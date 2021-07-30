«Енисей»: «Ведём переговоры с несколькими уважаемыми тренерами»

Директор «Енисея» прокомментировал слухи, что у команды в скором времени должен появиться новый тренер.

Я не хотел бы сейчас называть фамилии, поймите правильно, но с несколькими уважаемыми специалистами мы переговоры уже ведём, кандидатуры есть в этом списке. Вопрос в чем? У нас мощный край и во главе мы хотели бы иметь тренера с соответствующими амбициями, который рос бы с командой и принимал бы участие в стратегии развития клуба. Чтобы мы вместе сделали шаг вперед в плане результатов. У нас хорошая инфраструктура, есть все предпосылки к тому, чтобы «Енисей» стал самобытной командой на территории России.