Но это вряд ли. Видим ведь футбольные решения. Интересно поспорить о лучшем тренере РПЛ , и Николич точно в списке самых толковых специалистов.

Достойное поведение – раз, положительное влияние на атмосферу в коллективе – два, футбольные идеи – три. Тонко работает, ничего революционного, но и ничего лишнего. У наставника-холерика команда в аналогичной ситуации точно бы развалилась.