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«Енисей»: «Ведём переговоры с несколькими уважаемыми тренерами»

вчера, 15:37

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал слухи, что у команды в скором времени должен появиться новый тренер.

Я не хотел бы сейчас называть фамилии, поймите правильно, но с несколькими уважаемыми специалистами мы переговоры уже ведём, кандидатуры есть в этом списке. Вопрос в чем? У нас мощный край и во главе мы хотели бы иметь тренера с соответствующими амбициями, который рос бы с командой и принимал бы участие в стратегии развития клуба. Чтобы мы вместе сделали шаг вперед в плане результатов. У нас хорошая инфраструктура, есть все предпосылки к тому, чтобы «Енисей» стал самобытной командой на территории России.

Напомним, что недавно «Енисей» подписал воспитанника «Зенита».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:35
Мы еще увидим Енисей в РПЛ!
Cat01
Cat01
вчера в 15:52
Стоят в очереди чтобы взять команду
beefs
beefs
вчера в 15:52
интересно насколько уважаемые (кандидаты)...
drug01
drug01
вчера в 15:51
Значит есть выбор...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:42
Не уж то с Черчесовым ??! ☝😜
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:41
Не каждый поедет в Красноярск.
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